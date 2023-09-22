Superbike ve Supersport Nedir?

Superbike Dünya Şampiyonası ve Supersport Dünya Şampiyonası, Türk motor sporları yıldızlarının başarılarıyla öne çıktığı organizasyonlar. Bu iki organizasyona dair bilmen gereken her şey burada!

Superbike Nedir?

Superbike Dünya Şampiyonası, güçlendirilmiş motosikletlerle yapılan bir yarış serisidir. Avrupa merkezli olan organizasyon bir takvim yılına yayılan motosiklet yarışlarıyla Avrupa dışında pek çok ülkeyi de kapsıyor.

Kullanılan motosikletler, kamuya satışı açık olan modellerin modifiye edilmiş halleri. Organizasyon, bu özelliğiyle MotoGP'den ayrılıyor. Kuralları FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) tarafından belirlenen organizasyon, 2013 yılından bu yana Dorna tarafından yönetiliyor.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Superbike'ta her yarış hafta sonunda iki tam mesafeli yarış koşulurken, 2019 yılında Superpole adı altında 10 turluk kısa mesafeli bir yarış daha eklendi.

2023 sezonu itibarıyla BMW Motorrad, Yamaha, Ducati, Honda ve Kawasaki motosiklet üreticileri olarak takımlara destek sağlıyor. Superbike'ta klasik bir hafta sonu cuma günü serbest antrenmanlarla başlıyor ve sıralama turları ile devam ediyor.

Cumartesi günü ilk yarış yapılırken, pazar günü sıralama turlarındaki düzene göre Superpole yarışı koşuluyor. 10 turluk Superpole yarışının sonucu ise yine pazar günü koşulan ikinci yarışın grid'ini belirliyor.

Superbike'ta Jonathan Rea, Alvaro Bautista gibi öne çıkan isimlerin yanı sıra 2021 yılında şampiyon olmayı başaran temsilcimiz Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da yarışmayı sürdürüyor.

Supersport Nedir?

Supersport, Superbike serisinin destek organizasyonu olarak düzenlenen bir motosiklet serisidir. Kuralları tıpkı Superbike'ta olduğu gibi FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) tarafından belirlenen organizasyon, 2013 yılından bu yana Dorna tarafından yönetiliyor.

Can Öncü © WorldSBK

1990 yılında Avrupa Şampiyonası olarak düzenlenmeye başlanan organizasyon, 1999 yılında Supersport adını alarak çehre değiştirdi. Yıl içinde çoğunlukla Superbike takvimini takip eden Supersport'ta hafta sonları cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilmek üzere iki yarış yapılmaktadır.

Düzenlemelerin biraz daha sıkı olduğu Supersport'ta 400cc-600cc 4 silindir, 600cc-800cc 3 silindir ve 800cc-955cc iki silindirli motosikletler kullanılıyor.

Bahattin Sofuoğlu © WSBK

Supersport serisinde 5 kez şampiyonluğa ulaşan Kenan Sofuoğlu bir efsaneye dönüşürken 2023 sezonu itibarıyla Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu organizasyonun iddialı isimleri arasında yer alıyor.