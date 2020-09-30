Soul Flyers: Limit Gökyüzü
BASE jumping sporcuları Fred Fugen ve Vince Reffet sınırları zorlama konusunda pek maharetli. Son marifetleri ise wingsuitleri'yle 270 km/s hıza ulaşmek ve yalnız bir deniz fenerine arkadaşlık etmek.
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Gecenin bir vaktinde Dubai'deki Burj Khalifa'dan atlayıp havadaki bir uçağa binivermek belli ki Base Jumping sporcularımız Fred Fugen ve Vince Reffet'e yeterli gelmemiş. Kendilerini "Soul Flyers" olarak adlandıran ikili, wingsuit'leriyle sınırları zorlamak için yaratıcılıklarının her bir zerresini kullanmaktan imtina etmiyor.
İkilinin şimdiki macerası wingsuitler'le 270 km/s hıza çıkmayı, ikonik bir yapı olan Charente-Maritime, Fransa'daki La Coubre deniz fenerinin yanından geçmeyi ve paraşütle sahile inmeyi içeriyor.
Bu olağandışı gösterinin hakkıyla gerçekleşmesi için önce belirli hesaplamaların yapılması gerekiyordu. Hızı ölçmek ve güzergahı belirlemek için deneme atlayışları yaptılar. Deniz seviyesinin 1000 metre üzerinden helikopterden atlayıp ortaya muhteşem görüntüler çıkardılar.
"Bu aslında yapmak istediğiniz şey ile aklınızın yapma dediği şey arasında zihinsel bir savaş"
İlk denemeleri üç gün sürdü ancak rüzgar çok güçlüydü. Toplamda 12 atlayış gerçekleştirdiler. Tamamı bir drone ve GoPro kullanan üç kameraman yardımıyla kayıt altına alındı.
Elbette tüm denemelerin ve gösterini risklerinin farkındalar: "Bu hızdayken zamanlama ve açıların kusursuz olması gerekiyor. Çünkü hata yapma lüksünüz yok denecek kadar az. Paraşütü açabilmek için yükselmekten başka şansımız yoktu. Ek olarak yatay bir pozisyondayken paraşütü açmak da pek doğru değil. Bir anda belinizi kırabilirsiniz. O nedenle hem dik konuma gelmeye çalışmak hem irtifa kaybetmemek hem de doğru zamanlamayla paraşütü açmak zorundasınız. Başarmaya çalıştığımız şey çok ince detaylara bağlı."
Fiziksel ve teknik etkenlerin ön plana çıktığı bu denemenin bir de mental boyutu var. "Bu aslında yapmak istediğiniz şey ile aklınızın yapma dediği şey arasında zihinsel bir savaş. Bu savaş zemine yaklaştıkça iyice alevleniyor."