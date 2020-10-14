Star Wars: Squadrons Hakkında Bilmen Gerekenler
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Star Wars evrenindeki gemi savaşları heyecanını yaşamaya ne dersiniz?
itibarıyla yayında
Oyun dünyasını yıllardır en yoğun şekilde besleyen başlıklardan biridir Star Wars. Özellikle Star Wars: Battlefront oyunları sayesinde ağırlıklı olarak karada geçen çarpışmalara fazlasıyla doyduğumuzu söyleyebilirim. Çoklu oyuncu odaklı Star Wars: Battlefront II’nin ardından gelen hikaye odaklı Star Wars Jedi: Fallen Order ise beklentilerin üzerinde bir başarı elde etti. Star Wars’un oyun haklarını elinde bulunduran Electronic Arts’ın Kanada stüdyolarında geliştirilen Star Wars: Squadrons, çoklu oyuncu ve gemi savaşları odaklı bir yapım olarak karşımıza çıktı. Eğer X-Wing ve TIE Fighter gibi gemileri kullanma fikri sizi heyecanlandırıyorsa daha fazla vakit kaybetmeden oyun hakkındaki detaylara geçelim.
Star Wars: Squadrons’ın hikâyesi
Her ne kadar oyunun çoklu oyuncu (multiplayer) odaklı olduğunu söylesem de elimizde bir hikaye mevcut. Squadrons’ın senaryosu Return of the Jedi sonrası dönemde iki savaş filosunun mücadelesini konu alıyor. Bir tarafta Yeni Cumhuriyet'in Vanguard filosu, diğer tarafta İmparatorluk'un Titan filosu bulunuyor. Oyunun hemen başında, daha hiçbir şeye başlamadan her iki taraf için birer pilot yaratmamız isteniyor. Bunun nedeni hikayeyi iki tarafın bakış açısından dönüşümlü olarak oynayabiliyor olmamız. Giriş bölümünde belli bir süre için karşılıklı birer gemiyi kontrol ediyor, bu süreçte oyunun kontrollerini öğreniyoruz. Bu kısmı geçtikten sonra da farklı gemilerde pilotluk yapabildiğimiz senaryoya bırakıyoruz kendimizi. Yaklaşık 10 saati bulan hikayenin devamında olacakları ise kendiniz görmelisiniz tabii ki.
Star Wars: Squadrons’ın çoklu oyuncu içeriği
Gelelim oyunun asıl içeriğine, yani çoklu oyuncu seçeneklerine. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki oyuna alışmanız zaman alacak ve bu süreçte gireceğiniz ilk maçlarda oyundan soğuyacaksınız. Gemileri kontrol etmeyi iyice öğrenmeden savaşa girmeyin derim. Bunun için Multiplayer bölümünde Practice seçeneği yer alıyor. Diğer oyuncularla karşı karşıya gelmek için başta açık olan tek seçenek Dogfight. Beşer kişilik iki filonun kapıştığı bu maçlar sonrası beşinci seviyeye ulaşınca Fleet Battles’a erişim açılıyor. Bu maçlardaki amaç ise düşman filonun savunmasını düşürmek, moral üstünlüğü ele geçirmek ve zamanı geldiğinde amiral gemisini yok etmek. Birkaç aşamadan oluşan bu sürecin nasıl işlediğini daha iyi anlamak için Fleet Battles Tutorial’a ve sonrasında antrenman yapmak için -yapay zekaya karşı oynanabilen- Fleet Battles vs AI’a girmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.
Star Wars: Squadrons’ın oynanış detayları
Oyunda Yeni Cumhuriyet ve İmparatorluk için dörder gemi bulunuyor. Yeni Cumhuriyet'in gemileri T-65 X-Wing, BTL Y-Wing, RZ-1 A-Wing ve UT-60D U-Wing, İmparatorluk’un gemileri ise TIE/LN, TIE/SA, TIE/IN ve TIE/RP olarak sıralanıyor. Bu gemiler sırasıyla Fighter, Bomber, Interceptor ve Support/Reaper sınıfını temsil ederken, birbirinden manevra kabiliyeti, ateş gücü, zırh ve kalkan değerleriyle ayrılıyor. Fighter her alanda ortalama değere sahip, Bomber manevra konusunda zayıf ancak diğer alanlarda güçlü, Interceptor manevra ve ateş gücü ile ön planda, Support/Reaper ise zayıf ateş gücünü güçlü zırh ve kalkanı ile dengeliyor. Haliyle zafere ulaşmak için takım olarak dengeli tercihler yapmak mühim.
