Spor Tarihinin En Uzun Geceleri

Bir Şampiyonlar Ligi finali de olabilir, NBA finali de. Geceler Formula 1 araçlarının sesiyle de yankılanabilir, taraftarların tezahüratlarıyla da... Öyle geceler vardır ki, heyecan limitlerde seyreder, sonunda ise bir taraf kazanır, diğeri kaybeder. Yılın en uzun gecesine günler kalmışken spor tarihinin en uzun gecelerini senin için derledik.

2005 Şampiyonlar Ligi Finali | Milan - Liverpool

3-0 Milan'ın üstünlüğüyle girilen devre arasında, her şeyin bitti pek ala düşünülebilirdi. Muhtemelen Liverpool taraftarları, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan otellerine nasıl gideceklerinin hesaplarını yapmaya başlamış bile olabilirlerdi. Ancak gece uzundu.

Liverpool ikinci yarıda bulduğu üç golle maçı önce uzatmalara sonra da penaltılara götürüyordu. Shevchenko'nun kaçırdığı penaltı sonrasında Liverpool kupaya uzanıyor ve "İstanbul Mucizesi" Şampiyonlar Ligi tarihinin en şaşalı anlarından biri olarak tarihe geçiyordu.

MotoGP 2019 Katar GP

Güneş, palmiye ağaçlarının ardında kaybolmaya başladığında, Katar'daki Losail pistinde mesai hızlanmaya başlar. 2019'daki Katar GP'de de durum farklı değildi. Sezonun açılış yarışında Bir önceki senenin şampiyonu Marc Marquez ve bir önceki Katar GP'nin galibi Andrea Dovizioso izleyenlere tıpkı 2018'deki gibi müthiş gösteri sunmak için anlaşmış gibiydi. İkisi de anlaşmaya uydu. İki sürücü, iki korkusuz gece yarışçısı, Losail'in ışıklarının altında unutulmaz bir yarışa imza attılar. Damalı bayrağı önde geçen isim ise Dovizioso oldu.

1998 NBA Finali | Chicago Bulls - Utah Jazz

Dünya tarihinde belirli anlar, zamanın akışında bir eşik yaratır. O eşik geçildiğinde artık yeni bir düzen vardır. NBA tarihi de kendi içinde buna benzer anları ihtiva eder. Bunlar arasında belki en unutulmazı Michael Jordan'ın Chicago Bulls formasıyla , son dansı, son maçı ve hatta son şutudur.

1998 NBA Finali 'nin altıncı maçında son saniyelerde önce Karl Malone'dan topu çalan sonra ise Byron Russell'ı ekarte ederek o unutulmaz "Last Shot"ı atan Michael Jordan, Bulls formasıyla altıncı şampiyonluğuna ulaşıyor ve kendi elleriyle kendi çağını kapatıyordu. O anları hemen yukarıdan izleyebilir ve bir şuta ne kadar bakılabilirse o kadar uzun bakabilirsin!

1999 Şampiyonlar Ligi Finali | Manchester United - Bayern Münih

1998-1999 Şampiyonlar Ligi finalinde dakikalar hızla akıp gidiyordu. Alman umutlu, Almanlar gururluydu. Mario Basler'in ilk yarıda serbest vuruştan attığı gol onları İngilizler karşısında 1-0 öne taşımıştı. Şimdi ise sadece zamanı uygun şekilde harcamak gerekiyordu. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Spor tarihinin belki de en uzun üç dakikası onları bekliyordu. Teddy Sheringham ve Ole Gunnar Solskjaer duraklama anlarında bulduğu goller Bayern Münih taraftarının kabusu oluyor ve Manchester United kupaya uzanıyordu.

Formula 1 2010 Abu Dabi GP

Formula 1 2010 sezonunda şampiyon, sezonun son yarışında, bir Abu Dabi gecesinde, belli olacaktı. Sürücüler sıralamasında Ferrari'den Fernando Alonso 246 puanla ilk sırada yer alıyordu. Red Bull sürücüleri Mark Webber 238 puanla ikinci ve Sebastian Vettel ise 231 puanla üçüncü sırada Alonso'yu takip ediyordu. Hatta 222 puanı bulunan McLaren pilotu Lewis Hamilton'un da matematiksel olarak şampiyonluk şansı sürüyordu.