Spor Tarihinin Asla Pes Etmeyen 6 İsmi
© [unknown]
Lindsey Vonn, Marc Marquez, Mark McMorris ve dahası... İşte bütün zorluklara rağmen zirveye çıkmayı başaran sporcular.
itibarıyla yayında
Hemen her spor dalının tarihine, adını 'efsane' olarak kaydettirmiş sporcular bulmak mümkün. Ancak bazılarının kariyeri, zirveye kadar her zaman yükselişte devam etmiyor. Sakatlıklar ya da başarıya giden yolda yaşanan başka bazı aksilikler şahane kariyerlerin önünde her engel teşkil etti. İşte, spor tarihinin tüm engellere rağmen asla pes etmeyen 6 ismi.
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn için tarihin en iyi alp disiplini sporcusu dersek, abartmış olmayız. Zira o, kariyeri boyunca girdiği her yarışın favorisi olarak gösterildi ve pek çoğunda da rakiplerini domine edip madalyaları boynuna asmayı başardı. Ancak 2013 yılı, onun için pek de iyi hatırlanmayacak bir zaman dilimiydi. Zira 2013 Alp Disiplini Dünya Şampiyonası'nda yine kusursuz başladığı Süper Dev yarışında bir şeyler ters gitti. Anlık denge kaybının ardından kendisini maalesef helikopter ambulansında buldu. Kış sporlarının büyük yıldızının, sağ dizindeki ön çapraz bağları kopmakla kalmıyor, iç ve dış yan bağları da yırtılırken, kaval kemiği de kırılıyordu.. Tablo, ürkütücüydü. Aralık 2014’te Alp Disiplini Dünya Kupası’nda, Lake Louise’de sahneye geri dönen Vonn, milli takımdan arkadaşı Stacey Cook'a çok ufak bir fark atarak ilk sırayı almıştı. Ama bu, geri dönüşün henüz başlangıcıydı. 34 yaşında emekli olana kadar kadar geçirdiği dönemde kariyerine yeni olimpiyat madalyaları ve dünya rekorları ekleyen Vonn, bugün de kayak tarihinin en iyisi olarak anılmaya devam ediyor. Aşağıdaki belgeselde efsane sporcu Lindsey Vonn'u daha yakından tanıyabilirsin.
Lindsey Vonn Efsanesini Yakından Tanıyalım
Karina Hollekim
Karina Hollekim; başta kayak olmak üzere birkaç disiplinde dikkat çekici başarılara imza atan Norveçli bir sporcu. Ancak onun hikâyesi herkese örnek oluşturabilecek cinsten. Hollekim'in hayatı, tam da hayran kitlesini hızla artırdığı yıllarda, sıradan bir paraşüt atlayışından sonra bir anda değişmişti. Ters giden atlayış sonrasında, Norveçli'nin ayak bileği farklı birçok yerinden kırılmıştı. Doktorlar, bırakın tekrar spora geri dönmesini, bir daha yürüyemeyeceğinden söz ediyorlardı. Hollekim vazgeçmedi. Geçirdiği 21 ameliyatın ardından, ayağa kalktı ve spor hayatına geri döndü. Üstelik pek çok rekora da imza attı. Örneğin kayakla BASE jump gerçekleştiren ilk kadın olmayı başardı.
Marc Márquez
Marc Márquez'in zirveye çıkışı epey hızlı, aynı oranda etkileyici ve engellenemez oldu. Zira henüz 25 yaşındayken çoktan 5 MotoGP şampiyonluğu kazanmıştı bile. Ancak Marquez, 2019 yılının 4 Ekim gününüde antrenman yarışı sırasında büyük bir kaza geçirdi. Üstelik iki gün sonra pazar günü, oracıkta bir şampiyonluk daha kazanma şansı kendi ellerindeydi. Kaza sonrasındaki durumu, hareketsiz bedeni ve vücut dili iyi olmadığını anlatmak için yeterliydi. Ancak hayır, Marc Marquez pes etmedi. Sakatlık ve rehabilitasyon sürecinin ardından sekizinci şampiyonluğunun peşine düştü. Marc Marquez'in ilham verici geri dönüşünü hemen aşağıdaki Türkçe altyazılı belgeselde izleyebilirsin.
