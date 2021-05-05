Sokak Basketbolu İkonlarının Hayallerini Süsleyen Sahalar

Bir sokak basketbolu sahası olurdu çünkü ben böyle ortamlarda oynamaya alışkınım. Ama suyu ve güneşi, aynı zamanda çatıları severim. Yani bu saha Akdeniz'e yakın bir binanın tepesinde olurdu. Zemini ahşap olmalı çünkü

bana göre basketbol en iyi ahşap zeminde oynanır

. Eğer renk seçebilseydim tercihim beton grisi olabilir ve sokakların siyahını da her zaman sevmişimdir. Saha sokak atmosferine sahipken, aynı zamanda lüks bir duyguyu da barındırıyor çünkü bir binanın tepesinde çok azımız basketbol oynayabiliriz. Kendimi orada hayal edebiliyorum.