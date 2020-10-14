Star Wars: Squadrons Hakkında Bilmen Gerekenler

Az önce söylediğim gibi, oyuna alışmanız biraz zaman alacak. En nihayetinde birbirinden etkileyici bu gemileri kullanmak kolay iş değil ve kontroller konusunda birçok detay mevcut. Klasik manevra yönlendirmeleri dışında geminin dengeli dağıtılan gücünü istediğimiz an motorlara, silahlara ya da kalkanlara verebiliyoruz. Bunun dışında düşmanın bulunduğu pozisyona göre kalkan gücü ağırlığını öne veya arkaya vermek mümkün.

Gemilerin birçok farklı bileşeni bulunuyor

ve bunları dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Silah, destek üniteleri ve motor dahil olmak üzere yedi farklı alanda değişiklik yapmak mümkün. Bu noktada yapılacak tercihler önemli çünkü birçok bileşen hayatta kalma süremize ve savaşın gidişatına direkt etki ediyor.