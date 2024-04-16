3x3 Sokak Basketbolunda Kazanmak İçin Gereken 4 Şey

Red Bull Half Court , dünya çapında 25'ten fazla ülkede düzenlenen bir 3x3 sokak basketbolu turnuvasıdır. 2024 yılının ülke elemeleri yapılmaya başlamışken, 2022 yılında İsveç'in Göteborg şehrinde düzenlenen İsveç elemelerinde birincilik elde eden ve Niklas Krantzy, Oliver Silveira, Sife Cherkaoui üçlüsünden oluşan Apelsinerna takımının galibiyet reçetesine bir göz atalım.

Red Bull Half Court heyecanı başladı! Sen de kendine ve takım arkadaşlarına güveniyorsan, detayları öğrenmek için etkinlik sayfası nı takipte kal!

Oliver Malo, Sife Cherkaoui ve Niklas Krantzy galibiyeti kutlarken © Simon Berggren

01 3x3 sokak basketbolu deneyimi

Basketbol ve 3x3 sokak basketbolu birbirine benzer ancak aynı zamanda çok farklıdır. Normal basketbolda sahanın tamamı kullanılır ve 5x5 oyuncu vardır. Sokak basketbolunda ise yarım sahada 3x3 oyuncu yer alır, yani her iki takım aynı potada oynar ve skor yapmaya çalışır. Ayrıca maçlar sadece 10 dakika ya da takımlardan biri 21 sayıya ulaşana kadar oynanıyor, bu da oyunu yoğun ve tempolu hale getirir. Bu nedenle Apelsinerna'nın dikkat çektiği üzere bu formatta biraz deneyim sahibi olmak kesinlikle önemlidir.

Apelsinerna, Red Bull Half Court'a ikinci kez katılmıştı ve takım üyeleri oyunlarını geliştirmek için geçen seneki deneyimlerini kullandılar. Oliver Silveira finalden sonra şunları söyledi: "Geçen yıl savaşmak için gerçekten yeterli değildik. Diğer oyuncular bize kıyasla çok daha heyecanlıydı ve istekliydi. Dürüst olmak gerekirse onlar çok daha iyi oynadılar."

3x3 sokak basketbolu yarı sahada oynanır © Simon Berggren

02 İyi taktikler ve enerjiyi akıllınca kullanma

Apelsinerna'nın bir adım öne çıkmasının bir sebebi de iyi taktiklere sahip olmasıydı. Tekrar etmek gerekirse 3x3 sokak basketbolu çok yoğun bir spordur. 10 dakika kısa gelebilir ancak sahada sadece üç oyuncu olduğunda her adım, hareket, pas ve şut gerçekten önemlidir. Her an hem savunma hem de hücum yapmak zorundasınız.

Oliver Malo baskete gidiyor © Simon Berggren

Maçlar fazlasıyla yoğun geçtiğinden Apelsinerna mümkün olduğunca enerji tasarrufu yapmaya karar verdi ve takımın geçen yılın galibi PWO'yu yenmesinin nedenlerinden biri de buydu. Silveira bu konuda şunları söyledi: "3x3 oynamanız gereken çok sayıda pozisyon olduğunu ve enerjinizi korumanız gerektiğini unutmamalısınız."

"Aslında PWO ile iki kez karşılaştık. Bir kez grup maçında karşılaştık ve onlar kazandı. Grup aşamasından çıkacağımızı zaten biliyorduk ve o maç sırasında enerjimizi korumaya karar verdik. Daha sonra yarı finalde onlarla tekrar karşılaştığımızda daha fazla enerjimiz kaldığını hissettik ve maçı da kazandık."

03 İyi bir üçlükçü

Günün sonunda üç sayı bir sayıdan fazladır ve eğer bu uzun atışları isabet ettirebilen bir oyuncunuz varsa çok daha fazla sayı atarsınız. Apelsinerna takımındaki Sife Cherkaoui için de durum böyleydi ve üçlük atma konusunda bir uzman olduğu ortaya çıktı.

Silveira, zaferin anahtarının takımda üçlük sokabilen bir şutör olması olduğunu söyledi: "Sadece final maçında üç tane üçlük soktu!"

Üçlüklerin değerini asla hafife almayın © Simon Berggren

04 Takım ruhu

3x3 sokak basketbolunda her şey takım çalışmasıyla ilgilidir ve takım olarak yeteneklerinize olan sarsılmaz inancınız bulmacanın son parçası olabilir. En azından Niklas Krantzy ile aynı heyecan seviyesine sahipseniz: "Takımımı hep destekliyorum ve muhtemelen bu sayede kazanıyoruz."

Apelsinerna oyuncularının mutluluğu © Simon Berggren Takımımı hep destekliyorum! Niklas Krantzy