Az önce söylediğim gibi, oyuna alışmanız biraz zaman alacak. En nihayetinde birbirinden etkileyici bu gemileri kullanmak kolay iş değil ve kontroller konusunda birçok detay mevcut. Klasik manevra yönlendirmeleri dışında geminin dengeli dağıtılan gücünü istediğimiz an motorlara, silahlara ya da kalkanlara verebiliyoruz. Bunun dışında düşmanın bulunduğu pozisyona göre kalkan gücü ağırlığını öne veya arkaya vermek mümkün. Gemilerin birçok farklı bileşeni bulunuyor ve bunları dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Silah, destek üniteleri ve motor dahil olmak üzere yedi farklı alanda değişiklik yapmak mümkün. Bu noktada yapılacak tercihler önemli çünkü birçok bileşen hayatta kalma süremize ve savaşın gidişatına direkt etki ediyor.
Özelleştirme seçenekleri arasında lazerler, patlayıcılar, füzeler, roketler, tamir kiti, acil durum kalkanı, sinyal bozucu ve güçlendirilmiş gövde gibi sayısız seçenek mevcut. Bu işlevsel öğelerin dışında gemileri kozmetik olarak da özelleştirebiliyoruz. Geminin dış boyası ve üzerindeki etiket dışında kokpit için hologram ve bazı süsler seçilebiliyor. Oyunun birinci şahıs kamera açısından oynandığını düşünürsek kokpiti özelleştirebiliyor olmak keyifli bir detay. Benzer şekilde hem Yeni Cumhuriyet, hem de İmparatorluk için pilotumuzu özelleştirebiliyoruz. Buradaki seçenekler kafa, miğfer, vücut tipi, uçuş tulumu, üst kıyafet, alt kıyafet, eldiven, ifadeler, zafer pozu ve ses olmak üzere 10 kategori altında toplanıyor.
Star Wars: Squadrons platform ve fiyat bilgisi
Uzay savaşlarına katılmak için PC, PS4 ya da Xbox One platformlarından birine sahip olmanız yeterli. Oyunun PC sürümü Steam, Origin ve Epic Games Store üzerinden satılmakta. Origin'de yerel fiyatlandırma olmadığı için (40 Euro) bu seçeneği pas geçersek diğer iki mağazada 280 TL ödemek yeterli oluyor. Aynı şekilde konsol sürümlerinin fiyatı da 280 TL olarak belirlenmiş. Öte yandan oyunu 10 saat boyunca deneme şansı veren EA Play üyeliği kapsamında %10 indirim kullanılabiliyor. Bu 10 saat dahilinde hikayenin sadece giriş kısmı oynanabiliyor, kalan saatler çoklu oyunculu maçlarda harcanabiliyor.
Star Wars: Squadrons sistem gereksinimleri
Oyunun gemi savaşlarına odaklanması performans açısından önemli bir avantaj diyebilirim. Üzerinde gezdiğimiz detaylı bir çevreden ziyade uzayın boşluğunda savaşıyor olmak, sisteme sadece gemiler, patlamalar ve diğer efektler için yük bindiriyor. Buna paralel olarak oyunun performansı oldukça iyi bir seviyede. VR desteği de sunan Star Wars: Squadrons’ı PC’de oynamak isteyenlerin sahip olmaları gereken minimum ve önerilen bileşenler şöyle:
Star Wars: Squadrons sistem minimum gereksinimleri
- Intel i5-6600K ya da AMD Ryzen 3 1300X işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7850 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 40 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi
Star Wars: Squadrons sistem önerilen gereksinimleri
- Intel i7-7700 ya da AMD Ryzen 7 2700 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 480 ekran kartı
- 16 GB bellek
- 40 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi