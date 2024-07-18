Red Bull SoundClash'in Yıldızlarını Tanıyın

Çocukluğunda karikatür çizmeyi seven ve o konuda da yeteneği olan UZİ en sonunda müzikte karar kıldı. Şarkılarında sokak kültürünü de epey yansıtan UZİ, doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’i de ilham kaynaklarının başında sayar.

Çocukluğunda karikatür çizmeyi seven ve o konuda da yeteneği olan UZİ en sonunda müzikte karar kıldı. Şarkılarında sokak kültürünü de epey yansıtan UZİ, doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’i de ilham kaynaklarının başında sayar.

Çocukluğunda karikatür çizmeyi seven ve o konuda da yeteneği olan UZİ en sonunda müzikte karar kıldı. Şarkılarında sokak kültürünü de epey yansıtan UZİ, doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’i de ilham kaynaklarının başında sayar.

Rap müziğe "Acil" adlı şarkıyla başladı. 2019’da Favela isimli bir albüm yaptı ve bu albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Favela’nın klibini Küba’da çekti. Çok daha geniş kitleler tarafından tanınması ise 2021 yılında yayınladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde oldu. Ve o albüm "2021 Spotify Top 10" listesine girdi.

Rap müziğe "Acil" adlı şarkıyla başladı. 2019’da Favela isimli bir albüm yaptı ve bu albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Favela’nın klibini Küba’da çekti. Çok daha geniş kitleler tarafından tanınması ise 2021 yılında yayınladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde oldu. Ve o albüm "2021 Spotify Top 10" listesine girdi.

Rap müziğe "Acil" adlı şarkıyla başladı. 2019’da Favela isimli bir albüm yaptı ve bu albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Favela’nın klibini Küba’da çekti. Çok daha geniş kitleler tarafından tanınması ise 2021 yılında yayınladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde oldu. Ve o albüm "2021 Spotify Top 10" listesine girdi.