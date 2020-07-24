Spor Tarihinden Akıllara Kazınan Geri Dönüş Hikayeleri

Spor tarihinde herkesin favori bir hikayesi vardır. Bazen maçı getiren bir son saniye basketi bazen de kariyeri bitti diye düşünülen bir sporcunun küllerinden doğup yeniden zirveye yükselmesi… Spor tarihinin bir noktada geri dönüşlerin de tarihi olduğunu hesaba katarsak anlatacak olaylar saymakla bitmez. Biz yine de denedik ve o hikayelerden 6 tanesini tekrar hatırladık.

Bir Efsane: Niki Lauda

Niki Lauda, 1976 Almanya GP © Rainer Schlegelmilch / Getty Images

F1 tarihinin ikonik isimlerinden biriyle başlayalım. Şampiyon olduğu 1975 sezonunun ardından, 1976 sezonuna da favori başlayan Niki Lauda , sezonun onuncu yarışı olan Almanya GP’ye hızlı başlamıştı. Yarışın ilk bölümünde aracının kontrolünü kaybeden ve 230 kilometre hızla bariyerlere çarpan Lauda’nın aracı alev almış üstüne Brett Lunger de Lauda’nın aracına çarpınca olay felakete dönüşmüştü. Ölümden dönen Lauda sadece altı yarış sonra pistlere dönüp altıncı oldu. Bir daha yarışmayacağı düşünülen Niki asla pes etmedi ve 1984 yılında kariyerinin üçüncü şampiyonluğuna sürerek destan yazdı.

Cleveland Cavaliers’ın Rüyası

LeBron James Cleveland ile kupayı kaldırıyor © Ezra Shaw/Getty Images

2015/16 sezonu NBA Final Serisinde dördüncü maç geride kalmış ve deplasmanda 108-97 kazanan Golden State Warriors durumu 3-1’e getirmişti. O sezonu 73-9’luk korkutucu bir galibiyet oranı ile bitiren Golden State Warriors serinin beşinci maçını evinde oynayacak ve şampiyon olacaktı. Buna dördüncü maçın sonunda salonu terk ederken Cleveland Cavaliers taraftarı bile emindi. Ama mucizeler tam da böyle anlar için var. Serinin geri kalan üç maçını da kazanan, üstelik son maçı deplasmanda kazanarak şampiyonluğa yürüyen Cavaliers, tarihinin ilk NBA şampiyonluğunun yanında 3-1’den geri dönüp şampiyon olan ilk takım unvanını da elde etmişti. Kyrie Irving ’in kilidi çözen üçlüğü ya da LeBron James ’in Andre Iguodala’yı bloklaması ise çoktan poster oldu bile.

Lasse Viren yeniden ayağa kalkıyor…

1972 Münih Olimpiyat Oyunları’ndan bugün de hafızalar kazınan anları hatırlasak hiç kuşkusuz birçok kişinin aklına aynı isim gelir: Lasse Viren . Finlandyalı atlet hem 5 bin hem de 10 bin metrede altın madalyaya ulaşsa da, özellikle 10 bin metre yarışındaki performansı unutulacak gibi değil. Birinciliğe koşarken düşen ama hiç vakit kaybetmeden ayağa kalkıp yeniden hızlanan Viren, Emiel Puttemans'ı geride bırakıp altın madalyayı almıştı. Üstelik bu performans aynı zamanda bir dünya rekoruydu.

Liverpool, 2005, İstanbul

2005 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool © Alex Livesey/Getty Images

Başlıktaki üç kelime spor tarihinde de epey ihtişamlı ve cool şekilde yerini almayı sürdürüyor. Her ne kadar Liverpool, Jürgen Klopp önderliğinde 2019’da tekrar Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırsa da, 2005’te İstanbul’da olanlar hala bir adım öne çıkıyor.

2005 Şampiyonlar Ligi finalinde ilk yarı sona erdiğinde tabela 3-0’lık Milan üstünlüğünü gösteriyordu. 54. dakikada şık bir kafa vuruşuyla perdeyi açan Steven Gerrard oldu. 56. ve 60. dakikalarda gelen ikinci ve üçüncü Liverpool golleri ise mucizenin başlangıcıydı. Uzatmalar ve penaltılar sona erdiğinde, İstanbul Olimpiyat Stadı’ndaki taraftarlar tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine tanık olmuştu.

Tarihin En İyisi: Lindsey Vonn

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2013 yılında iki kez ön çapraz bağlarından sakatlık geçiren Lindsey Vonn , Soçi’de yarışabilmek için her şeyi yapmış ve vücudunu fazla zorlaması ters tepince yaklaşık iki yıl spordan uzak kalmıştı. Aralık 2014’te Alp Disiplini Dünya Kupası’nda, Lake Louise’de yeniden yarışlara geri dönen Vonn, milli takımdan arkadaşı Stacey Cook'a yarım saniye fark atarak birinci olmayı başarmıştı. Ama bu geri dönüşün sadece başlangıcıydı. 34 yaşında emekliliğini açıklayana kadar geçirdiği dönemde kariyerine yeni olimpiyat madalyaları ve dünya rekorları ekleyen Vonn, bugün de kayak tarihinin en iyisi unvanını koruyor.

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