Red Bull Kumite Şampiyonu Big Bird'den Street Fighter 6 İpuçları

Street Fighter’ın renkli espor dünyasını takip eden oyuncular, Adel “Big Bird” Anouche ismine aşinadırlar. Dövüş oyunları topluluğunun profesyonellerinden biri olarak 2012 yılından beri hem Birleşik Arap Emirlikleri’nde hem de dünya çapında isim yapmış durumda. Birçok profesyonel oyuncu gibi Street Fighter V’ten Street Fighter 6’ya geçti ve kendini geliştirme sürecinde Red Bull Kumite şampiyonluğu na ulaştı.

Big Bird daha çok serinin en sevilen karakterlerinden Ken üzerine uzmanlaşmış durumda ve bu konuda ciddi bir bilgi birikime sahip. Ona hem yeni bir görünüme kavuşan Ken hakkında Street Fighter oyuncularına verebileceği ipuçlarını hem de Street Fighter V’ten Street Fighter 6’ya geçiş sürecini sorduk.

Başlangıçta yapılması gerekenler

İster bugüne kadar hiçbir dövüş oyununa el sürmemiş, ister arcade makinelerinin başında saatlerinizi harcamış olun, Street Fighter 6’nın çıkışı Street Fighter serisine dahil olmak için müthiş bir fırsat. Big Bird’ün favorisi açık ara Ken ve yıllardır onunla oynuyor, haliyle oyunculara ilk tavsiyesi belli karakterler ve yetenek setleri üzerine yoğunlaşılması.

“Oyuna tasarımını beğendiğiniz bir karakteri seçerek başlayın ve komut listesini öğrenin.” diyen Big Bird şöyle devam ediyor: “Bu sayede mekanikleri ve her şeyi öğrenebilirsiniz. Oyunlar arasında değişiklikler olsa da seçtiğiniz karakterden devam edin.”

Big Bird'ün ilk tavsiyesi bir karakter seçmek ve yola onunla devam etmek © Li Xiu Hoang/Red Bull Content Pool

Big Bird yeni oyuncuların mutlaka detaylı bir araştırma yapmalarını çünkü şampiyon olmanın kilidinin bu olduğunu söylüyor: “Belli bir karaktere karar verdikten sonra onun tüm hareketlerini, sahip olduğu yeteneklerini, kombolarını ve onunla beraber dövüş alanında nasıl gezineceğinizi öğrenin. Karakteriniz hakkında öğrenebileceklerinizin sınırı yok.”

“İyi oynayabilmek için karakteri sevmek gerektiğine inanmıyorum, bu yüzden kolay bir karakter yerine favori karakterimi öğrenmeye öncelik veriyorum.”

Yeni oyunun Frame Meter’a sahip antrenman modu, Big Bird gibi profesyonellerin karakterleri öğrenme aşamasına yardımcı oluyor. Bu sistem rakibi ne zaman cezalandırabileceğini ya da ne zaman geri çekilmen gerektiğini öğrenirken oldukça kullanışlı. “İş dönüp dolaşıp frame’lerde bitiyor. Bazı hareketler görsel olarak cezalandırılabilir olsa da bunu ne zaman yapıp ne zaman yapamayacağınızdan yüzde yüz emin olmak için frame verileri en büyük yardımcınız.”

Hareketleri yapmak için en uygun zamanlamaları öğrenin. Ortalama ve iyi oyuncular arasındaki farkı bu yaratabilir. Adel 'Big Bird' Anouche

Street Fighter 6'nın yeni karakterlerini keşfedin

Street Fighter 6’da sadece klasik karakterlerin yeni tasarımları değil, aynı zamanda yeni karakterler de yer alıyor. Kadroya katılanlar arasında Jamie, JP, Kimberly, Lily, Luke (İlk olarak Street Fighter V’in DLC’sinde yer almıştı.), Manon ve Marisa yer alıyor.

Elbette ki Big Bird yoluna Ken ile devam edecek ancak yeni karakterleri merak etmiyor değil: “Yeni karakterler şahane görünüyor.” diyen Big Bird sözlerine şöyle devam ediyor: “Manon ve JP ikilisinden çok korkuyorum ve Marissa’yı da merak ediyorum. Bence Capcom yeni karakterler konusunda harika bir iş çıkardı, hepsini çekici kıldı ve her birini denemek istiyorum.”

Big Bird, Street Fighter 6'daki tüm karakterleri deneyeceğini söylüyor © Li Xiu Hoang/Red Bull Content Pool

Popüler klasik karakterler yeniden tasarlanarak dönüş yaparken oyunculara da yeni şeyler deneme fırsatı sunuyor. Sakal bırakan Ryu ve yeni pantolonunu giyen Cammy bu görsel değişikliklere sadece iki örnek.

Yepyeni bir Ken

Big Bird’ü Ken’den uzun süre uzak tutmak güç ve yenilenen tasarımı sonrası onu oyunda kontrol etme konusunda bazı farklılıklar olabilir. “Aslında Ken çok fazla değişmedi, her zaman olduğu gibi tam bir canavar.” diyen Big Bird sözlerini şöyle sürdürüyor: “Street Fighter 6’da oldukça güçlü; Fireball, Dragon Punch ve Dragon Slash gibi ihtiyaç duyacağı her şeye sahip.”

Street Fighter 6'da Ken yeni bir görünüme kavuştu © Capcom

Beklendiği üzere Ken’i fazlasıyla övüyor. Peki ezeli rakibi ve yeni bir görünüme sahip Ryu karşısından neler yapabilir? Big Bird’ün ilk yorumu şöyle: “Ken’in shoryuken’leri Ryu’ya kıyasla daha kullanışlı. Ken’in karşılaşacağı her duruma karşı vereceği bir cevabı var.” Onun zayıf yönünü ise şöyle özetliyor: “Fireball sonrası yeniden hamle yapma süresi daha uzun olduğundan çok iyi bir zoner karakter olmayabilir ancak tek ihtiyacı olan bir başlangıç hamlesi ve kartopu etkisiyle daha etkili hale gelmesi.”

Big Bird, kendi ayak izlerini takip etmek ve Street Fighter 6’da Ken ile oynamak isteyenler için şu tavsiyede bulunuyor: “Jinrai Kick döngüsünü öğrenmenizi tavsiye ederim, özellikle hızlı bir başlangıç ve EX hareketleri için. Drive Rush kombolarını ve bunları ne zaman kullanacağınızı öğrenin. Hareketleri yapmak için en uygun zamanlamaları öğrenin. Ortalama ve iyi oyuncular arasındaki farkı bu yaratabilir.”