Sakatlık Sonrası Zirveye Dönüş: Marquez Unlimited
Bethany Hamilton
Hawaii'de büyüyen Bethany Hamilton'ın, 7 yaşından bu yana dalgalarda sörf yapabiliyor olması hiç de şaşırtıcı değil. Sörf'te yıllardan beri başarıdan başarıya koşan isim 2003 yılında bu kez korkunç bir trajedinin baş kahramanıydı. Bir köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı, Bethany'nin sol kolunu ısırmıştı. Bethany, hastaneye kaldırıldığında kendisine iki konuda söz verdi. Birincisi, korkunç talihsizliğinden dolayı asla sızlanmayacaktı ve ikincisi sörf tahtasına mutlaka geri dönecekti. Tecrübeli sörfçü, iki sözünü de tuttu. Başka bir kişi başarısızlığa boyun eğebilirdi ama Bethany Hamilton eğmedi. Sadece 26 gün sonra tekrar sörf tahtasına geri döndü. Şu anda dünyadaki en iyi 50 kadın sörfçü arasında yer alıyor.
Kieran Behan
Doktorlar tarafından, size bir daha asla yürüyemeyeceğinizin söylendiğini hayal edin. Doktorlar, 10 yaşındayken kalçasından kanserli bir tümörü çıkardıktan sonra Kieran Behan'a böyle söylemişlerdi. Operasyon çok ama çok zorluydu. Sinirlerinden aldığı büyük hasar Kieran'a çok büyük acı veriyordu. O tarihe kadar tek tutkusu ise jimnastik idi. Olimpiyat şampiyonluğu istiyordu. Peki tekerlekli sandalyede bunu nasıl yapacaktı? İyileşmek uzun bir yoldu. Kieran, yola koyulmakta gecikmedi. 15 ay tekerlekli sandalyeye mahkumdu. Ama yılmadı, spor salonunun kapısından yeniden girdi. Ancak birkaç ay içinde antrenman sırasında düşerek kafa travması geçirdi. Çok uzun bir zaman alsa da gerekli egzersizlerle kendini koordine etmeyi başardı. Okula, bastonuyla geri döndü. Kazadan önceki haline geri dönmek üç yılını aldı. Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan hemen sonra dizinin kırılmasıyla bir darbe daha aldı. Behan, pes etmek üzere olduğunu söyledi. Ama asla pes etmedi ve Challenge Dünya Kupası'nda şampiyon olmayı başardı. 2011'de en büyük zafer anını yaşadı. Londra 2012 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Korkunç acı, travma ve aksilikler geçirdikten sonra artık bir olimpik atletti.
Mark McMorris
Mark McMorris, kayakta slopestyle konusunda uzmanlaşmış Kanadalı profesyonel bir snowboardcu. Mark, 2012 ve 2013'te slopestyle etkinliğinde Winter X Games'te arka arkaya altın madalya kazandı. Sochi'deki 2014 Kış Olimpiyatları'nda, Kanada'nın bu Oyunlardaki ilk madalyası olan bronz madalyayı elde etti. Şubat 2016'da McMorris, Los Angeles'ta Shaun White'ın Air + Style Big Air organizasyonunda yaşadığı şanssızlık sonucu sağ uyluk kemiğini kırdı. İstediği hareketi yaptı ancak iniş sırasında ayak ucunda yakalandı, bu da onun uyluk kemiğinin vücudunun altında kalmasına kırılmasına neden oldu. Ancak McMorris de pes etmeyi sevmeyenlerden. Vancouver'da uzun bir iyileşme süreci yaşadı. Temmuz 2016'da sakatlık sonrası ilk kez bazı arkadaşlarıyla Avustralya'da snowboard yapmaya başladı. Kısa süre sonra da yarışlara döndü. PyeongChang'daki 2018 Kış Olimpiyatı'nda, snowboard kazasından sadece 11 ay sonra, slopestyle'da bronz madalya kazanmayı başardı. Mark McMorris'in hikâyesini hemen aşağıdaki belgeselde de izleyebilirsin.
İlham Verici Bir Geri Dönüş Hikâyesi: Unbroken