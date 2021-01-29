Nasıl Streamer Olunur?
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Son yıllarda adeta bir mesleğe dönüşen oyun yayıncılığı (streamer) hakkında merak edilenleri derledik.
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Herkesin evinde oyun oynayacak bir sistemin bulunmadığı yıllarda oyuncular bir araya gelip beraber oyun oynarlardı. Kimi oyunlar tek başına oynandığı için diğerleri oyunu oynayanı izlerlerdi. Belki de bu kültürün günümüzdeki bir yansıması olarak artık insanlar Twitch ve benzeri platformlarda oyun oynayan oyuncuları, yayıncıları, streamer'ları izliyorlar. Bu öylesine popüler bir durum haline geldi ki oyun oynayanlar ve bunun yayınını yapanlar oyunculuğun ötesine geçerek adeta bir meslek sahibi oldular. Sık sık “oyun oynayıp para kazanıyorsun” söylemine maruz kalan yayıncılık / streamer'lık nedir, nasıl yapılır, açıklayalım.
Streamer (yayıncı) nedir?
Streamer ya da Türkçe karşılığı ile yayıncı, oynadığı oyunu canlı yayın akışında izleyicilerle buluşturan kişi olarak tanımlanabilir. YouTuber'lıktan farklı olarak streamer'lıkta izleyicilerle anlık iletişim kurma, etkileşimde bulunma fırsatı doğar. Böylece yayıncı ile izleyici arasında daha yakın bir ilişki kurulur. Yayıncılığın yükselişinde aslan payı Twitch'in olsa da YouTube, Facebook ve benzeri birçok yayın platformu bulunuyor. Yine de hem altyapısı, hem de sahip olduğu işbirlikleri sayesinde yayıncılığın bir numaralı adresi konumunda Twitch.
Oyun oynamanın gerçekten bir mesleğe dönüştürüleceğini bilmiyordum.
Günümüz itibariyle dünyanın en önemli yayıncılarının büyük bir kısmı Twitch platformunda yayın hayatlarına devam etmekte. CohhCarnage, Ninja, Anne Munition, KayPea ve Shroud şeklinde uzayıp giden bir liste yapmak mümkün. Ülkemizde de yayıncılığı mesleği haline getiren Cantuğ "UNLOST" Özsoy ve espor oyunculuğunun yanı sıra yayıncılık yapan Mehmet Yağız "cNed" İpek ile Futbolist oyuncusu İsmail "Isopowerr" Can gibi isimler dikkat çekiyor.
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Nasıl yayın yapılır?
Canlı yayın yapmak tahmin edildiğinden çok daha kolay bir süreç aslında. Öncelikle yayın yapılacak bir platform seçmek gerekiyor. Günümüzde en popüler canlı yayın platformları sırasıyla Twitch, YouTube ve Facebook olarak sıralanıyor. Bu platformlardan birine ücretsiz olarak üye olduktan sonra canlı yayın paneline giderek ilgili yönlendirmeleri takip etmek yeterli.
Oyun oynadığınız oyun platformuna göre canlı yayın yapmak için ihtiyaç duyacağınız yazılım ve donanımlar bulunuyor. Bazı oyun konsolları direkt olarak yayın yapma kabiliyetine sahip ancak bilgisayar üzerinden yayın yapacaksanız bir canlı yayın yazılımı kurmanız şart. Bunun için ücretli ve ücretsiz seçenekler mevcut. Günümüzün en popüler aracı ise OBS Studio olarak ön plana çıkıyor.
Aslında bu serüven, yakın arkadaşlarımı evime çağırıp onlara nasıl oyun oynadığımı, oyunun nasıl oynanması gerektiğini anlattığım buluşmalarla başladı.
En çok merak edilen konulardan biri tabii ki canlı yayınlardan kazanç elde edilmesi. Her platformun belirlediği bazı kriterler mevcut. Bu kriterlere ulaşıldıktan sonra para kazanma sürecine dahil olunabiliyor. Minimum kriterler arasında minimum takipçi sayısı, belli süre zarflarında yapılması gereken minimum yayın sayısı ve yayın saati gibi hedefler yer alıyor.
Nasıl bir yayıncı olmalıyım?
Bu sorunun cevabı aslında "Nasıl bir oyuncuyum?" sorusunun cevabına paralel olmalı. Herhangi bir oyunda çok iyi olduğunu düşünenler, tamamen bu oyuna odaklanabilirler. Böylece aynı oyunu oynayan oyuncuların gözünde rehber yayıncı olabilirler. Tek başına oyun oynamaktan ziyade başkalarıyla oyun oynamayı tercih edenler, takipçileriyle beraber oyun oynayarak bir topluluk yayıncısına dönüşebilirler. Valorant, League of Legends, Rainbow Six: Siege ve benzeri oyunlarda kurulacak özel lobiler, yayıncı ile izleyici arasında çok daha yakın bir bağ oluşmasına vesile olur. Her türden oyunu oynayan, özellikle de yeni oyunları takip eden oyuncular ise geniş bir yelpazeye hitap edebilir.