Vodafone Sultanlar Ligi
© tvf.org.tr
Voleybol

Sultanlar Ligi Puan Durumu 2025/2026

Sultanlar Ligi’nde güncel puan tablosu, takım sıralamaları ve şampiyonluk yarışını anlık takip edin.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okumaPublished on

İçerik Rehberi

  1. 1
    2025/2026 Sezonunda Öne Çıkan Takımlar
  2. 2
    Takımlar, Fikstür ve Sezon Dinamikleri
01

2025/2026 Sezonunda Öne Çıkan Takımlar

Bu sezon özellikle üç büyük ekip VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Zerenspor ve Eczacıbaşı Dynavit arasındaki rekabet dikkat çekti. Bu takımlar, hem yerli hem de yabancı yıldız oyuncularla kadrolarını güçlendirerek zirve yarışını oldukça kızıştırdı.
02

Takımlar, Fikstür ve Sezon Dinamikleri

Sultanlar Ligi 2025/2026 sezonunda her zamankinden daha çekişmeli bir rekabet sundu. Özellikle sultanlar ligi puan durumu her hafta değişen dengelerle voleybolseverlerin en çok takip ettiği konuların başında geldi. Takımların sahadaki performansı kadar, aldıkları puanlar ve set averajları da sıralamayı doğrudan etkiledi.

Sultanlar Ligi Puan Durumu

Voleybol Sultanlar Ligi puan durumu şu şekilde oldu:

Sıra

Takım

Oynanan Maç

Galibiyet

Mağlubiyet

Set Averajı

Sayı Averajı

Puan

1

Vakıfbank SK

26

25

1

5.846

1.22

73

2

Fenerbahçe Medicana

26

22

4

3.174

1.246

67

3

Zeren Spor

26

21

5

2.357

1.128

58

4

Eczacıbaşı Dynavit

26

20

6

2.345

1.173

58

5

Galatasaray DAIKIN

26

17

9

1.541

1.105

52

6

Nilüfer BLD.

26

14

12

0.959

0.973

41

7

Aras Spor

26

13

13

0.979

1.033

37

8

Türk Hava Yolları SK

26

11

15

0.873

0.976

35

9

Kuzeyboru SK

26

9

17

0.702

0.952

29

10

Beşiktaş

26

9

17

0.661

0.939

29

11

Göztepe

26

9

17

0.714

0.946

28

12

İlbank

26

6

20

0.403

0.841

19

13

Aydın B.Şehir BLD.

26

5

21

0.443

0.872

18

14

Bahçelievler BLD.

26

1

25

0.117

0.725

2

Sultanlar Ligi ne zaman başlıyor?

Sultanlar Ligi 2025/2026 sezonu 5 Ekim 2025 tarihinde başladı. Ligin ilk devresi 5 Ekim – 14 Aralık 2025 tarihleri arasında oynandı. İkinci devre karşılaşmaları ise 3 Ocak – 14 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşti.

Sultanlar Ligi finali ne zaman?

Sultanlar Ligi final maçı 24 Nisan Cuma günü oynandı. Vakıfbank, Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Sultanlar ligi play off maçları ne zaman?

Sultanlar Ligi 2025–2026 sezonunda play-off karşılaşmaları Nisan ayında başladı.
Voleybol