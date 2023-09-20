Red Bull Studio Sessions: Dolu Kadehi Ters Tut

’nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı grup, söyleyecekleri parçalardan, şarkıların söylendiği tarza ve konuk müzisyenlerin şarkılarına kadar konserin her anında seyircinin söz sahibi olduğu Red Bull Jukebox Sahnesi’nin ruhunu yansıtan Red Bull Jukebox Studio Session’lar ile sevilen parçalarını yeniden soluklandırdı.

Birbirinden güzel şarkılarıyla Türkiye’nin en sevilen gruplarından biri olan Dolu Kadehi Ters Tut, bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleşen