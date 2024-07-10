Superbike Dünya Şampiyonları

’nun üst üste sezonlarda şampiyonluk mücadelesi vermesi ve 2021 yılında şampiyonluğa ulaşması oldu. Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası’nın tüm yarışları

İki sezon Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta yarıştıktan sonra European Superstock 600 Championship’te şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, birer sezon FIM Superstock 1000 Cup’ta ve European Superstock 1000 Championship’te yarıştı. Toprak’ın Superbike macerası ise 2018 sezonunda Kawasaki ile başladı. İki sezonun ardından Yamaha’ya geçen Toprak, rekabet dolu

oldu. İngiliz sürücü böylece en çok şampiyonluk kazanan isim unvanını ele geçirdi.

Toprak Razgatlıoğlu’nun Superbike macerası başladığında Jonathan Rea dominasyonu çoktan başlamış ve devam ediyordu. Supersport’ta geçirdiği bir sezonun ardından 2008 sezonunun son yarışı itibariyle Superbike’a geçiş yapan Rea, bir sezon da MotoGP’de yarıştıktan sonra 2015 yılından başlayarak

Toprak Razgatlıoğlu’nun Superbike macerası başladığında Jonathan Rea dominasyonu çoktan başlamış ve devam ediyordu. Supersport’ta geçirdiği bir sezonun ardından 2008 sezonunun son yarışı itibariyle Superbike’a geçiş yapan Rea, bir sezon da MotoGP’de yarıştıktan sonra 2015 yılından başlayarak üst üste altı yıl şampiyon oldu. İngiliz sürücü böylece en çok şampiyonluk kazanan isim unvanını ele geçirdi.

Toprak Razgatlıoğlu’nun Superbike macerası başladığında Jonathan Rea dominasyonu çoktan başlamış ve devam ediyordu. Supersport’ta geçirdiği bir sezonun ardından 2008 sezonunun son yarışı itibariyle Superbike’a geçiş yapan Rea, bir sezon da MotoGP’de yarıştıktan sonra 2015 yılından başlayarak üst üste altı yıl şampiyon oldu. İngiliz sürücü böylece en çok şampiyonluk kazanan isim unvanını ele geçirdi.

Carl Fogary en çok şampiyon olan ikinci isim