Super Formula nedir? Kalle Rovanperä'yı neler bekliyor?

Super Formula, Formula 1'e en yakın şey ve iki kez dünya ralli şampiyonu olan Kalle Rovanperä için motor sporlarının zirvesine çıkmanın en hızlı yolu. Bu rekabet, Japonya'daki tek koltuklu yarış serilerinin en üst seviyesi olup yerel F3'ün ve Super GT'nin üzerinde. F2'nin F1'e pilot yetiştirme şampiyonası olmasına rağmen araçların performansı, F1 araçlarına F2'den çok daha yakın.

01 Super Formula nedir?

Super Formula, Japonya'daki motor sporlarının en üst seviyesi. 22 pilotun neredeyse tamamen aynı performansa sahip araçlarla yarıştığı açık tekerlekli bir yarış serisi. Yüksek yere basma kuvveti sayesinde araçlar olağanüstü hızlara ulaşır ve seri, dünyanın en hızlı ve en rekabetçi serilerinden biri. Bu organizasyon, hem Japonya'dan hem de uluslararası arenadan Michael Schumacher'in de dahil olduğu birçok elit pilotu uzun zamandır kendine çekmiştir. Mevcut F1 grid'inden Liam Lawson ve Pierre Gasly, Formula 1'e çıkmadan hemen önce Super Formula şampiyonluğunu kıl payı kaçırdılar ve son şampiyon ise Red Bull Junior Team pilotu Ayumu Iwasa.

Dünya ralli şampiyonu Rovanperä, pist yarışına tam anlamıyla uyum sağlamak için bu seriye giriyor. 2022 ve 2023 şampiyonluklarını kazanan Rovanperä, ralliden kısa bir süre çekilip drift denedikten sonra tekrar ralliye dönmüştü ve üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Şimdi ise Fin pilot, WRC'yi bırakıp tek koltuklu yarış kariyerine adım atarak büyük bir karar aldı. 2026'da Super Formula'da yarışacak ve nihai hedef olan Formula 1'e ulaşmayı hedefliyor.

Temiz bir sayfaya başladığımda kendimi daha ileriye taşımayı dört gözle bekliyorum Kalle Rovanperä

02 Super Formula'yı bu kadar hızlı ve saygın yapan ne?

Japonya'nın en hızlı Formula yarış serisi olan Super Formula, Japon motor sporlarının en iyilerini sergiliyor ve dünyadaki en zorlu sürüş testlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Toyota ve Honda gibi otomotiv devlerinin rekabet ettiği bir arena; takvimin 12 yarışından 10'una ev sahipliği yapan pistlerin yarısı bu markalara ait. Rekabet oldukça sert ve birçok pilot bu markalar tarafından desteklenerek çeşitli yerel açık tekerlekli seriler, Super GT ve Super Formula Lights üzerinden yetiştiriliyor.

Bu pistlerin çoğu, yeni araçları zorlamak için tasarlanmış test pistlerinden evrilmiş; her yarış, pilotlara hızlanma, yol tutuşu ve viraj kabiliyeti açısından sınav niteliğinde. Güç üniteleri yaklaşık 550 beygir üretir ki bu bir F1 aracının gücünün yarısıdır fakat araçların aerodinamiği maksimum yere basma kuvvetine yönelik ve devasa Yokohama lastikleri büyük miktarda mekanik tutuş sağlar, bu da yüksek hızlara ve düşük tur zamanlarına imkân tanır.

03 Super Formula'nın kısa tarihi

Super Formula, 1973'te başlayan All-Japan Formula 2000'in en güncel hâli. O zamandan bu yana seri All-Japan Formula Two, Formula 3000, Formula Nippon ve en sonunda Super Formula olarak yeniden yapılandırıldı. 1973'ten beri şampiyonluğun amacı Japon pilotlar ve takımlar için en üst düzey yerel seriyi oluşturmakta. Araç, lastik ve motor performansının eşit olması sayesinde sonuç tamamen pilotun becerisine ve takımın stratejisine bağlı.

Rekabet seviyesi oldukça yüksek ve birçok yetenekli pilot F1'e geçmeden önce burada yeteneklerini kanıtladı ki bunların arasında Japonya'nın ilk tam zamanlı F1 pilotu Satoru Nakajima ve yedi kez F1 dünya şampiyonu Michael Schumacher bulunuyor. Diğer örnekler arasında Aguri Suzuki, Takuma Sato ve yakın dönemde Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne ve Liam Lawson bulunuyor. Felix Rosenqvist, Álex Palou ve Patricio O'Ward ise IndyCar'a geçmeden önce burada yarıştılar.

