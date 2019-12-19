Pes Etmek Yok: Bahçeden Başpehlivanlığa

İsmail, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay kasabasında doğdu. Çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olan İsmail’in iki tane ablası ve bir tane de ikiz kardeşi var. İlkokul ve ortaokulu köydeki bir okulda tamamladı, daha sonra maddi imkanların yetersiz olmasından dolayı liseye devam edemedi. 17 yaşına kadar bağ bahçe işleriyle uğraştı, hallerde çalıştı.

İsmail, 17 yaşına kadar bahçe işlerinde çalıştı © Mine Kasapoğlu

"Çocukken eğlencesine mahalledeki çocuklarla ve ikiz kardeşimle güreşiyordum. Yağlı güreş ile hiçbir alakam yoktu. 17 yaşında insanlar bana ve ikiz kardeşime fiziğimizin iyi olduğunu ve güreşçi olabileceğimizi söylemeye başladılar. O sıralar köyde futbol antrenörlüğü yapan bir hoca lisans çıkartmak için bize yardımcı oldu. Sonrasında ise Bekir Meriç ustamız kardeşimle beni çalıştırmaya başladı ve ikinci çıktığımız güreşte hiç beklenmedik şekilde final yaptık."

İsmail'in 17 yaşına kadar yağlı güreşle hiçbir alakası yoktu © Mine Kasapoğlu

Bağ bahçede çalışmış olmanın verdiği dayanıklılığın ve kuvvetin önemini vurgulayan İsmail’in güreşte dönüm noktası, eski minder güreşçisi Ziya Atalan’ın kendisini ve kardeşini Antalya’ya götürmesi oldu. "Köyde maddi imkan ve kendimizi daha fazla geliştirebileceğimiz bir ortam yoktu. Sadece günümüzü kurtarıyorduk. Ziya Hoca'nın sağladığı bu fırsatın bizim için bir çıkış kapısı olduğunu biliyordum."

Ziya Atalay'ın sayesinde İsmail'in kaderi değişti © Mine Kasapoğlu

"Hayatımızda yeni bir sayfa açıldı derken Ziya ustamızı o sene trafik kazasında kaybettik. Sahipsiz kaldığımızı düşünmüştük. Fakat 2007 yılı itibari ile Hasan Abi ve Ziya Hoca'nın oğlu Ufuk Abi ile ekibi kurduk ve o zamandan beri hala bir aile gibi birlikte çalışmaya devam ediyoruz."

İsmail, antrenörlerini ailenin bir parçası olarak görüyor © Mine Kasapoğlu

Etraflarındaki pek çok insan onların başarılı olabileceğine inanmadılar. "Yaşımızın çok büyük olduğunu, fiziğimizin güreşçilere göre yetersiz olduğunu, köyümüze geri dönmemiz gerektiğini söyleyen kişilerle karşılaştık. Köydeki çoğu akrabamız da boşa zaman harcamamamız gerektiğini söylediler. Hatta evlendiğimizde eşimizin yüzüne nasıl bakacağımızı söyleyenler bile oldu." Her zaman kararlı olduklarını ve bu yola kendilerini ispatlamak için çıktıklarını söyleyen İsmail kendilerine inanmayanlara inat çabalamayı tercih etti.

İsmail, büyük bir kararlılıkla çalışıyor © Mine Kasapoğlu

İsmail, belki de çoğu sporcunun süreç içinde zorlandığı, hatta sporu bırakmasına sebep olan konulardan birine değindi: "O dönem hafta içi Antalya’da antrenman yapıyorduk, hafta sonu ise para biriktirmek için köyde bağ bahçede çalışıyorduk. Kimse en başlarda daha ismin duyulmamışken 'Bu çocuk başarılı olacak, ona sahip çıkalım.' demiyor. Ailemizin de maddi durumu iyi olmayınca her şey zordu. Nereden başladım bu işe dediğim ve psikolojik olarak çöküntüler yaşadığım zamanlar oldu. Ama pes etmedim."

Pes etmek yok © Mine Kasapoğlu

Eğitim hayatını her zaman çok önemseyen İsmail, Antalya’daki düzeni oturunca liseyi açık öğretimden bitirdi. Daha sonra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde okudu. Şu an ise Trakya Üniversitesi’nde Rekreasyon Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. "Hepsi güreş sayesinde oldu. Antalya’ya gelmeseydik bu imkanlara sahip olamazdık ve üniversiteyi de bitiremezdim muhtemelen."

