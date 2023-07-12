Stefanos Tsitsipas'ı Kortta Öne Çıkaran 3 Özellik

İkonik tenis turnuvaları arasından bir başka Grand Slam daha tüm hızıyla devam ediyor ve Stefanos Tsitsipas yine dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya 5 numarası Tsitsipas; Wimbledon'da bulunduğu noktaya eski ABD Açık şampiyonları Dominic Thiem ve Andy Murray'e karşı beş setlik maçlar kazanarak geldi.

Tsitsipas için çim kortlarda başarılı olmak, oyununun pek çok yönünün çalışmasını gerektiriyor. İki kez Grand Slam finalisti, başarıyı ararken fark yaratabilecek en önemli üç faktöre sahip.

01 Kortu kaplamak

1,93 boyunda olmasına rağmen güçlü bir duruş sergileyen Tsitsipas, sahanın tüm alanlarını kaplama yeteneğine de sahip. Yunan yıldız bu konuyu şöyle açıklıyor: "Bu, teniste çok önemli bir özellik, çünkü oyuncuların sahanın her alanına etkili bir şekilde ulaşması ve şutlara karşılık vermesini gerekiyor."

Anda kalmak, Tsitsipas'ın sahada en iyi oyununu oynamasına yardımcı oluyor © Elsa/Getty Images

İyi hareket etmek ve sahayı korumak Tsitsipas için hayati önem taşıyor çünkü bu, rallileri dikte etmesine ve topa en uygun konumdan vuruş yapmasına, aynı zamanda güçlü olduğu alanları çeşitlendirmesine olanak tanıyor.

Tsitsipas, bu durumu, "Bu yüzden etrafımda fitness eğitmenim, koçum ve fiziksel olarak gelişimimi gözlemleyen antrenörümden oluşan harika bir teknik ekip var." diye açıklıyor ve ekliyor: "Herhangi bir maçtan önce koçum ve ben, bir sonraki hamleyi tahmin edebilmek için her zaman rakibin tarzını inceleriz."

02 Mükemmel forehand aramak

Forehand, Tsitsipas'ın imza vuruşlarından biri ve aynı zamanda geniş vuruş repertuarındaki en yıkıcı silahlardan biri.

Forehand'lerde, tutarlılık ve güç arasındaki doğru dengeyi bulmak, özellikle Wimbledon'daki çim kortlar gibi hızlı yüzeylerde çok önemli. İşte bu yüzden Tsitsipas oyununu uyarlayabilir olmalı. Tsitsipas konuya, "Rallilerde genellikle tercih ettiğim tutuşa bağlı kalırım, ancak duruma ve vurmak istediğim türe bağlı olarak küçük ayarlamalar yapılabilir" diye ekliyor.

Tsitsipas'ın büyük bir forehand'i var © Alexander Papis/Red Bull Content Pool Yıllar süren çalışma boyunca çok güçlü ve aynı zamanda zarif bir forehand geliştirdim. Stefanos Tsitsipas

Rekabet yoğunlaştıkça ve daha isabetli vuruş yapma ihtiyacı arttıkça, Tsitsipas ideal forehand'i arıyor. Kendi sözleriyle, "Gücü, doğruluğu ve dönüşü birleştiren ve iyi ayak hareketi, konumlandırma ve zamanlama içeren bir forehand'ten söz ediyorum..."

Bu temiz ve canlı forehand tesadüfi bir şey değil... Daha ziyade birçok kişinin turdaki en yumuşak ve zarif tekniklerden biri olduğuna inandığı bir tekniğin sürekli olarak rafine edilmesini içeren uzun vadeli bir sürecin sonucu. "Amacım iyi bir temas noktasına sahip olmak ve yıllarca süren çalışma boyunca güçlü ve sizin de dediğiniz gibi zarif bir forehand geliştirdim..."

03 Kazanmak için servis kullanmak

Servis, herhangi birinin oyununun tartışmasız en önemli yönüdür. Bir rakibe karşı avantaj sağlamaya yardımcı olabilir veya geri dönüşü olmayan bir servisle hızlı puanlar kazanabilir.

Tsitsipas için doğru servis tekniği temelden başlar. “Servis atarken ritmim çok önemli ama en önemli kısım atış. Tekrar tekrar iyi bir servis kullanabilirsem, muhtemelen maçta da çok iyi bir servis kullanacağım.

Bu, birkaç hafta önce Madrid'de Thiem'e karşı oynadığımda ve inanılmaz bir rakam elde ettiğimde ortaya çıktı: Arka arkaya 39 başarılı ilk servis.

Tsitsipas'ın kariyerinin en büyük maçlarına zihinsel olarak nasıl hazırlandığını duymak için aşağıdaki Mind Set Win podcast'ini dinle.

Tsitsipas, bu konuda "Şunu söylemeliyim ki maç sırasında kaç tane ilk servis attığımın farkında değildim ama şimdi geriye dönüp baktığımda odaklanmış hissettiğimi hatırlıyorum, bazıları buna akış diyor. Bu zihinsel duruma girdikten sonra, her şey yavaşlar ve görebileceğiniz tek şey toptur. Her maç bunun için çabalıyorum” diyor.

Tsitsipas, bir oyuncunun atmadan önce karar vermesi için nispeten geniş bir zaman aralığına sahip olduğu tek şut türü olan servisin zihinsel bileşenleri olduğunu da düşünüyor ve ekliyor:

"Nasıl ve nerede, kime karşı oynadığım, hangi yüzeyde olduğum, havanın nasıl olduğu, ama esas olarak o gün nasıl hissettiğim önemli."

"Çimlerde servis atışı kritik olmaya devam ediyor ancak hareket ve uyum sağlama yeteneği gibi diğer faktörler de devreye giriyor. Çim kortlar daha hızlı olabilir, bu da güçlü servislere karşı savunmayı daha zorlu hale getirir."

Servis, her oyuncunun repertuvarında güçlü bir silah olabilir. © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Bazıları için tenisin belki de en önemli fiziksel ve teknik unsuru olan ayak hareketi, Wimbledon çimlerinde de özellikle geçerli hale geliyor. “Ayak hareketlerini ayarlayabilen ve oyunlarını daha düşük sekme ve kaygan yüzeye hızla adapte edebilen oyuncular bir avantaj elde edebilir. Bu nedenle, servis önemli olmaya devam ederken, çok yönlü oyun çimde hayati önem taşıyor."

Tsitsipas, sezonun geri kalanının getireceği zorluklara iyi hazırlanmış görünüyor. Yunan yıldız, Avustralya Açık'ta final oynamasına rağmen hala bu yılki ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Bir Slam'de bir kez daha derine inecekse, o zaman ayak hareketleri ve hareketlilik çok önemli olacaktır. Ancak, başarının anahtarı onun sahayı kaplaması, güçlü forehand'leri ve tutarlı servisleridir.