Pilotları buraya göndermelerinin bir nedeni var çünkü şampiyona çok üst seviyede ve araçlar, Avrupa'daki Formula 1 dışında her şeyden çok daha hızlı. Bu gerçekten aradaki farkı kapatıyor Liam Lawson

04 Super Formula, F1 ve IndyCar ile nasıl karşılaştırılır?

Bir F1 aracı; hızda, hızlanmada ve fren gücünde Super Formula SF23'ten üstün ancak çok daha karmaşık mühendisliğe sahiptir, çok daha masraflı. F1 kuralları; dayanıklılığa, ekonomiye ve güçlü hibrit motor teknolojisine odaklanırken aynı zamanda yakın yarışmayı da teşvik etmek için aerodinamiği sınırlar. SF23 yalnızca 550 beygir güce sahip olsa da yüksek yere basma kuvveti, düşük ağırlığı ve yumuşak lastik bileşenleri sayesinde araçlar inanılmaz hızlara çıkabilir ve F1'e yaklaşan viraj hızlarına ulaşabilir.

İki serinin ortak tek pisti Suzuka. Tarihin en hızlı turu, 2025 Japonya Grand Prix'si sıralama turlarında Max Verstappen'in attığı 1:26.983. Yarış tur rekoru ise aynı hafta sonunda Andrea Kimi Antonelli tarafından kaydedilen 1:30.965. Super Formula'nın tüm zamanlar en hızlı turu ise Nick Cassidy'nin 2020’de attığı 1:34.442 ve aradaki fark yaklaşık 3.5 saniye.

2026 yılı için F1'in maksimum hız ve güç değerleri henüz kesinleşmedi ancak mevcut hibrit motorlar yeni MGU-K bileşeniyle güçlerinin yaklaşık yarısını üretecek.

IndyCar ile karşılaştırıldığında durum daha karmaşık. Her iki serinin şasisi de Dallara tarafından üretiliyor, bu da rekabeti eşitliyor. Oval yarışlara dayanacak şekilde üretilmiş IndyCar, çok daha ağır ve hızlanması biraz daha düşük ancak oval pistlerde hem Super Formula'yı hem de F1'i geride bırakır.

Seri Formula 1 (2025) Formula 1 (2026) Super Formula IndyCar Güç Ünitesi 1.6L V6 turbo hibrit 1.6L V6 turbo hibrit 2.0L turbo I4 2.2L V6 çift turbo Üretilen Güç 1000 beygirden fazla 100 beygir civarı 550 beygir 750 beygir Hibrit Sistem Tamamen hibrit sistem 50/50 ICE/elektrikli (belli değil) Hibrit destekli Maksimum Hız 350km/h 355km/h 320km/h 370km/h (oval) 300km/h (pist) Ağırlık 798kg 768kg 677kg 767kg (oval) 771kg (pist) Uzunluk 5.6 metre 5.4 metre 5.2 metre 5.2 metre Genişlik 2 metre 1.9 metre 1.9 metre 1.9 metre Height 0.95 metre 0.95 metre 0.96 metre 1.2 metre

05 Super Formula şampiyonasının formatı nedir?

Super Formula takviminde beş zorlu pistte düzenlenen yedi yarış hafta sonu mevcut: Suzuka, Fuji Speedway, Motegi, Autopolis ve Sportsland Sugo. Hafta sonlarının beşi çift yarış olarak gerçekleştiriliyor; antrenma ve sıralama turları dahil. Yarış mesafesi genellikle 250 kilometre ve pilotlar en az bir pit stop yapmak zorundalar; yarış sırasında hem orta hem de yumuşak lastik bileşiklerinin kullanılması zorunlu.

Sıralamada ve yarışlarda puan veriliyor. Sıralamada pole pozisyonu üç puan, ilk çizgi iki puan, üçüncülük bir puan kazandırıyor. Yarış galibiyeti 20 puan; ikinciye 15, üçüncüye 11 puan verilir ve puanlar 10. sıraya kadar devam ediyor.

06 2026 Super Formula takvimi

Bu yılın takvimi 12 yarıştan oluşuyor; beş hafta sonu çift yarış formatında olup sadece Autopolis ve Sugo tek yarışlı haftalar.

