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MÜZİK
Red Bull Studio Sessions: Dolu Kadehi Ters Tut
Dolu Kadehi Ters Tut, Red Bull Jukebox Sahnesi öncesinde Studio Sessions'da son provasını yaptı. 3 ayrı şarkının özel performanslarını izlemeye hazır ol.
Birbirinden güzel şarkılarıyla Türkiye’nin en sevilen gruplarından biri olan Dolu Kadehi Ters Tut, bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleşen Red Bull Jukebox Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı grup, söyleyecekleri parçalardan, şarkıların söylendiği tarza ve konuk müzisyenlerin şarkılarına kadar konserin her anında seyircinin söz sahibi olduğu Red Bull Jukebox Sahnesi’nin ruhunu yansıtan Red Bull Jukebox Studio Session’lar ile sevilen parçalarını yeniden soluklandırdı.
22 Eylül'de gerçekleşecek konser öncesi son prova ise Red Bull Studio Sessions'da gerçekleşti. Dolu Kadehi Ters Tut, Samsung Galaxy partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Jukebox Studio Session’ın ilk bölümü için en beğenilen şarkılarından “Madem”in reggae, “Hiç İyi Değilim”in elektronik ve “Islansın”ın rock versiyonlarını müzikseverlerin beğenisine sundu. Bu özel performanslar bizi 22 Eylül gecesi nelerin beklediğine dair de ilk fragman oldu. Hemen aşağıdan bu üç performansı izleyebilirsin.
01
Hiç İyi Değilim
4 dakika
Hiç İyi Değilim
DKTT, Red Bull Jukebox Sahnesi öncesinde Studio Session'da sevilen şarkısı Hiç İyi Değilim'i elektronik versiyonu ile seslendirdi.
02
Islansın
3 dakika
Islansın
DKTT, Red Bull Jukebox Sahnesi öncesinde Studio Session'da sevilen şarkısı Islansın'ı rock versiyonu ile seslendirdi.
03
Madem
3 dakika
Madem
DKTT, Red Bull Jukebox Sahnesi öncesinde Studio Session'da sevilen şarkısı Madem'i reggae versiyonu ile seslendirdi.
Peki tüm bu performansların kamera arkasında neler yaşandığını merak ediyor musun? Dolu Kadehi Ters Tut ile özel röportajın yer aldığı kamera arkası filmi Samsung’un amiral gemisi akıllı cihazlarından Galaxy S23 Ultra ile çekildi. Red Bull Jukebox Sahnesi’nin partnerlerinden biri olan Samsung markası, 22 Eylül’de gerçekleşecek konserde özel bir deneyim alanı ile de yer alacak. Kamera arkası görüntülerini hemen aşağıdan izleyebilirsin.
3 dakika
Kamera Arkası: Dolu Kadehi Ters Tut - Red Bull Studio Sessions
Dolu Kadehi Ters Tut, Red Bull Jukebox Sahnesi öncesi son provalarını Studio Sessions'da yaptı.
Eğer sen de bu sıra dışı konseptin bir parçası olup Dolu Kadehi Ters Tut'un nasıl bir performans vereceğini görmek istersen 22 Eylül gecesi yerin hazır! Bilet almak ve daha fazla detay için şimdi etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsin.