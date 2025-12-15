2022 Kış Oyunları şampiyonu Su Yiming'in gözü yine zirvede
2022'deki ünvan geride kaldı, minnettar olduğum bir bölüm ama bugünü tanımlayan bir şey değil
Yaklaşan global rekabet hakkında ne hissediyorsun? Son şampiyonsun, bu şimdiden ne kadar aklında?
Son şampiyon olmak hazırlıklarıma farklı bir boyut katıyor ancak bunu bir şeyi savunma baskısı olarak değil, sporun en üst seviyesinde -bu kez daha fazla deneyim, direnç ve öz farkındalık ile- yarışmak için nadir bir fırsat olarak görmeyi tercih ediyorum.
2022'deki ünvan geride kaldı, minnettar olduğum bir bölüm ama bugünü tanımlayan bir şey değil. Amaç geçmiş başarıyı tekrarlamak değil, dünden daha iyi olmak. Dış dünya için "ünvan savunmak" bir manşet olabilir ama benim için o dağda sadece bir sporcu olacağım, en iyi inişimi yapmak için orada olacağım, bu kadar basit.
2026'daki Su Yiming, 2022 versiyonundan ne kadar farklı? Hayatının ve antrenmanlarının nasıl değiştiğini anlatır mısın?
2022'deki ben, şimşeği şişeye hapsetmiş bir hayalperesttim, tamamen ham tutku ve bir anda patlayan başarma coşkusu ile doluydum. 2026'daki ben hâlâ o hayalperest ama artık çok daha net bir yol haritasına sahip. Hayat, snowboard'a yönelik tekil ve her şeyi tüketen bir odaktan; bu seviyenin gereklilikleri (medya, iş birlikleri, beklentiler) ile gerçekten önemli olanın özünü, yani kardaki sessiz anları, ekibimle güveni ve dikkat dağıtmadan antrenman yapma özgürlüğünü sıkı sıkıya korumayı dengelemeye doğru kaydı.
Yarış kazanan bir sporcudan, sürdürülebilir bir kariyer inşa eden bir atlete dönüştüm; sevdiğim spora saygı duyan ve hem dağda hem de dağın dışında tam anlamıyla var olmamı sağlayan bir kariyer.
Profesyonel bir snowboard sporcusu olarak hayat oldukça yoğun olabiliyor. Günlük hayatta seni sakin tutan küçük rutinlerin var mı?
Müzik benim taşınabilir sığınağım. İster zaman dilimleri arasında seyahat edeyim, ister zorlu bir antrenman seansından sonra toparlanıyor olayım ya da sadece gürültüyü kapatmaya ihtiyaç duyayım, kulaklığımı takmak zihniyetimi anında değiştiriyor. Yorgunken beni canlandırabiliyor ya da düşüncelerim dağınık hissettiğinde beni sakinleştirebiliyor. Bu sadece bir rutin değil; ayaklarımı yere bastıran, odaklı ve kendimle bağlantıda kalmamı sağlayan günlük ritmimin ayrılmaz bir parçası.
Hayatta en çok keyif aldığın küçük şeyler neler?
Yoğun, yüksek enerjili rekabet dünyasında ve sürekli seyahatte geçirilen onca zamandan sonra küçük ve plansız anlar her şey demek. Sabah ilk inişte, taze karda mükemmel bilenmiş kenarların kayış hissi. Zorlu bir antrenman gününün ardından koçumun ve ekibimin kahkahalarının sesi. Hatta sessiz bir odada esneme yapmak, vücudumun sıfırlandığını ve toparlandığını hissetmek bile. Bunlar saf, sade bir varoluş anları; baskı yok, beklenti yok, sadece beni besleyen küçük mutluluklar için şükran.
Snowboard yapmadığın zamanlarda en sevdiğin aktiviteler neler?
Arkadaşlarla bilardo oynamak benim için vazgeçilmez. Masa üzerinde satranç gibi; odak, geometri hissi ve sağlam bir el gerektiriyor ama düşük baskılı, eğlenceli bir ortamda, riskler düşük, kahkahalar yüksek. Rekabetçi yönümü taze ve stressiz bir şekilde keskinleştiriyor ama her şeyden önemlisi bağ kurmakla ilgili; arkadaşlarla vakit geçirmek ve hayatın sadece antrenman ve yarışlardan ibaret olmadığını hatırlamak. Hayat, sıkı çalışmayı anlamlı kılan anlardan oluşuyor.