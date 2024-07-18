MÜZİK
Red Bull SoundClash'in Yıldızlarını Tanıyın
Red Bull SoundClash, 2 Ağustos 2024’te müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İki sanatçının karşılıklı olarak iki farklı sahnede kapışacağı etkinliğin sanatçılarını yakın plana aldık.
© Red Bull
2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, Türkiye’de uzun bir aradan sonra 2 Ağustos 2024’te Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.
Sanatçıların karşılıklı iki farklı sahnede karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash sahnesinde mikrofonda, rap dünyasının önde gelen iki yıldız ismi UZİ ve Güneş olacak. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak. Bu sıra dışı geçenin tüm ayrıntılarına etkinlik sayfasından ulaşabilirsin. Gecenin yıldızlarını ise hemen aşağıdan daha yakından tanıyabilirsin.
01
UZİ
Utku Cihan Yalçınkaya ya da sahne adıyla UZİ, 30 Ağustos 1998 yılında doğdu.
Güngören'de büyüyen UZİ, annesi ve babası rock müziğe ilgili olmasına rağmen rap yapmayı tercih etti.
Çocukluğunda karikatür çizmeyi seven ve o konuda da yeteneği olan UZİ en sonunda müzikte karar kıldı. Şarkılarında sokak kültürünü de epey yansıtan UZİ, doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’i de ilham kaynaklarının başında sayar.
Rap müziğe "Acil" adlı şarkıyla başladı. 2019’da Favela isimli bir albüm yaptı ve bu albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Favela’nın klibini Küba’da çekti. Çok daha geniş kitleler tarafından tanınması ise 2021 yılında yayınladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde oldu. Ve o albüm "2021 Spotify Top 10" listesine girdi.
2022 yılında ''EL CHAVO'' isimli albümünü yayınladı. 2022 yılının sonunda Spotify üzerinden Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı olmasının yanında EL CHAVO ve Kan ile en çok dinlenen ilk iki albümün de sahibi oldu. 2023 yılında YOUNGSTA isimli bir albüm çıkardı. Bu albümde Baby Gang ve Dardan gibi birkaç yabancı şarkıcıyla da düet yaptı. Şimdi ise bambaşka bir meydan okumaya hazırlanan UZİ, 2 Ağustos 2024’te müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İki sanatçının karşılıklı olarak iki farklı sahnede kapışacağı ve kazananın seyirciler tarafından alkışmetre ile belirleneceği Red Bull SoundClash’te, UZİ'ye eşlik eden sanatçı ise Güneş olacak.
02
Güneş
Güneş Taşkıran ya da sahne adıyla Güneş, 1 Aralık 1999’da İstanbul’da doğdu.
Yenibosna'da büyüyen ve 9 yaşında müzikle ilgilenmeye başlayan Güneş, 12 yaşında ilk şarkısını yaptı. 2014 yılında bir televizyon yarışmasında sahne aldı, cesareti ve yeteneğiyle adından söz ettirdi.
İlk müziklerini elektronik tarzda yayınlayan Güneş, 2019’da R&B ve Hip-hop tarzındaki ilk single'larının ardından Uzi ile düet yaptığı "Dua" parçasıyla Spotify'da en çok dinlenenler listesine girdi. "Dua" şarkısı YouTube'da 50 milyondan fazla izlendi ve 2020 yılında bu şarkıyla yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı ödülünü kazandı. 2022 yılında ilk stüdyo albümü "Atlantis" ile kendine özgü müziğiyle Türkiye ve Avrupa sahnesinde büyük beğeni topladı.
2021 yılında Apple Music, Yıldızı Parlayanlar programını Türkiye'de Güneş ile başlattı. Güneş, 2022 yılı Number One Müzik Ödülleri'nde en iyi rap şarkıcı, en iyi klip (NKBI) ve en iyi şarkı dalında aday gösterildi. Spotify verilerine göre 2022 yılında Türkiye genelinde en çok dinlenen ikinci kadın sanatçı oldu. Aynı yıl, Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için tanıttığı EQUAL listesine giren Güneş, New York Times Meydanı’ndaki billboard reklamında yer aldı. 2023 yılının Ocak ayında ise Sony Music Türkiye'ye transfer oldu ve ikinci albümü "POP"u yayımladı.