Spikerler KNN54 İçin Ne Dediler?

5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun mentörlüğünde yola çıkan Toprak Razgatlıoğlu , Deniz Öncü , Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu , KNN54 belgeselinin odağında yer alıyor. Genç sürücüler yeteneklerini keskinleştirirken ortaya dikkate değer bir çalışma çıkıyor.

Türk motosiklet dünyasının yıldız isimleri başarı peşinde koşarken motorsporları spikerleri de onların performansını ekranlardan seyircilere aktarıyor. Mali Selışık ve İzge Can Günal bu salanın önde gelen isimleri. Peki KNN54 belgeseli hakkında onlar ne düşünüyor?

Get to know the Turkish riders making history in superbikes © Red Bull Artwork

İzge Can Günal: "Belgeselin en keyifli bölümlerinden biri Can ve Deniz Öncü arasındaki 'kim daha hızlıydı' atışmasıydı. Kenan Sofuoğlu’nun Deniz’e dönüp 'O Moto3’te yarış kazandı, sen kazanamadın' demesi, Deniz’in kardeşine 'sen önce takım arkadaşını, Montella mıydı neydi, onu geç' diye söylenmesi…"

"Belgeselde yine Deniz’in söylediği gibi “kabullenmek diye bir şey yok”. Bu sezon hem Can’ın hem de Bahattin’in Supersport’ta yarış kazanması, Deniz’in de Moto3’te kazanmanın kıyısında olduğunu düşündüğümüzde Akyazı’daki pistin KNN54 Riders mensubu tüm sürücülere o kazanma ruhunu, “winner”lığı aşıladığı çok açık. Kendi aralarındaki sürekli rekabet ortamı, dünya şampiyonalarındaki başarıyı nefis bir şekilde besliyor."

"Tabii ki belgeselin henüz başında hem kendimin hem de yakın arkadaşlarımın sesini duymak da benim için çok güzel ve özeldi. Bu yüzden, birazcık kayırma yaparak belgeselin en güzel sahnesi ödülünü Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü’nün garajda oturup Deniz’in Jerez’deki Moto3 yarışını izlediği ana veriyorum, tabii ki sevgili Mali Selışık’ın anlatımıyla."

Deniz Öncü © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

"İşimiz motor sporları anlatımı ve “bizim ekip”in anlatmadığı motor sporu serisi kalmadı, Formula 1’inden MotoGP’sine, Le Mans’ından DTM’ine. Ancak kendi sporcularımızı anlatmanın keyfi her zaman çok başka, bunun KNN54 Riders belgeselinde ölümsüzleşmesi de bana büyük bir gurur verdi. Bazen motosiklette limitleri zorlarken olması çok doğal olan hatalar 'spiker laneti'ne yorulabiliyor, ancak mesele zaten limitleri bulup o sınırda ilerleyebilmek."

"Deniz Öncü’nün ilk Moto3 podyumunu ben anlatmıştım, umuyorum ki ilk galibiyetinde de mikrofonda olacağım ve Deniz tüm rakiplerinin yanında 'spiker laneti'ni de geçecek."

"KNN54 Riders belgeselindeki en kıymetli noktalardan biri de Kenan Sofuoğlu’nun gelecek planları. Kendisinin aldığı Supersport şampiyonluğu, Toprak’ın kazandığı Superbike şampiyonluğunun ardından hedefte MotoGP olduğunu çok net söylüyor. Şu anda Grand Prix padoğundaki tek sürücümüz Deniz, ancak hem Can hem de Bahattin Supersport’ta emin adımlarla ilerliyorlar."

"Kenan Sofuoğlu bugüne kadar öğrencilerinin gelişimi için hep çok iyi hamleler yaptı, umarız ki o MotoGP şampiyonluğuna, hatta Zayn Sofuoğlu’yla bir Formula 1 şampiyonluğuna giden adımları aynı başarıyla atmaya devam edecek."

Bahattin Sofuoğlu © WorldSBK

Mali Selışık: "Aidiyet önemli bir duygu. Bir şeyler izlerken, dinlerken, okurken çok iyi bildiklerimizle karşılaşmak insanı her zaman heyecanlandırır. Spor dünyasındaki temsil edilme heyecanı da buradan geliyor diye düşünüyorum."

"Motorsporları tarihimizde bizi temsil edenler hep oldu. Fakat belki de ilk kez gittikçe büyüyen bir çığ gibi hem dört teker, hem de iki tekerde sporcularımız dünya sahnesine çıkıyor. Her şeyden önce bir izleyici olarak buna tanıklık etmek insanı gururlandırıyor. Bunun üzerine bir de sporcularımızı anlatmak, başarılarını haberleştirmek ve üzerine konuşup değerlendirmek insanı mutlu ediyor. İlerleme hissini yaşamanın sık rastlanır olmadığı yer ve zamanlarda sporcularımızın başarıları ekstra bir kıymete biniyor."

"Kenan Sofuoğlu’nu Eurosport’ta ve S Sport’ta (son yarışına çıkarken) anlattığımda, Trabzonspor Dergi’ye o dönemki başarılarını yazdığımda Kenan’dan sonra motosiklet sporuna olacağını merak etmiyor değildim. Bizim ülkece en büyük eksikliklerimizden biri sürekliliktir çünkü."

Toprak Razgatlıoğlu © Red Bull

"2018 Valencia Grand Prix’si için Moto3 yarışını da yayınlama kararı aldığımızda Can Öncü için heyecanlanıp, acabaların gerçeğe dönüşebileceği tüm şartlar birer birer gerçekleşirken tarihi galibiyetini gururla anlatmıştım. Ardından Can’ın tam sezon Moto3 serüveni ve Deniz’in yarışlarını anlatırken geleceğin parlak olduğunu biliyordum."

"Motosiklet dünyasının diğer tarafında Toprak Razgatlıoğlu basamakları teker teker tırmanırken sevdiğim insanların sesinden bu başarıları izlemek harikaydı. Hem izlemek, anlatmaktan çok daha kolay. Sporcularımızın hakkını vermek için tüm yarış boyunca onlardan konuşmak profesyonel adalet anlayışıyla bazen bir çatışma haline giriyor. Öte yandan bu kadar başarılı sporcular oldukları için pist üstünde bahsedilebilecek diğer şeylerin önemi insanın gözünde git gide azalıyor. Bir de beklenti derdi var."

"Kazanılabilecek yarışlarda galibiyeti telaffuz etmek mi, etmemek mi daha iyi diye insan kara kara düşünüyor. Özellikle Deniz Öncü’nün şu ana kadar Moto3’te yarış kazanmamış olmasında insan bazen kusuru kendinde arıyor. Çünkü kağıt üstünde o yarışları kazananlardan çok daha iyi yarışan birinden bahsediyoruz."

Can Öncü © WorldSBK

"Tüm bunların en güzel yanı, anlatıcı ve izleyici olarak birilerine başarılı sporcularımızdan bahsetmeye başladığınız anda hem isimlerin hem de başarıların saymakla bitmemesi. Bahattin Sofuoğlu geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk dünya şampiyonası yarış zaferini aldı, kimbilir biz şu anki ekibin başarılarını sayarken onların yanına kimler eklenecek... Motorsporlarıyla ilgilenmek için güzel günlerden geçiyoruz ve güzel günlere fena halde ihtiyacımız var."