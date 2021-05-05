Sokak Basketbolu İkonlarının Hayallerini Süsleyen Sahalar
Sokak basketbolunun ikonik isimlerinin hayallerindeki saha tasarımlarını görmeye ne dersin?
Dünyanın en iyi sokak basketbolcularını bulmayı amaçlayan Red Bull Half Court, yarı sahada ve 3x3 formatında oynanan bir basketbol turnuvası. Etkinliğin 2021 edisyonu için geri sayım sürerken, sokak basketbolunun ikonik isimleri, hayallerindeki basketbol sahalarını tasvir ettiler ve İtalyan sokak sanatçısı Francesco "PISKV" Persichella da bu tasarımları resmetti. Hemen aşağıda hem bu tasarımları hem de sokak basketbolu yıldızlarının bu sahalar hakkındaki görüşlerini okuyabilirsin.
- Dušan Domović-Bulut (3x3 sokak basketbolu yıldızı)
- Joey "King Handles" Haywood (Profesyonel basketbolcu)
- Paul Gudde (Basketbol koçu)
- Li Tsz Kwan (Red Bull Reign 2019 gümüş madalya sahibi)
- Jamad Fiin (Kolej basketbolu yıldızı ve internet fenomeni)
Dušan Domović-Bulut
Bir sokak basketbolu sahası olurdu çünkü ben böyle ortamlarda oynamaya alışkınım. Ama suyu ve güneşi, aynı zamanda çatıları severim. Yani bu saha Akdeniz'e yakın bir binanın tepesinde olurdu. Zemini ahşap olmalı çünkü bana göre basketbol en iyi ahşap zeminde oynanır. Eğer renk seçebilseydim tercihim beton grisi olabilir ve sokakların siyahını da her zaman sevmişimdir. Saha sokak atmosferine sahipken, aynı zamanda lüks bir duyguyu da barındırıyor çünkü bir binanın tepesinde çok azımız basketbol oynayabiliriz. Kendimi orada hayal edebiliyorum.
Joey "King Handles" Haywood
Vancouver'da, grafitisiyle sokak hissini yansıtan, küçük çocukların oynadığı ve anne - babaların da ilgisini çekebilen eşsiz bir saha görmek istiyorum. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bir bölgede, şehrin göbeğinde, sayısız arabanın ve insanın geçtiği bir yerde. Zeminde ismimin veya logomun olması çok havalı olurdu, bir de takma adım King Handles ve taç olabilir. Saha kenarlarında üç farklı alıntı istiyorum; “İnan”, “Güçlü Kal” ve “Oyunu Sev” çünkü basketbolda bunları yapmanız, kendinize inanmanız gerekir.
Paul Gudde
Geldiğim yer olan “oyun alanı” kültürüne karşılığını vermek için sahayı kesinlikle Almanya'ya, belki Köln'e koyardım. Böylece gelecek nesil, hatta sonraki nesil de hiç sahip olmadığım bir şeye sahip olurdu. Saha zemini siyah, çizgiler turuncu olmalı ve üç sayı çizgisi ile yarı saha çizgisi arasına hedef sembolleri eklerdim. Bu hedef noktalarından atılan basketler dört sayı değerinde olacak. “Kafes” dendiği için saha çevresinde metal çit istemiyorum. Kapalı alanda basketbol oynarken kendimi hep kafese konmuş gibi hissediyorum; bana göre basketbol oyun alanı özgürlük ve bir oyuncu olarak kim olduğunu ifade etmek ile ilgilidir.
Li Tsz Kwan
Hayalimdeki saha, açık havada ve oyunun enerjisini ortaya çıkarmak için kırmızı, turuncu, mor ve beyaz gibi zıt renklerde olurdu. Hava karardığında da farklı bir his katmak için bir miktar neon ışıklı süsleme harika olur. Ve sahada ilham verici alıntılara yer verirdim. Benim için dünyadaki en iyi üç sahadan biri, Hong Kong'da yer alan Kai Yip basketbol sahası ve bu sahanın tasarımı, bölge halkı için ilham verici alıntılar içeriyor ki bunu gerçekten çok seviyorum.
Jamad Fiin
Benim saham Afrika'da, muhtemelen Kenya'nın Mombasa şehrinde olurdu. Orası çok güzel bir şehir. Saha; giyim mağazalarının, yemek satan yaşlı teyzelerin ve etrafta koşuşturan bir grup çocuğun bulunduğu bir açık hava pazarının ortasında. Afrika teması, kırmızı kum, siyah ağaç siluetleri ve muhtemelen filler ya da zürafalar ile boyanmış; vahşi bir yer, bir Afrika hayvanat bahçesi gibi. Sahanın çevresinde kol kola gezen, kucaklaşan, eğlenen ve basketbol oynayan kızlar olurdu. Bazıları eşraplı, bazıları eşarpsız.