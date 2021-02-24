Gelecekte Hangisini Tercih Edeceğiz: 5G Ev İnterneti mi Starlink mi?

İnternet teknolojileri hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Bugün hiç olmadığı kadar geniş bant aralığına, hızlı ve kesintisiz bir internete ihtiyacımız var. Peki ileride gelişen internet altyapılarından hangisini tercih edeceğiz? Amerika’da yapılan yeni anketler gösteriyor ki, ABD halkı ev kullanımı için daha fazla seçenek arıyor. Ancak 5G internet sağlayıcılarına pek güvenmiyorlar.

Anketler, insanların 5G'den yeterli bir performans alamayacaklarını düşündüklerini göstermiş olabilir, peki kusursuz ve güçlü bir internet deneyimini Elon Musk'ın Starlink ’iyle edinebilir miyiz?

Bu konuda kesin bir şey bilmek şimdilik imkânsız ama şu bir gerçek ki internet bağlantı sorunları karşısında hiçbirimiz yalnız değiliz. Cep telefonları için sinyal güçlendirme şirketi olan WeBoost, yaptığı yakın tarihli bir ankette Amerikalıların %53'ünün son altı ayda ev internetlerinde bir bağlantı sorunu yaşadıklarını gösterdi. İnsanların %48'i ev bağlantılarını kapatarak hücresel ağdan yararlanmak zorunda kalmışlar.

Starlink Türkiye kayıtları başladı

Starlink için Türkiye'de de kayıtlar başladı © Starlink

ABD’de uydu tabanlı Starlink hizmetine geçmek isteyen kullanıcıların oranı %51. Türkiye’de bu oran şimdilik çok daha az olsa da ön kayıtlar ülkemizde de açılmış durumda. Starlink’in resmi internet sitesinden kayıt yaptırabiliyorsunuz ve bunun için 99 dolarlık bir depozito bedeli isteniyor. Gelecekte Starlink’ten hizmet alamamanız durumunda ise ücret geri ödenmiyor. Kısacası bulunduğumuz bölgede şu an için pek cazip bir seçenek değil.

Starlink herkese yetecek mi?

Starlink aslında şehirlerden çok kırsal bölgelere internet ulaştırma konusunda bir çözüm olarak tasarlandı. Dolayısıyla yaşadığınız yer Starlink için şimdilik uygun olmayabilir. Ancak Starlink'e olan talep, kırsal kesimdeki Amerikalıların nüfusunu geride bırakıyor. ABD nüfusunun yalnızca %19,5'i kırsal kesimde yaşıyor. Starlink yoğun bir taleple karşılaşırsa kırsal kesimde yaşayan ve ona en çok ihtiyaç duyan insanlar hüsrana uğrayabilir. Starlink'in şu anda sadece 10.000 müşterisi var, ancak talep göz önüne alındığında bu sayı hızla artacak.

Yaklaşık 10 kat daha hızlı internet sunan 5G bağlantısından çok daha pahalı olsa da bu durum Starlink’e olan talebi azaltmadı. Kullanıcılarına 1Gbps hız vadeden Starlink, kurulum ve ekipman için 499 dolar almasının yanı sıra ayda 99 dolarlık bir abonelik ücreti istiyor. Verizon 5G Home ise herhangi bir ekipman ücreti olmadan ayda 70 dolar ve T-Mobile mevcut kırsal 4G hizmeti için yine ekipman ücreti olmadan ayda 50 dolar ücret alıyor.

Talebi Karşılamak Güç

Starlink © Starlink

Ne Starlink ne de 5G internet, başta Amerikalılar olmak üzere insanlığın daha iyi bir internet altyapısı talebinin kısa sürede üstesinden gelecek gibi görünmüyor. T-Mobile, 2024 yılına kadar 9,5 milyon civarında 5G internet müşterisine sahip olmayı planladığını söyledi. Verizon ise bu konuda herhangi bir bilgi vermedi.

Starlink de bir süre önce 5 milyonluk bir kullanıcı talebini karşılamak için ABD Federal İletişim Komisyonu FCC'den izin istedi. Ancak Cowen'deki finansal analistler, şirketin yaklaşık 485.000 müşteri kapasitesine sahip olacağını tahmin ettiklerini söylediler. Bu beklenen talebin küçük bir kısmını karşılayabiliyor. Zira Reviews.org yaptığı anketin sonucunda Starlink'i 65 milyondan fazla hanenin istediğini ortaya koydu.