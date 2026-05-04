Sporcular Wings for Life Wold Run Ruhunu Nasıl Anlatıyor?

Mete Gazoz © Barış Acarlı

01 Wings for Life World Run senin için ne ifade ediyor?

Mete Gazoz : Wings for Life World Run hizmet ettiği amaç ile çok değerli bir organizasyon. Burada herkes omurilik yaralanmaları çalışmalarına fayda sağlamak amacıyla koşacak. Herkesin ortak bir amaç için bir araya geldiğini görmek çok umut verici. Bir farkındalık yaratmak, gerçek anlamda bir katkı sağlamak için katılıyoruz. Bu da yaptığımız şeyi daha da anlamlı hale getiriyor. Bu nedenle herkesi bu amaca ortak olmak için Wings for Life World Run’a bekliyoruz.

Bence burada yer almak sorumluluk hissini artırıyor. Kendimiz için değil başka insanların hayatlarına dokunabilmek için burada hep birlikte yer alıyoruz. Bu da ayrıca çok önemli bir motivasyon kaynağı. Aynı amaç için tek bir yerde bulunarak diğer insanlara umut vermek istiyoruz. Hepimiz için çok kıymetli bir koşu olacak.

Kübra Dağlı : Wings for Life World Run benim için sadece bir koşu etkinliği değil. Orada bir amaç için koştuğunuzu gerçekten hissediyorsunuz. Üstelik hızlı olmanız da gerekmiyor; önemli olan başlamak.

Zaten o atmosfer sizi içine çekiyor. Çünkü yalnız değilsiniz; herkes aynı amaç için orada. Bence bir kere katılan insanın bırakması zor. Benim için de öyle.

Kübra Dağlı © Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool

Hazal Nehir : Wings for Life World Run’ı benim için özel kılan şeylerden biri, bu etkinliğin omurilik felci araştırmalarına destek olmak amacıyla düzenlenmesi. Böyle anlamlı bir amaç için koşuyor olmak gerçekten çok motive edici.

Aynı zamanda etkinliğin atmosferi de çok farklı. Koşu sırasında insanların enerjisini gerçekten hissediyorsunuz. Hatırlıyorum, iki yıl önce en uzun koşumu Wings for Life World Run’da 10 kilometreyle gerçekleştirmiştim. O gün ortam o kadar motive ediciydi ki insanların enerjisi beni de daha fazla koşmaya teşvik etti.

Bu yüzden bu sene de etkinliği sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yılki hedefim 15 kilometreye ulaşmak. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.

Hazal Nehir © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

02 Etkinlikte seni en çok motive eden duygu nedir?

Nil Mısır : Burada atılan adımlar bireysel değil. İnsanların tek bir amaç için bir araya gelebilmesi bana çok güçlü hissettiriyor. Herkesin hayatı, hikayesi, mücadelesi farklı ama bugün aynı noktada buluşuyoruz, aynı şeye inanıyoruz. Tanımadığın insanlarla bile aynı duyguyu paylaşıyorsun ve bunun bir araştırmaya, bir çözüme katkı sağlayacağını, bir gün gerçekten bir şeylerin değişebileceğini bilerek orada olmak çok değerli.

Öznur Cüre Girdi : Wings for Life World Run dünyanın dört bir yanından insanların tek bir amaç için bir araya geldiği çok özel bir koşu. Bu amacın omurilik felci araştırmalarına katkı sağlamak olması büyük bir anlam taşıyor. Benim içinse en büyük motivasyon, burada attığımız her adımın bir başkasının hayatına dokunma ihtimali. Burada aynı motivasyonu paylaşan insanlarla birlikte sporun birleştirici gücünü kullanarak gerçek bir dayanışma örneğini göreceğiz. Bu da beni çok heyecanlandırıyor.

Yiğit Caner Aydın : Bu etkinliğin öncelikle ben ve benim gibi omurilik yaralanması geçirmiş bireyler için çok önemli bir temsil aracı olduğunu düşünüyorum. Omurilik felciyle ilgili somut bir çözüm arayışında olan ve gerçek bir temsil sağlayan bir etkinliğe katılmak, bu konudaki çözüm arayışına destek olmak ve genel anlamda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı.

Wings for Life World Run'dan bir başlangıç anı © Mahmut Cinci

03 İnsanlara omurilik yaralanmalarıyla ilgili farkındalık yaratmak senin için neden önemli?

Nil Mısır : Omurilik yaralanmaları insanın hayatını bir anda tamamen değiştirebilen ve hala kesin çözümü olmayan bir durum. Bunu bizzat yaşamış biri olarak ne anlama geldiğini biliyorum ama yaşamamış olsaydım da bir çare için verilen mücadelenin parçası olmak isterdim. Burada mesele sadece bireysel bir hikaye değil insanların bağımsızlığı, yaşam kalitesi ve geleceği. Bu yüzden farkındalık yaratmak aslında görünmeyeni görünür kılmak demek. Aynı amaç için bir araya gelip birlikte hareket etmek de bu süreci daha güçlü ve anlamlı hale getiriyor. Çünkü verilen her destek hem bugün birilerinin hayatına dokunuyor hem de gelecekte bir çözüm bulunma ihtimalini büyütüyor.

Öznur Cüre Girdi : Omurilik yaralanmaları sadece fiziksel bir durum değil, hayatın tamamını etkileyen bir süreç. Bunu gerçekten anlayabilmek çok önemli. Wings for Life World Run gibi bir organizasyonun bu konuya dikkat çekmesi, insanların bu hikayelere daha fazla kulak vermesini sağlıyor. Bu da çok kıymetli.

Yiğit Caner Aydın : Omurilik felci geçirmiş biri olarak omurilik yaralanmalarından sonraki süreci gayet iyi biliyorum. Bu yoldan geçerken elbette bir sürü zorlukla karşılaşılıyor. Zaman içinde hayata tekrar uyum sağlamak ve yeni bir yol çizmek gerekiyor. Kendi adıma birçok zorlu mücadeleden başarıyla çıkmış bir birey ve sporcu olarak benimle benzer zorlukları yaşamış ve kendine yeni bir yol çizmek isteyen herkese bir umut kaynağı olmak istiyorum. Doktorlar neredeyse yaşama ihtimali vermezken oradan çıkıp sıfırdan başladığım bir sporda dünya şampiyonu olabildiysem benimle benzer durumda olan insanlar da kendi hayatlarını ileri taşıyacak ve kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacak yeni yollar bulabilir. İnsanlara bu yolda “Ben de yapabilirim.” hissini yaşamaları için yardımcı olabilmek ve onları motive etmek, bu yollardan geçmiş ve bir zamanlar o motivasyona ihtiyaç duyan biri olarak benim için çok değerli.

Wings for Life World Run 2024 Türkiye © Baris Acarli for Wings for Life World Run

04 Bugün bu koşuda attığın her adımın bir başkasına umut olabileceğini düşünmek sana ne hissettiriyor?

Nil Mısır : Bugün atılan her adım mevcut hayatları iyileştirmekle birlikte gelecekte başkalarının aynı çaresizlikle karşılaşmasının önüne geçebilir. Biz aslında bireysel bir hikayeyi toplumsal bir çağrıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunu bilimsel bir çözüm için yapıyor olmak da ayrı bir değer katıyor. Çünkü umut sadece bir duygu olmaktan öte burada somut bir hedefe, bir araştırmaya, bir ilerlemeye dönüşüyor.

Öznur Cüre Girdi : İnsanı durup düşündüren bir duygu aslında. Atılan her adım bir ışık olacak, bir başkası için bir anlam taşıyor. Bu çok değerli. Böylece insana hem sorumluluk hem de çok güzel bir motivasyon veriyor. Birlikte hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olabildiğimizi hatırlatıyor. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Başka insanlara umut olmak, bir amaç için bir araya gelmek birbirimize olan güvenimizi de artırıyor.

Yiğit Caner Aydın : İnsanın kendi benliğiyle mutlu bir hayat sürmesini sağlayan temel duygu hayatıyla ilgili bir anlam bulması oluyor. Benim için bu anlam kaynaklarından belki de en önemlisi diğer insanları motive etmek ve onların da bir şeyler başarabileceğine inanmasını sağlamak. En zorlu şartlarda bile bir şeyler başarabileceğimizi, en önemlisi de kendimize inanarak var olan potansiyelimizi sonuçtan bağımsız biçimde ortaya koyabilmemizin ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu koşuya katılmamın da bu konuda önemli bir araç olacağına inanıyorum.

Wings for Life World Run İzmir, Türkiye, 2018 © Nuri Yılmazer / Wings for Life World Run

05 Bu koşuya katılmayı düşünen ama henüz karar verememiş insanlara ne söylemek istersin?

Nil Mısır : Bu koşu mükemmel olmayı gerektirmiyor, sadece dahil olmayı gerektiriyor.

Öznur Cüre Girdi : Burada önemli olan ne kadar hızlı koştuğun değil. Orada olman, o amaca dahil olman. Aynı anda binlerce insanla birlikte hareket etmek, o enerjiyi paylaşmak gerçekten çok farklı bir his. Bu nedenle kararsız olan herkesi bekliyoruz.

Yiğit Caner Aydın : Bu koşuya katılarak atılacak her adımın birçok kişiye umut kaynağı olacağına ve cesaret vereceğine inanıyorum. Burada hem katılımcılar hem de benzer koşullardaki diğer bireyler için atılacak her adım çok değerli olacak. Katılan herkes çok güçlü bir ekibin bir parçası olduğunu hissedecek ve bu da hepimiz için büyük bir değer oluşturacak.

Wings for Life World Run 2025 Türkiye © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

06 Bugün burada koşarken, geçmişteki kendine bir mesaj gönderebilseydin ne söylerdin?

Nil Mısır : Sana ağır gelen şeyler seni taşıyan bir sürece dönüşecek. Bu yüzden yaşadığın zorlukları hemen çözmeye çalışma, içinde kal, ilerlemeye devam et.

Öznur Cüre Girdi : Vazgeçmediğin her anın karşılığını alacaksın, derdim. O an zor gelse de bazen hiçbir şey ilerlemiyormuş gibi hissettirse de devam ettiğin her günün bir anlamı var. Belki hemen değil ama zamanla hepsi bir yere bağlanıyor. Bugün burada olmak da bunun bir parçası. Vazgeçmeden çalışarak, pes etmeden emek vererek geldiğim bu noktada çok değerli bir amaç için burada yer alıyorum. Burada hep birlikte olmak eski Öznur için de çok anlamlı bir an olurdu.

Yiğit Caner Aydın : En zorlu zamanlarda verdiğim büyük mücadelelerin, tüm emeklerimin ve çalışmalarımın, spor ve hayatta öğrendiğim her şeyin ne kadar değerli olduğunu anlatmak isterdim. En karanlık görünen zamanların bile yeni aydınlıklar getireceğini ve bunu yaşamaya hazır olmasını söylerdim.

Her adım, yeniden ayağa kalkmayı mümkün kılan araştırmalara güç veriyor. Sen de aynı amaç etrafında buluşmak için kayıt ol ve bu küresel harekette yerini al!