Pist Tarih Mobility Resort Motegi 3-5 Nisan Autopolis Speedway 24-26 Nisan Suzuka Pisti 22-24 Mayıs Fuji Speedway 17-19 Temmuz Sportsland Sugo 7-9 Ağustos Fuji Speedway 9-11 Ekim Suzuka Pisti 20-22 Kasım

07 Super Formula'daki pistler nasıl?

Suzuka: Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi efsanelerin zaferlerine ve mücadelelerine sahne olmuş efsanevi bir F1 pisti. Super Formula sezon boyunca iki kez Suzuka'ya uğrar ve burada dört yarış yapılır, genellikle şampiyonluk burada belirlenir. John Hugenholtz tarafından tasarlanan 5.8 kilometrelik pist, modern standarlara göre dar ve geçişler zor. Çeşitli "hairpin" virajları ve yüksek hızlı bölümleri ile pilotlar için eksiksiz bir sınav ve ünlü 130R virajı en cesurları ödüllendirir.

Fuji Speedway: James Hunt'ın şampiyonluğu aldığı ilk F1 Japonya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Hermann Tilke tarafından büyük ölçüde yenilenmiş olup Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ana yarışlarından Fuji 6 Saati'e ve D1 drift şampiyonası turuna ev sahipliği yapar. 4.5 kilometrelik pist, uzun bir ana düzlüğe, 300R gibi hızlı virajlara ve teknik bir yokuş yukarı bölüme sahip.

Mobility Resort Motegi: Eski adıyla Twin-Ring Motegi, Japonya MotoGP'sine ev sahipliği yapmış olup Marc Márquez'in 2014, 2016 ve 2018 dünya şampiyonluklarını burada kazandığı üç zaferiyle bilinir. Motegi aynı zamanda Japonya'nın ilk IndyCar yarışına da oval pistte ev sahipliği yaptı. Super Formula, Honda tarafından geliştirme pisti olarak tasarlanmış 4.7 kilometrelik yol pistini kullanır. T11 virajındaki "hairpin" virajı, uzun arka düzlüğe çıkmadan önceki en önemli geçiş noktası.

Autopolis Speedway: Kawasaki'ye ait olan Autopolis, Kyushu'daki en uzak pist olup takvimin en yüksek rakımlı pisti olarak 3.000 metre yükseklikte yer alır. İmzası olan Roller Coaster Straight sayesinde 4.6 kilometrelik pistte 50 metreden fazla yükseklik farkı bulunur; karmaşık virajlar, iki "hairpin" virajı ve yüksek hızlı bir ilk sektör sunar.

Sportsland Sugo: Yamaha'ya ait bir test pisti olan Sugo sadece 3.7 kilometre uzunluğunda ancak 70 metrelik yükseklik farklarıyla dikkat çeker. Orta hızlı virajlardan oluşan teknik ve inişli ilk bölümü, akıcı ve daha hızlı ikinci bölüm izler; 110R isimli bankeli son viraj, seyirci düzlüğüne çıkan yokuş yukarı bölüme bağlanır. Sugo'nun kaçış alanları sınırlı, bu nedenle yapılacak hatalar ağır cezalandırılır.

08 Ralliden piste geçişin zorlukları nelerdir?

Kalle Rovanperä'nın hamlesi eşi benzeri görülmemiş bir durum. Birkaç F1 pilotu rallide yarıştı; bunlara dünya şampiyonu Kimi Räikkönen, yarış galibiyetleri bulunan Robert Kubica ve Heikki Kovalainen dahil. Dokuz kez WRC şampiyonu olan Sébastien Loeb ve Sébastien Ogier, F1 testlerine katılmış olsalar da hiçbir pilot WRC'den F1'e geçiş yapmadı. Loeb, Dünya Binek Otomobil Şampiyonası ve Le Mans 24 Saat yarışlarında pist yarışlarını denedi.

Heyecanlı olsa da Rovanperä önündeki zorlukların farkında: "Dört gözle bekliyorum. Açıkçası şimdi derin sulara atlıyoruz. Bence önümüzdeki iki yıl hayatımın en büyük mücadelesi olacak." dedi: "Gerçekten çok çalışmam gerekiyor. Araca her oturduğumda dezavantajlı olacağım. Yeni şeyler öğrenmek için kendimi zorlamam gerekecek." Bu yeni şeylere şunlar da dâhildir:

Yarış Becerisi: En büyük zorluk, etap üzerinden yarışmaktan teker teker ve sıkı mücadeleye geçiş olacak. Rovanperä, birçok ralli pilotuna göre avantajlı çünkü çocukken çok fazla karting yaptı. Drifting, Porsche Carrera Cup ve Dubai 24 Saat tecrübeleriyle piste geri döndü. Ancak Super Formula'da yüksek hızlarda geçiş ve savunma becerilerini mükemmelleştirmesi gerekecek.

