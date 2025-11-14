Wakeboard sporcusu Guenther Oka, 6 Kasım 2024'te ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen The Red Bulletin 2024 Train Like a Pro etkinliğinde yemek pişiriyor.
© Ian Witlen/The Red Bulletin
Aktif Yaşam

Sporcular performans için nasıl beslenmeliler?

Mükemmel bir diyete sahip olman gerekmez ama doğru takviyelere ihtiyacın vardır. Bir beslenme uzmanı, büyük fark yaratan kolay adımları açıklıyor.
Yazar: Valerio Mammone
Patlayıcı antrenman seanslarından sakatlık sonrası yeniden güç kazanmaya kadar performansın büyük bir kısmı, vücudunu nasıl beslediğinle ilgilidir. "İşte kişiselleştirilmiş beslenmenin devreye girdiği yer burası." diye açıklıyor Salzburg yakınlarındaki Thalgau'daki Red Bull Athlete Performance Center'da (APC) beslenme uzmanı olan Stephen Smith. APC, atletlerin güç, toparlanma, psikoloji, uyku ve beslenme alanlarında uzmanlarla aynı çatı altında çalıştığı yüksek performanslı bir merkez.
Smith, atletlere vücutlarının en iyi şekilde antrenman yapmak, toparlanmak ve performans göstermek için neye ihtiyaç duyduğunu anlamalarında yardımcı oluyor ve bu prensiplerin çoğu, ister ilk HYROX'una hazırlanıyor ol, ister yerel bir 10 bin metre yarışına çıkıyor ol, ister günlük hayatta kendini daha güçlü hissetmeye çalışıyor ol, aynı şekilde uygulanabilir.
Catie Munnings, 9 Ocak 2025'te Avusturya'nın Thalgau kentindeki Red Bull Athlete Performance Center'da, diğer Red Bull atletleriyle bir HYROX antrenmanı sırasında sınırlarını zorluyor.

Stephen Smith, İngiliz ralli sürücüsü Catie Munnings'e koçluk yapıyor

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

Kişiselleştirilmiş bir diyet performansı nasıl geliştirir?

Stephen Smith: Kişiselleştirilmiş diyetler, enerji ve makro besinlerin antrenman ve yarışmaların gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlar. Toparlanmayı destekler, atletlerin adaptasyon yeteneğini geliştirir, bağışıklık sistemini korur ve yeterli enerji tedarikini garanti eder. Bir yarışma sırasında, kişiye özel beslenme kan şekeriyle ilgili sorunların önlenmesine yardımcı olurken, aynı zamanda enerji ve zihinsel berraklığı korur.

Beslenmenin bir atlet üzerindeki fark yarattığı bir zamana örnek verebilir misin?

Bir dayanıklılık sporcusu yarışların yarısında enerji düşüşleri ve şişkinlik yaşıyordu. Kalori alımı yeterliydi ancak yarış sırasındaki stratejisi yanlıştı çünkü daha önce yaşadığı kan şekeri sorunları nedeniyle karbonhidrat bazlı içeceklerden kaçınıyordu. Altı haftalık "bağırsak eğitimi"nden, karbonhidratların kademeli olarak artırılmasından, çift kaynaklı karbonhidratların (glikoz + fruktoz) kullanılmasından, yarış öncesi öğünlerde değişiklik yapılmasından ve basitleştirilmiş bir beslenme planından sonra sporcu sabit bir enerji seviyesini koruyabildi, daha az rahatsızlık ve daha iyi performans sergiledi.

Red Bull - BORA - hansgrohe sporcusu 2025 Almanya Bisiklet Turu'nun ikinci etabında pedal çeviriyor.

Yarış ortasında doğru takviye her şeyi değiştirebilir

© Fellusch/Red Bull Content Pool

Sakatlıktan dönen atletler için beslenmenin rolü nedir?

Besinler, vücut dokularını onarmak, inflamasyonu kontrol altında tutmak ve antrenman sınırlı olduğunda kas kütlesini korumak için gereklidir. Öncelikler; eşit şekilde dağıtılmış protein alımı, kolajen sentezi için gerekli mikro besinler (C vitamini, çinko, D vitamini), besin zamanlaması ve dayanıklılık antrenmanı şeklindedir.

Beslenmenin bireyin konsantrasyonu ve stresi üzerinde ne etkisi vardır?

Beslenme, aynı zamanda uykuyu, hidrasyonu ve yük yönetimini, stresi düzenlemeye yardımcı olur. Dengeli glikoz seviyeleri daha iyi konsantrasyonu ve karar verme yetilerini destekler.

Yuki Tsunoda, 23 Ekim 2025'te Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenlenecek Meksika Grand Prix'si öncesi bir şeyler atıştırıyor.

F1 pilotları için kondisyon ve beslenme kesinlikle çok önemli

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Atletlerin en sık yaptığı hatalar nelerdir?

Atletlerin en sık yaptığı hatalar; yetersiz enerji alımı, test edilmemiş ürün veya takviyelerle oluşturulmuş gereksiz karmaşık beslenme planları ve kendi verilerine dayalı kişisel planlar yerine genel tavsiyelere uymak.

Son olarak amatör kayakçılar veya kış sporları atletleri için herhangi bir tavsiyen var mı?

İhtiyacın olan tek şey basit bir rutin: Efor öncesi iki ila üç saat önce, orta miktarda protein içeren karbonhidrat açısından zengin bir kahvaltı. İnişler arasında kolayca tüketilebilen karbonhidrat bazlı atıştırmalıklar. Düzenli sıvı alımı; soğuk, susuzluk hissini azaltır ancak sıvı gereksinimini azaltmaz.

How to eat like a winter athlete: Pro tips

Alice Robinson, 4 Ağustos 2025'te Yeni Zelanda'nın Queenstown yakınlarındaki Coronet Peak'te antrenman yaparken Red Bull yarış tulumunu ile dağlardaki kararlılığını sergiliyor.

Alice Robinson yamaçlarda susuz kalmaması gerektiğini biliyor

© Miles Holden/Red Bull Content Pool

"İhtiyacınız olan tek şey basit bir rutin." diyor beslenme uzmanı Stephen Smith. İşte onun üç temel tavsiyesi:
  • Efor öncesi iki ila üç saat önce, orta miktarda protein içeren karbonhidrat açısından zengin bir kahvaltı.
  • Düşüşler arasında kolayca tüketilebilen karbonhidrat bazlı atıştırmalıklar.
  • Düzenli sıvı alımı; soğuk, susuzluk hissini azaltır ancak sıvı gereksinimlerini azaltmaz.
Aktif Yaşam
Atletizm