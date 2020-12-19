Onlar sahaların yıldızları, pistlerin hakimleri ve parkelerin devleri... Kimi Formula 1 'de fırtına estiriyor, kimi basketbol sahalarını rakiplerine dar ediyor, kimi ise futbol sahalarına golleriyle damgasını vuruyor. Giannis Antetokounmpo'dan Lewis Hamilton'a, Russell Wilson'dan Neymar Jr'a , işte spor tarihinin en pahalı kontratları!

Russell Wilson

Russell Wilson © NFL

NFL'in güzide QB'lerinden Russell Wilson , 2019 yılında takımı Seattle Seahawks'la sözleşme uzatma konusunda anlaşarak heybetli bir maaş bordrosuna sahip oldu. 4 yıllık uzatma karşılığında 140 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atan Wilson, 2014 yılında şampiyonluk yaşadığı takımıyla şu anda dokuzuncu sezonunu geçiriyor ve 2023'e kadar da yılda 35 milyon dolarlık kazancının tadını çıkaracak.

Giannis Antetokounmpo

Geçen sezon arzu ettiği şampiyonluğa yaklaşamasa da hem "En İyi Savunma Oyuncusu (DPOY)" hem de "En Değerli Oyuncu (MVP)" seçilen Giannis , bugünlerde attığı imzayla NBA'in en dolgun kontratına da sahip oldu.

Giannis, takımı Milwaukee Bucks'la supermax kontrat üzerinde anlaşırken 2021-2021 sezonundan itibaren 5 yılda toplam 228,2 milyon dolar kazanacak. Hali hazırda devam eden kontratını da hesaba katarsak, Giannis, önümüzdeki 6 yılda toplam 256 milyon doların sahibi olacak.

Neymar

Neymar Jr © Fabio Piva/Red Bull Content Poo

Futbol tarihinin en pahalı transferinin başrolündeki isim Neymar , 2017 yazında, 222 milyon euro'luk satın alma bedelinin Barcelona hesaplarına yatmasının ardından PSG'nin yolunu tutmuştu. Neymar, muhtemelen futbol dünyasının en büyük kontratının da sahibi. Kontrat detayları tam olarak açıklanmayan Neymar'ın yıllık maaşının 37 milyon euro civarında olduğu düşünülürken, kontrata bağlı bonuslarla bu rakamın hayli üzerinde bir kazanç elde ettiği rahatlıkla söylenebilir.

Mike Trout

Beyzbolun süperstarı Mike Trout , arzu ettiği başarının uzağında olmasına rağmen takımı, Los Angeles Angels'a olan sadakatini imzaladığı uzun kontratla gösterdi. İşin doğrusu bu sadakat çok sayıda "sıfır" içeriyor. Üç kez American League (AL) MVP'si seçilen Trout, 12 yılda 430 milyon dolar kazanacak. Yıldız oyuncu sözleşmesi sona erdiğinde 40 yaşını aşmış olacak.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton © McLaren