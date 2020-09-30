Soul Flyers: Limit Gökyüzü

"Bu aslında yapmak istediğiniz şey ile aklınızın yapma dediği şey arasında zihinsel bir savaş"

"Bu aslında yapmak istediğiniz şey ile aklınızın yapma dediği şey arasında zihinsel bir savaş"

"Bu aslında yapmak istediğiniz şey ile aklınızın yapma dediği şey arasında zihinsel bir savaş"