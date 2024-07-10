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SUPERBIKE
Superbike Dünya Şampiyonları
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin en önemli şampiyonlarını sıraladık.
Dünya Superbike Şampiyonası son yıllarda ülkemizde fazlasıyla yakından takip ediliyor. Bunun başlıca sebebi Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun üst üste sezonlarda şampiyonluk mücadelesi vermesi ve 2021 yılında şampiyonluğa ulaşması oldu. Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası’nın tüm yarışları Red Bull TV’den ücretsiz yayınlanırken, 36 yıllık geçmişe sahip organizasyonun tarihindeki en önemli şampiyonları sıralayalım istedik.
01
Toprak Razgatlıoğlu
İki sezon Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta yarıştıktan sonra European Superstock 600 Championship’te şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, birer sezon FIM Superstock 1000 Cup’ta ve European Superstock 1000 Championship’te yarıştı. Toprak’ın Superbike macerası ise 2018 sezonunda Kawasaki ile başladı. İki sezonun ardından Yamaha’ya geçen Toprak, rekabet dolu 2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihe geçti.
02
Jonathan Rea
Toprak Razgatlıoğlu’nun Superbike macerası başladığında Jonathan Rea dominasyonu çoktan başlamış ve devam ediyordu. Supersport’ta geçirdiği bir sezonun ardından 2008 sezonunun son yarışı itibariyle Superbike’a geçiş yapan Rea, bir sezon da MotoGP’de yarıştıktan sonra 2015 yılından başlayarak üst üste altı yıl şampiyon oldu. İngiliz sürücü böylece en çok şampiyonluk kazanan isim unvanını ele geçirdi.
03
Carl Fogarty
İlki 1988 yılında düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası’nın başlangıç yıllarında ABD’li sürücülerin üstünlüğü vardı. İlk sezondan itibaren yarışlara katılan ve 13 sezonluk bir kariyere imza atan İngiliz sürücü Carl Fogarty ise 1994 ve 1995 yıllarında üst üste iki kez şampiyon oldu. Sonraki iki sezonu dördüncü ve ikinci sırada tamamladı, 1998 ve 1999 sezonlarında da iki şampiyonluk daha elde etti.
04
Troy Bayliss
Avustralyalı Troy Bayliss, MotoGP ve Superbike arasında adeta mekik dokuduğu bir kariyere sahip. Superbike’taki ilk sezonunda iki yarış kazanan Bayliss, 2001 sezonunda ilk şampiyonluğuna ulaştı. 2002 sezonunu ikinci sırada bitirdikten sonra MotoGP’ye geçiş yaptı, 2006 sezonunda geri döndüğü Superbike’ta yine şampiyon oldu. Bayliss, 2008 sezonunda da üçüncü ve son Superbike şampiyonluğunu elde etti.
05
Álvaro Bautista
İspanyol sürücü 2002 yılında 125 cc’de başladığı yarış kariyerinde 2007’de 250 cc’ye ve 2010’da MotoGP’ye geçiş yaptı. 2018 sezonu sonuna dek 275 yarışta 16 zafer elde ederken, 2019 yılında Superbike’a geçiş yaptı. İlk sezonunu 16 galibiyet ile ikinci sırada bitirmesine rağmen 2020 ve 2021 sezonlarında arka sıralarda yer aldı. Ducati’ye geçtikten sonra ise 2022 ve 2023 sezonlarında şampiyon oldu.