Star Wars: Squadrons Hakkında Bilmen Gerekenler

Star Wars: Squadrons’ın hikâyesi

Her ne kadar oyunun çoklu oyuncu (multiplayer) odaklı olduğunu söylesem de elimizde bir hikaye mevcut. Squadrons’ın senaryosu Return of the Jedi sonrası dönemde iki savaş filosunun mücadelesini konu alıyor. Bir tarafta Yeni Cumhuriyet'in Vanguard filosu , diğer tarafta İmparatorluk'un Titan filosu bulunuyor. Oyunun hemen başında, daha hiçbir şeye başlamadan her iki taraf için birer pilot yaratmamız isteniyor. Bunun nedeni hikayeyi iki tarafın bakış açısından dönüşümlü olarak oynayabiliyor olmamız. Giriş bölümünde belli bir süre için karşılıklı birer gemiyi kontrol ediyor, bu süreçte oyunun kontrollerini öğreniyoruz. Bu kısmı geçtikten sonra da farklı gemilerde pilotluk yapabildiğimiz senaryoya bırakıyoruz kendimizi. Yaklaşık 10 saati bulan hikayenin devamında olacakları ise kendiniz görmelisiniz tabii ki.