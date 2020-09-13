Spor Tarihinin Asla Pes Etmeyen 6 İsmi

bulmak mümkün. Ancak bazılarının kariyeri, zirveye kadar her zaman yükselişte devam etmiyor. Sakatlıklar ya da başarıya giden yolda yaşanan başka bazı aksilikler şahane kariyerlerin önünde her engel teşkil etti. İşte, spor tarihinin tüm engellere rağmen asla pes etmeyen 6 ismi.

Lindsey Vonn

için tarihin en iyi alp disiplini sporcusu dersek, abartmış olmayız. Zira o, kariyeri boyunca girdiği her yarışın favorisi olarak gösterildi ve pek çoğunda da rakiplerini domine edip madalyaları boynuna asmayı başardı. Ancak 2013 yılı, onun için pek de iyi hatırlanmayacak bir zaman dilimiydi. Zira 2013 Alp Disiplini Dünya Şampiyonası'nda yine kusursuz başladığı Süper Dev yarışında bir şeyler ters gitti. Anlık denge kaybının ardından kendisini maalesef helikopter ambulansında buldu. Kış sporlarının büyük yıldızının, sağ dizindeki ön çapraz bağları kopmakla kalmıyor, iç ve dış yan bağları da yırtılırken, kaval kemiği de kırılıyordu.. Tablo, ürkütücüydü. Aralık 2014’te Alp Disiplini Dünya Kupası’nda, Lake Louise’de sahneye geri dönen Vonn, milli takımdan arkadaşı Stacey Cook'a çok ufak bir fark atarak ilk sırayı almıştı. Ama bu, geri dönüşün henüz başlangıcıydı. 34 yaşında emekli olana kadar kadar geçirdiği dönemde kariyerine yeni olimpiyat madalyaları ve dünya rekorları ekleyen Vonn, bugün de kayak tarihinin en iyisi olarak anılmaya devam ediyor. Aşağıdaki belgeselde efsane sporcu Lindsey Vonn'u daha yakından tanıyabilirsin.

Karina Hollekim

Karina Hollekim; başta kayak olmak üzere birkaç disiplinde dikkat çekici başarılara imza atan Norveçli bir sporcu. Ancak onun hikâyesi herkese örnek oluşturabilecek cinsten. Hollekim'in hayatı, tam da hayran kitlesini hızla artırdığı yıllarda, sıradan bir paraşüt atlayışından sonra bir anda değişmişti. Ters giden atlayış sonrasında, Norveçli'nin ayak bileği farklı birçok yerinden kırılmıştı. Doktorlar, bırakın tekrar spora geri dönmesini, bir daha yürüyemeyeceğinden söz ediyorlardı. Hollekim vazgeçmedi. Geçirdiği 21 ameliyatın ardından, ayağa kalktı ve spor hayatına geri döndü. Üstelik pek çok rekora da imza attı. Örneğin kayakla

Marc Márquez

'in zirveye çıkışı epey hızlı, aynı oranda etkileyici ve engellenemez oldu. Zira henüz 25 yaşındayken çoktan 5 MotoGP şampiyonluğu kazanmıştı bile. Ancak Marquez, 2019 yılının 4 Ekim gününüde antrenman yarışı sırasında büyük bir kaza geçirdi. Üstelik iki gün sonra pazar günü, oracıkta bir şampiyonluk daha kazanma şansı kendi ellerindeydi. Kaza sonrasındaki durumu, hareketsiz bedeni ve vücut dili iyi olmadığını anlatmak için yeterliydi. Ancak hayır, Marc Marquez pes etmedi. Sakatlık ve rehabilitasyon sürecinin ardından sekizinci şampiyonluğunun peşine düştü. Marc Marquez'in ilham verici geri dönüşünü hemen aşağıdaki Türkçe altyazılı belgeselde izleyebilirsin.

Bethany Hamilton

Hawaii'de büyüyen Bethany Hamilton'ın, 7 yaşından bu yana dalgalarda sörf yapabiliyor olması hiç de şaşırtıcı değil. Sörf'te yıllardan beri başarıdan başarıya koşan isim 2003 yılında bu kez korkunç bir trajedinin baş kahramanıydı. Bir köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı, Bethany'nin sol kolunu ısırmıştı. Bethany, hastaneye kaldırıldığında kendisine iki konuda söz verdi. Birincisi, korkunç talihsizliğinden dolayı asla sızlanmayacaktı ve ikincisi sörf tahtasına mutlaka geri dönecekti. Tecrübeli sörfçü, iki sözünü de tuttu. Başka bir kişi başarısızlığa boyun eğebilirdi ama Bethany Hamilton eğmedi. Sadece 26 gün sonra tekrar sörf tahtasına geri döndü. Şu anda dünyadaki en iyi 50 kadın sörfçü arasında yer alıyor.

Hawaii'de büyüyen Bethany Hamilton'ın, 7 yaşından bu yana dalgalarda sörf yapabiliyor olması hiç de şaşırtıcı değil. Sörf'te yıllardan beri başarıdan başarıya koşan isim 2003 yılında bu kez korkunç bir trajedinin baş kahramanıydı. Bir köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı, Bethany'nin sol kolunu ısırmıştı. Bethany, hastaneye kaldırıldığında kendisine iki konuda söz verdi. Birincisi, korkunç talihsizliğinden dolayı asla sızlanmayacaktı ve ikincisi sörf tahtasına mutlaka geri dönecekti. Tecrübeli sörfçü, iki sözünü de tuttu. Başka bir kişi başarısızlığa boyun eğebilirdi ama Bethany Hamilton eğmedi. Sadece 26 gün sonra tekrar sörf tahtasına geri döndü. Şu anda dünyadaki en iyi 50 kadın sörfçü arasında yer alıyor.

Hawaii'de büyüyen Bethany Hamilton'ın, 7 yaşından bu yana dalgalarda sörf yapabiliyor olması hiç de şaşırtıcı değil. Sörf'te yıllardan beri başarıdan başarıya koşan isim 2003 yılında bu kez korkunç bir trajedinin baş kahramanıydı. Bir köpekbalığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı, Bethany'nin sol kolunu ısırmıştı. Bethany, hastaneye kaldırıldığında kendisine iki konuda söz verdi. Birincisi, korkunç talihsizliğinden dolayı asla sızlanmayacaktı ve ikincisi sörf tahtasına mutlaka geri dönecekti. Tecrübeli sörfçü, iki sözünü de tuttu. Başka bir kişi başarısızlığa boyun eğebilirdi ama Bethany Hamilton eğmedi. Sadece 26 gün sonra tekrar sörf tahtasına geri döndü. Şu anda dünyadaki en iyi 50 kadın sörfçü arasında yer alıyor.

Kieran Behan