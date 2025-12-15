2022 Kış Oyunları şampiyonu Su Yiming'in gözü yine zirvede

Su Yiming : Son şampiyon olmak hazırlıklarıma farklı bir boyut katıyor ancak bunu bir şeyi savunma baskısı olarak değil, sporun en üst seviyesinde -bu kez daha fazla deneyim, direnç ve öz farkındalık ile- yarışmak için nadir bir fırsat olarak görmeyi tercih ediyorum.

2022'deki ünvan geride kaldı, minnettar olduğum bir bölüm ama bugünü tanımlayan bir şey değil. Amaç geçmiş başarıyı tekrarlamak değil, dünden daha iyi olmak. Dış dünya için "ünvan savunmak" bir manşet olabilir ama benim için o dağda sadece bir sporcu olacağım, en iyi inişimi yapmak için orada olacağım, bu kadar basit.