"Her şey güreş sayesinde oldu" © Mine Kasapoğlu

Çocukluk hayali şarkıcı olmak olan İsmail, 2009 yılında İstanbul’da ikizlere özel bir şarkı yarışmasına katıldı. Yedi hafta boyunca ikiz kardeşi ile İstanbul’da kaldılar. "Köyden daha yeni gelmiştik. Kendimizi ifade etmeyi bilmiyorduk ve yedi hafta boyunca canlı yayında şarkı söyleyip dans ettik. Gerçekten büyük cesaretti bizim için." İsmail, yedi hafta sonunda Antalya’ya dönüp güreş hayatına kaldığı yerden devam etti.

İsmail'in çocukluk hayali şarkıcı olmaktı © Mine Kasapoğlu

"2009 yılında Kırkpınar’ın 650’nci yılına özel bir belgesel için ikizimle beni konu aldılar. Aynı zamanda yaklaşık bir buçuk yıl bize sponsor oldular. O dönemler artık maddi olarak da rahatladığımız için bağ bahçe işi yapmak için köye gitmiyorduk. Daha rahat antrenman yapıyorduk ve daha iyi beslenerek kendimize daha iyi bakabiliyorduk. O dönem Kırkpınar’da da birinci olmuştum. Bu nedenle 2009-2010 dönemi güreş kariyerim için çok önemliydi."

İsmail'in ikizi de güreşçi © Mine Kasapoğlu

2013 yılında İsmail finalde kaybetmesine rağmen yarıştan 30 gün sonra başpehlivan olduğunu öğrendi. "2013 ilk başpehlivanlık senemdi. Finale çıktım ve ikinci oldum. İkincilikle çok mutluydum çünkü ilk senemde çok iyi rakipleri yenmiştim ve herkes beni konuşuyordu. Yıllardır hayal kurduğum şeyi gerçekleştirmiştim. 30 gün sonra ise testlerin sonucu çıktı ve finaldeki rakibim dopingli olduğu için birincilik bana geçti. İlk çıktığım sene bu başarı çok büyüktü. Fakat sahada o sevinci yaşayamadığım için içimde bir burukluk vardı."

İsmail 2013'te ilk kez başpehlivan oldu © Mine Kasapoğlu

"İnsanlar ilk önce başaramazsın diyorlardı, inanmıyorlardı. Sonra başarınca da başarının kesin ardında bir şey vardır diye düşünmeye başladılar. Fakat ben her zaman vazgeçmeden kendi yolumdan gittim." İsmail Balaban Güreş

"Ben her zaman vazgeçmeden kendi yolumdan gittim" © Mine Kasapoğlu

2016’da hakemler tarafından hakkının yendiğini düşünen İsmail, bir süre güreşmek istemedi. Motivasyonunu bir süreliğine kaybedip o seneyi ızdıraplı bir şekilde geçirse de 2017 için "Bu sene benim yılım olacak." diye hedef koydu. "Vazgeçmek yerine hırslandım ve çok çalıştım. Emeklerimin karşılığını da aldım ve birinci oldum. O er meydanında kemeri kuşanıp halkı selamlayıp yürümek hayalimdi. 2013’te birinci olsam da bu duyguyu yaşayamamıştım ama 2017’de bu duyguyu yaşamak bambaşkaydı. Başpehlivan olduğumu asıl o gün hissettim."

İsmail, 2017'de ikinci kez başpehlivan oldu © Mine Kasapoğlu

Yarışmalarda sabırsız olmak İsmail’in en güçsüz yanlarından biri. Sabırsız olup maçı bir an önce bitirmek istemesi genelde yenilgilerinin en büyük sebebi oluyor. "Bazen sabırsızlığımın cezasını çekiyorum. 2018’de de 2019’da da aynı şey oldu. Mesela 2018’de çeyrek finalde güreşi hemen bitireyim diye düşünüyordum çünkü bir sonraki turu da düşünmem gerekiyordu. Maç çok uzarsa sonraki turda yorgunluktan istediğim gibi güreşemeyeceğimi biliyordum. Fakat taktiksel olarak bunu düşünürken aceleci davrandım ve kaybetmiş oldum."

