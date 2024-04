3x3 Sokak Basketbolunda Kazanmak İçin Gereken 4 Şey

Basketbol ve 3x3 sokak basketbolu birbirine benzer ancak aynı zamanda çok farklıdır. Normal basketbolda sahanın tamamı kullanılır ve 5x5 oyuncu vardır. Sokak basketbolunda ise yarım sahada 3x3 oyuncu yer alır, yani her iki takım aynı potada oynar ve skor yapmaya çalışır. Ayrıca maçlar sadece 10 dakika ya da takımlardan biri 21 sayıya ulaşana kadar oynanıyor, bu da oyunu yoğun ve tempolu hale getirir. Bu nedenle Apelsinerna'nın dikkat çektiği üzere bu formatta biraz deneyim sahibi olmak kesinlikle önemlidir.

Basketbol ve 3x3 sokak basketbolu birbirine benzer ancak aynı zamanda çok farklıdır. Normal basketbolda sahanın tamamı kullanılır ve 5x5 oyuncu vardır. Sokak basketbolunda ise yarım sahada 3x3 oyuncu yer alır, yani her iki takım aynı potada oynar ve skor yapmaya çalışır. Ayrıca maçlar sadece 10 dakika ya da takımlardan biri 21 sayıya ulaşana kadar oynanıyor, bu da oyunu yoğun ve tempolu hale getirir. Bu nedenle Apelsinerna'nın dikkat çektiği üzere bu formatta biraz deneyim sahibi olmak kesinlikle önemlidir.

Basketbol ve 3x3 sokak basketbolu birbirine benzer ancak aynı zamanda çok farklıdır. Normal basketbolda sahanın tamamı kullanılır ve 5x5 oyuncu vardır. Sokak basketbolunda ise yarım sahada 3x3 oyuncu yer alır, yani her iki takım aynı potada oynar ve skor yapmaya çalışır. Ayrıca maçlar sadece 10 dakika ya da takımlardan biri 21 sayıya ulaşana kadar oynanıyor, bu da oyunu yoğun ve tempolu hale getirir. Bu nedenle Apelsinerna'nın dikkat çektiği üzere bu formatta biraz deneyim sahibi olmak kesinlikle önemlidir.