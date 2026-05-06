Sultanlar Ligi Puan Durumu 2025/2026

01
2025/2026 Sezonunda Öne Çıkan Takımlar
Bu sezon özellikle üç büyük ekip VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Zerenspor ve Eczacıbaşı Dynavit arasındaki rekabet dikkat çekti. Bu takımlar, hem yerli hem de yabancı yıldız oyuncularla kadrolarını güçlendirerek zirve yarışını oldukça kızıştırdı.
02
Takımlar, Fikstür ve Sezon Dinamikleri
Sultanlar Ligi 2025/2026 sezonunda her zamankinden daha çekişmeli bir rekabet sundu. Özellikle sultanlar ligi puan durumu her hafta değişen dengelerle voleybolseverlerin en çok takip ettiği konuların başında geldi. Takımların sahadaki performansı kadar, aldıkları puanlar ve set averajları da sıralamayı doğrudan etkiledi.
Sultanlar Ligi Puan Durumu
Voleybol Sultanlar Ligi puan durumu şu şekilde oldu:
Sıra
Takım
Oynanan Maç
Galibiyet
Mağlubiyet
Set Averajı
Sayı Averajı
Puan
1
Vakıfbank SK
26
25
1
5.846
1.22
73
2
Fenerbahçe Medicana
26
22
4
3.174
1.246
67
3
Zeren Spor
26
21
5
2.357
1.128
58
4
Eczacıbaşı Dynavit
26
20
6
2.345
1.173
58
5
Galatasaray DAIKIN
26
17
9
1.541
1.105
52
6
Nilüfer BLD.
26
14
12
0.959
0.973
41
7
Aras Spor
26
13
13
0.979
1.033
37
8
Türk Hava Yolları SK
26
11
15
0.873
0.976
35
9
Kuzeyboru SK
26
9
17
0.702
0.952
29
10
Beşiktaş
26
9
17
0.661
0.939
29
11
Göztepe
26
9
17
0.714
0.946
28
12
İlbank
26
6
20
0.403
0.841
19
13
Aydın B.Şehir BLD.
26
5
21
0.443
0.872
18
14
Bahçelievler BLD.
26
1
25
0.117
0.725
2
Sultanlar Ligi ne zaman başlıyor?
Sultanlar Ligi 2025/2026 sezonu 5 Ekim 2025 tarihinde başladı. Ligin ilk devresi 5 Ekim – 14 Aralık 2025 tarihleri arasında oynandı. İkinci devre karşılaşmaları ise 3 Ocak – 14 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşti.
Sultanlar Ligi finali ne zaman?
Sultanlar Ligi final maçı 24 Nisan Cuma günü oynandı. Vakıfbank, Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.
Sultanlar ligi play off maçları ne zaman?
Sultanlar Ligi 2025–2026 sezonunda play-off karşılaşmaları Nisan ayında başladı.