Geçiş Sistemleri: F1'deki DRS ve IndyCar'daki Push to Pass gibi, Super Formula da geçişleri teşvik eden bir teknik yardımcıya sahip. Overtaking System (OTS), her kullanımda 20 saniyelik motor gücü artışı sağlar ve pilotlar yarış boyunca en fazla 10 kez OTS kullanabilir. Bu sistem, pilotlara stratejilerine göre geçiş yapma veya savunma imkânı verir.

Yere Basma Kuvveti: WRC bazı aerodinamik unsurlar kullansa da bir Super Formula aracı yer tutuşunun büyük kısmını ve yüksek viraj hızlarını yere basma kuvvetinden elde eder.

Pit Stop: Super Formula, pilotların iki farklı lastik hamuru kullanması zorunlu olduğu için pit stop'ların bulunduğu tek F1 besleyici serisi. Rovanperä, pit mekaniklerine alışmanın yanı sıra pit stratejisini öğrenmeli ve ne zaman pite gireceğini bilmeli. WRC'deki zemin ve yol koşullarını okuma konusundaki yeteneği, tozlu veya ıslak pistlerde tutuşu değerlendirmede büyük avantaj sağlayacak.

Mekanik Beceri: F1'de olduğu gibi Super Formula'da da her pilotun sezon boyunca kullanabileceği motor sayısında sınır var. Pilotlar kendilerine ayrılan iki motoru tüketirse 20 sıra sıra grid cezası alırlar. Dolayısıyla hızlı olmanın yanı sıra motoru koruma, ne zaman zorlayıp ne zaman geri çekileceğini bilme gibi beceriler, açık tekerlekli yarış serilerine uyum sağlarken büyük önem kazanır.

Başlamak ve tarih yazmak için hedeflerimize ulaşmak adına çok sıkı çalışmak konusunda son derece motive olmuş durumdayım Kalle Rovanperä

Red Bull'un Super Formula'daki varlığı

Honda destekli Team Mugen ile ortaklık yapan Red Bull, yıllar boyunca seriye çok fazla yetenek kazandırdı. Diğer tüm pilot akademilerinden daha fazla olarak Red Bull Junior Team, Super Formula'yı ve Team Mugen'i pilotları için bir bitirme okulu olarak kullanıyor; Pierre Gasly ve Liam Lawson sırasıyla 2017'de ve 2023'te şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. 2019 Super Formula şampiyonu Nick Cassidy, Red Bull renkleriyle yarıştı, Pato O'Ward ve Dan Ticktum da öyle. Ancak serideki en büyük başarı, 2025 Super Formula şampiyonu Ayumu Iwasa'nın yerel bir yetenek olarak yükselişi oldu.

09 Kalle Rovanperä neden Super Formula'yı seçti?

Hem Toyota'nın hem de Red Bull'un desteğine sahip olmak, Rovanperä'nın bu dramatik geçişi başarıya dönüştürmesi için en iyi zemini sağlıyor. Toyota, onu en iyi mekanik ekibin desteklediği üst düzey bir takıma sorunsuz bir şekilde devretti. Red Bull ise eğitimini ve mental hazırlığını yeni disipline göre uyarlayarak bu hamleyi destekleyecek. HiTech ile olan iş birliği, F2'ye geçiş için yarış becerilerini keskinleştirmesine ve yeni pistleri öğrenmesine yardımcı olacak. Japonya'daki motor sporları kültürü, özellikle Rovanperä'nın drift sevgisi düşünüldüğünde büyük bir artı olacak.

Rovanperä, WRC'deki Toyota Gazoo Racing'den Toyota destekli KCMG takımına geçerken Toyota'dan süreklilik ve destek almaya devam ediyor. "Bu hamlenin şaşırtıcı, cesur ve çok iddialı olduğunu biliyorum." diyor Rovanperä: "Bazıları bunun mantıklı olmadığını bile düşünebilir ancak ben bir süredir bunun için çabalıyor ve çalışıyorum. Yetişkin kariyerim boyunca Toyota ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir şans ve minnet duyuyorum. TGR'ye sürekli destekleri ve yeni kariyer yolumu mümkün kılacak güvenleri için büyük teşekkürler."