İsmail, bazen sabırsızlığının cezasını çektiğini itiraf ediyor © Mine Kasapoğlu

İsmail için kürsüye çıkmamak başarısızlık demek. Kendini başarılı görmesi için en kötü ihtimalle kürsüye çıkması gerekiyor. "Başarı için sadece antrenman yeterli değil. Antrenman düzenli iken beslenmenin de uykunun da düzenli olması lazım. Eğer bu üçünden biri eksik olursa yapılan antrenman hiçbir işe yaramıyor. Özel hayatıma da dikkat etmem gerekiyor. Bunların hepsi fedakarlık aslında."

Başarının anahtarları: Antrenman, beslenme ve uyku © Mine Kasapoğlu

"Müsabaka öncesinde müzik dinlemek bana iyi gelir. Genelde tek başıma olmayı sevmem. İnsanlarla bir arada olup güreş dışında konularda sohbet etmek beni müsabaka öncesinde daha çok rahatlatıyor. Ben genel olarak güreş ile ilgili sohbet etmeyi çok sevmiyorum. Zaten sürekli güreşin içindeyim o yüzden tercihim hep farklı konular üzerine konuşmak."

İsmail, müsabakalardan önce müzik dinlemeyi seviyor © Mine Kasapoğlu

En uzun güreşi 2018 yılında Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz ile yaptığı yarı final güreşiydi. "2 saat 15 dakika süren güreşin sonunda galip gelen ben oldum. İnanılmaz heyecanlı bir maçtı ve insanlar hala o güreşi konuşuyor. Hayatımda en iz bırakan maçlardan biriydi . Fakat finale çıktığımda su ve mineral kaybından vücuduma kramplar giriyordu. Yorgunluktan dolayı maçtan çekilmek zorunda kalmıştım."

Zorlu müsabakalarda yüksek düzeyde su ve mineral kaybı yaşanıyor © Mine Kasapoğlu

Ailesinin her zaman destekçi olmasını çok önemseyen İsmail ailesinin kendisini izlemeye gelmelerini çok istemiyor. "Güreş çok zor bir spor. Sürekli darbe alıyoruz. Kaşımız patlayabiliyor, sakatlık geçiriyoruz. Anne babanın bunu izlerken heyecanı bambaşka. Ben ikizimi bile izlerken çok stres yapıyorum. Ben güreşirken bana ne olduğu hiç umurumda değil. O yüzden ailemin hissettiklerini düşündüğümde onlar heyecanlanmasınlar diye babama güreşlere gelmemesini söylüyorum. Ama o da biraz yanlış anlıyor beni, istemediğimi düşünüyor."

Ailesi her zaman İsmail'in destekçisi © Mine Kasapoğlu

En çok sosyal medyadaki yorumların psikolojik olarak olumsuz etkisinin olabildiğini söyleyen İsmail çözümü yorumlara çok fazla bakmamakta bulmuş. "Facebook’taki yorumları çok fazla okumamaya çalışıyorum. Çünkü okuyunca cevap vermek istiyorum bazen. Ama sonra onların seviyesine de düşmek istemiyorum. Sonuçta herkesin takım tuttuğu gibi tuttuğu pehlivanlar var. Benim taraftarlarım rakiplerime sallıyor, rakiplerimin taraftarları da bana laf ediyor. Instagram’a koyduğum fotoğraflardan tatile gitmeme, giydiğim kıyafete kadar kötü yorumlar yapan insanlar var. Ben nerede ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ama insanlar bir şekilde kendilerinde başkalarının hayatına müdahale etme hakkı buluyorlar."

İsmail, sosyal medyadaki eleştirile kulak asmıyor © Mine Kasapoğlu

Her zaman hedefleri olan ve hedefsiz başarının gelmeyeceğini düşünen İsmail için hedeflerden biri tekrar altın kemeri kazanmak. Diğer hedefi ise Kırkpınar’da ikizi ile final yapmak. Kendisini hedeflerine ulaşma yolunda motive eden en büyük faktör ise insanların ona olan sevgisi ve desteği. "Sahaya artık kendim için çıkmıyorum. Benimle o duyguyu paylaşan birçok insan var. Yenildiğimde benimle aynı üzüntüyü yaşayan ya da birinci olduğumda benimle mutlu olan insanlar var. Bunlar paha biçilemez şeyler. Sırf onlar için daha fazla çalışmam gerektiğini düşünüyorum ve kendimi sorumlu hissediyorum."