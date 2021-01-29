Nasıl Streamer Olunur?

Herkesin evinde

oynayacak bir sistemin bulunmadığı yıllarda oyuncular bir araya gelip

oynarlardı. Kimi oyunlar tek başına oynandığı için diğerleri oyunu oynayanı izlerlerdi. Belki de bu kültürün günümüzdeki bir yansıması olarak artık insanlar

ve benzeri platformlarda oyun oynayan oyuncuları, yayıncıları, streamer'ları izliyorlar. Bu öylesine popüler bir durum haline geldi ki oyun oynayanlar ve bunun yayınını yapanlar oyunculuğun ötesine geçerek adeta bir meslek sahibi oldular. Sık sık

“oyun oynayıp para kazanıyorsun”

söylemine maruz kalan yayıncılık / streamer'lık nedir, nasıl yapılır, açıklayalım.