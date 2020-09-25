Spotify CEO’sundan Girişimcilerin ve Hepimizin İşine Yarayacak Dersler

Daniel Ek, hepimizin bayıla bayıla kullandığı Spotify ’ın kurucusu ve CEO’su. Sıfırdan 26 milyar dolarlık bir şirket yaratan Daniel, “Toplanın çocuklar, başarının sırrını anlatıyorum” dediğinde bize oturup dinlemek düşer. İnsan üst seviye yaratıcılık, çok çalışmak, özgür bir ruha sahip olmak gibi şeyler bekliyor ama Daniel’in en önemli sırrı “Zaman yönetimi ve önceliklere karar vermek”. Detaylandıralım...

Zaman yönetimi

Başarıya ulaşmak için zamanı iyi yönetmek oldukça önemli © Markus Berger

Daniel, başarının sırrının sıkı bir zaman yönetimi disiplini ve kararlı biçimde odaklanmak olduğundan emin. Ne kadar meşgul olduğumuzu söylesek de aslında zamanı gani gani ziyan ediyoruz. Instagram’ın dibinden kum çıkarıyor, “İzlemezsen suçluluk hissettiriyorlar” diye olmadık dizilere takılıyoruz. Daniel işte bunları hayatından elimine etmiş. Özellikle de lüzumsuz sosyalleşmeyi:

“Birçoğunuz sadece ‘Gitmezsem ayıp olur’ diye düşünerek sosyal etkinliklere katılıyor. Bense önceliklerimi belirlemek konusunda katı bir disipline sahibim. Arkadaşlarımın davet ettiği etkinliklerden sadece benim için önemli olanlara katılıyorum.”

Peki kalpleri kırmadan bu iş nasıl olacak. Çözüm, şeffaflık. Daniel katılmak istemediği davetleri şöyle reddediyor: “Lütfen kişisel alma. Seninle hoşbeş etmekten keyif duyuyorum ama şu an başka bir konuya odaklanmam gerekiyor.” Diplomasi dersi aldık bir paragrafta.

Planlarını önceliklendirmek

Çoğumuzun aklımızda orta ve uzun vadeli planları var. Daniel’in bizden farklı yaptığı şey, bunları aklında tutmak yerine yazmak:

“Günlük, haftalık ve aylık hedeflerimi yazılı olarak tutarım ve her akşam işler nasıl gidiyor, planları tutturabiliyor muyum diye kısa bir kontrol ederim. Eğer her şey istediğim gibi gitmiyorsa bu planlara ayırdığım zamanları kontrol eder ve gerekiyorsa düzenlerim. İnsanların yanılgısı, yaratıcılığın sınır tanımayan özgür bir ruh olduğunu sanmaları. Oysa dünyadaki en yaratıcı insanlar, yaratıcılıklarını planlayabilenlerdir. İronik görünüyor biliyorum ama ben de böyle yapıyorum.”

Yaparken nasıl göründüğüne değil, ne yaptığına odaklanmak

Daniel karizmatik bir adam değilmiş. Bu eksiği şıkır şıkır görünmeye çalışmak yerine etrafındaki insanların kendisini dinlemek isteyeceği kadar donanım sahibi biri haline gelerek çözmüş: