Street Fighter 6'da İdeal Karakterini Nasıl Bulursun?

Street Fighter 6'da seçebileceğin 18 farklı dövüşçü var ve hangisini seçeceğine karar vermek her zaman kolay olmuyor. Bu konuda sorun yaşıyorsan veya belirli karakterlerin hangi oyun tarzına uygun olduğunu bilmiyorsan, yeni ana karakterini bulmana yardımcı olmak için küçük bir rehber hazırladık!

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01 En önemli kural

Kendine bir dövüş oyununda hangi karakteri oynaman gerektiğini sorduğunda en doğru cevap en çok sevdiğin karakterdir. Oynanış, tasarım veya oyunun genel hissiyatı fark etmez, bir karakteri sevdiğin sürece onu oynamalı ve ne kadar iyi, kötü, karmaşık olduğuna takılmamalısın. Dövüş oyunu kariyerinde bu faktörlerden biri seni rahatsız ederse her zaman başka bir dövüşçüye geçebileceğini unutma.

Bir dövüş oyununda oyuncuları ana karakterini seçmeye birçok farklı faktör teşvik eder. Bazıları ninjalar, canavarlar veya kılıçlı kadın karakterler gibi özel tasarımları sever. Bazıları ise dövüşçülerini daha çok işlevine göre seçer. Ateş topu var mı? Saldırıları ne kadar uzağa etki ediyor?

Ve tabii ki bazı oyuncular belirli kalıplara (arketip) yönelir. Street Fighter 6 karakterlerinin farklı arketiplere nasıl dağıldığına dair genel bakış sunmak için bir özet hazırladık:

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02 Street Fighter 6'daki karakter arketipleri

Karakterleri farklı arketipler altında sınıflandırılmak mümkün olsa da her dövüşçünün net bir kategoriye giremeyeceğini de unutmamak gerekir. Bu yüzden aşağıdaki sınıflandırmayı kaba bir kategorizasyon olarak düşünmelisin.

Street Fighter 6'daki karakterlerin arketipleri © Capcom

Mid-Range: Bu karakterler farklı menzillerde oynayabilir ve rakibin kendisine yaklaşmasını zorlaştırarak oyuna hakim olmayı amaçlar. Genellikle orta mesafeden kendi saldırılarına başlamak için gerekli yeteneklere sahiptir.

Rushdown: Bu karakterler daha çok rakibe yakın olduklarında etkili olur. Genellikle rakiple arasındaki mesafeyi kapatmak ve rakip dikkat etmiyorsa saldırılarını sürdürmek için çeşitli araçlara sahiptir.

Grappler: Grappler'ların oyun planı, karşı koyamayacağın güçlü fırlatma hareketleri üzerine kuruludur. Bu yüzden rakibin kaçış yolu, bu hareketleri saldırıyla kesmek, zıplamak ya da backdash riskine girmek olabilir. Bir grappler, rakibin duyduğu korkuyu istismar etmeyi ve onun reaksiyonunu cezalandırmayı amaçlar.

Zoner: Düşmanlarını mümkün olduğunca uzakta tutmak istiyorsan zoner'lar doğru tercih. Uzun menzilli veya rakiplerin yaklaşmasını zorlaştırmaya yönelik hareketlere sahiptir. Ancak bu kategorideki karakterler için tüm oyun planı bu değildir. Doğru anda kendi saldırılarına geçmek ve rakibini yakın mesafeden baskı altına almak önemlidir.

03 Konfor alanını bul

Birçokları için bir karakterin hangi arketipe girdiğinden daha da önemli olan şey, dövüşçünün nasıl hissettiğidir. Bu kategori illa ki ofansif mi yoksa defansif mi davranman gerektiğini belirlemez. Çoğu "aceleci" oyuncu için öncelikle saldırgan olmak mantıklıdır. Bazıları içinse bu karar o kadar net değildir. Street Fighter 6'daki karakterler kabaca şöyle kategorize edilebilir.

Street Fighter 6'daki karakterlerin oyun tarzları © Capcom

Ofansif: Bu karakterler, avantaja sahip olduklarında ve rakiplerini blok yapmaya zorladıklarında en büyük potansiyellerini gösterir. Ken veya Cammy gibi dövüşçüler, onları ileriye taşıyan ve onlara baskıyı sürdürmek için bir şans daha veren hareketlere sahiptir. Öte yandan Blanka ve Kimberly, köşeye sıkışmaları durumunda onlara karşılık verebilecek araçlara sahiptir.

Çok Yönlü: Oyunu orta veya uzun menzilde oynamak için iyi araçlara sahiptir. Bunlar ekranın bir ucundan diğer ucuna fırlatılabilir şeyler veya üstündeki/önündeki alanda etkili saldırılar olabilir. Bu saldırı araçlarına sahip olmasına rağmen diğer karakterler kadar güçlü değildir.

Defansif: Defansif karakterler rakiplerinin hareketlerine tepki vermeye veya belirli tepkileri zorlamaya yardımcı hareketlere, genellikle de yaklaşmayı zorlaştıran araçlara sahiptir. Örnek olarak E. Honda'nın headbutt'ı veya Dhalsim'in normal hareketleri verilebilir. Savunmacı karakterler genellikle daha yavaş ve daha metodik bir oyun tarzına sahiptir.

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04 Karakterleri tanımak için araçlar

Street Fighter 6, karakterleri anlamak, tanımak ve test etmek için çeşitli yollar sunar. Fighting Grounds'ta her karakter için bir rehber yer alır, bunlar hareketleri ve oyun planlarını açıklar.

Her karakter için ayrı bir rehber mevcut © Capcom

Daha sonra Combo Trials'ta hareketlere alışabilir ve farklı durumlar için kombolar öğrenebilirsin. Havadan gelen saldırılara karşı koymak, süper kombolar ve dahası burada mevcut.

Komboları öğrenmek mühim © Capcom

İlgi duyduğun karakteri basit oynamak oldukça faydalıdır. Genellikle iyi hissettirip hissettirmediğini hızlı bir şekilde anlayabilirsin. Seçim yapacağın karakter havuzunu daraltmak için yukarıdaki ipuçlarını kullan ya da farklı dövüşçülerle denemeler yapmaya devam et. Street Fighter 6'da her tencere için kesinlikle uygun bir kapak vardır!