Street Fighter mı, Tekken mi?

Street Fighter 6 ve Tekken 8 ikilisi hemen hemen aynı dönemde piyasaya sürülmüşken, dövüş oyunları türünün bu iki devini karşılaştıralım istedik. Arenada iki dövüşçü var ve nihayetinde hangisinin sana göre olduğuna sen karar vereceksin.

01 Yüzleşme

Geçmişe bakıldığında Tekken'i öğrenmek daha kolaydı. Bunun nedeni, çok sayıda özelleştirme seçeneği ve faydalı bilgi içeren eğitim modu. Ayrıca Tekken farklı komboları mükemmelleştirmenin basit bir yolunu sunarken, gerçek oyuncuları taklit eden yapay zeka ile savaşma şansı veren Ghost Battle ile ön plana çıkıyor.

Street Fighter da her yeni oyunu ile yeni şeyler sunuyor. Örneğin Street Fighter IV'teki Challenge modu, farklı dövüşçülerin kombolarına çabucak alışma imkanı veriyordu. Dünyanın en iyi oyuncularının maçlarının izlenebildiği Replay modu da öğrenme eğrisi açısından önemli bir eklentiydi.

02 Kombolar

Street Fighter'da kombolar Tekken'e kıyasla daha kısadır ve daha az karmaşıktır. Genellikle birkaç hızlı saldırı zincirinden oluşur. Kombolar, rakibe verilecek hasarı en üst seviyeye çıkarmak için normal hareketlerin, özel hareketlerin ve belli tekniklerin doğru şekilde kullanılmasına odaklanır. Kombolarda başarılı olmak için doğru zamanlama çok önemlidir ve bu da Tekken'e göre çok daha hızlı bir tempo anlamına gelir.

Bu vuruştan sonra kendine gelmesi uzun sürecek © Bandai Namco Entertainment

Tekken'de kombolar daha uzun ve daha teknik olmakla beraber hareket ve saldırı özellikleri daha fazla ustalık gerektirir. Street Fighter'da olmayan "aerial juggling" ve "hitting the ground" mekanikleri de cabası.

Bu ikisi Tekken'in temel bileşenidir ve oynanış açısından büyük fark yaratır. Tekken, havadaki kombolar ve yere vurmalar arasında rakibin komboları tarafından ele geçirildiğin izlenimi verebilir. Sonuç olarak geçişler daha yavaştır ama ufak bir hata çok daha ölümcül sonuçlar doğurabilir.

03 Hareketler

Tekken ve Street Fighter arasındaki hareket farklılıkları en önemli konulardan biri. Tekken'deki yana hareketlenme ve üçüncü boyutun verdiği hareket özgürlüğü, saldırılardan kaçınmayı ve yeni fırsatlar yaratmayı sağlar. Yana adım (side step) ile rakibin etki alanından çıkılabilir ve doğrusal saldırılardan kaçınılabilir.

Öte yandan Street Fighter ise iki boyutlu bir düzlemde geçer ve rakiple mesafeyi ayarlamak için ileri geri hareketlere, küçük sıçramalara ağırlık verir. Ayak hareketleri ve hızlı hareketler alan yönetimi ve fırsat yaratmada önemli rol oynar. Bu hareket farklılıkları, dövüşler sırasında mobilite ve strateji açısından farklı yaklaşımlar ortaya koyar. Street Fighter'daki hareketler daha çok eskrime benzerken, Tekken'de rakibi kuşatabilir ve fırsat yaratmak için tüm arenayı kullanabilirsin.

04 Oyun modları

Tekken'in tarihsel açıdan avantajlı olduğu ancak Street Fighter'ın yavaş yavaş telafi ettiği bir konu bu. Her iki oyun da hikaye modu sunsa da arada bazı farklılıklar mevcut, özellikle anlatım açısından. Street Fighter'ın hikaye modu, hikayeyi aktaran ve karakterlerin motivasyonlarını ortaya koyan ara sahneler eşliğinde her karaktere özel senaryolara odaklanır. Tekken ise tüm karakterleri kapsayan ana bir hikayeye sahiptir.

Bu noktada Tekken'in az da olsa avantajı oyun modlarındaki çeşitliliği. Bol bol kozmetik eşya toplanabilen Treasure Battle ve voleybol maçı tadındaki Tekken Ball bunlardan sadece ikisi.

Dövüş oyunlarında farklı bir eğlence arayanlar için Tekken Ball! © Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco'nun klasik hikaye, arcade ve online multiplayer modlarına ek olarak sunduğu bu tip ufak eklemeler hem oyunun ömrünü uzatıyor hem de ödüller ve farklı oyun tecrübeleri sunuyor. Bu konuda Street Fighter'ın da söyleyecekleri var.

Serinin yeni oyunu World Tour modu ile büyük bir adım atmış durumda. Yarı açık dünyada geçen hikaye modu konsepti, tür açısından ufak bir devrim sayılabilir. Bir dövüş oyununda ilk defa sıfırdan bir karakter yaratma, şehirde dolaşma ve bir dizi mini oyuna dahil olma şansı tanınıyor. Ayrıca tuhaf dövüşlere girilebilen Extreme Battle modu da cabası.

Örneğin bir boğa ekran boyunca koşuyor, dövüşçülere çarpıyor ya da iki oyuncunun arasına bir bomba bırakıyor. Tam bir "WTF" anı denebilir. Zenginlik ve çeşitlilik açısından serinin ihtiyaç duyduğu her şey bir arada!

05 Karakterler

Konu karakterlere geldiğinde Tekken ve Street Fighter çok farklı yaklaşımlara sahip. Tekken, seri boyunca belli bir karakter kadrosunu sabit tutmayı tercih eder (Her oyunun çıkışında 30 civarı karakter yer alır.) ve klasikleşen karakterlere yenilerini yavaş yavaş ekler. Street Fighter ise daha çok rotasyonu tercih eder, daha az karakter ile yola çıkar (15 ile 20 arası) ve belli aralıklarla -güncelleme ve indirilebilir içerik paketleri ile- oyuna yeni karakterler ekler.

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