SuperMassive Blaze Artık Red Bull ile Kanatlanıyor!

Türkiye’deki en başarılı espor takımlarından biri Papara SuperMassive Blaze . Bugüne kadar birçok önemli başarı kazanan takım artık Red Bull ile kanatlanacak! Altı yıl kadar önce League of Legends’ın en popüler ve en yetenekli isimleri bir “rüya takım” projesi olarak bir araya gelmişti.

Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde ise SuperMassive ve Blaze Esports takımları birleşerek Papara SuperMassive Blaze’i oluşturdu. İki takımı aynı çatı altında toplayan organizasyon günümüz itibariyle Valorant, League of Legends, FIFA, PUBG Mobile ve Arena of Valor gibi farklı oyun branşlarında mücadele ediyor.

Papara SuperMassive Blaze bugüne kadar beş kez League of Legends şampiyonluğu yaşadı. Bunun dışında 2016 yılında Meksika'da düzenlenen International Wildcard Invitational 'a katılan ve burada şampiyonluğa ulaşan takım, 2018 ve 2020 yıllarında ise League of Legends Dünya Şampiyonası (Worlds) grup aşamasında mücadele etti.

Başarılar 5 League of Legends Şampiyonluğu 2 League of Legends World Championship Grup Aşaması'na Katılım

Artık arkasına Red Bull'un desteğini de alan takım yönetiminin görüşleri şöyle: "Takım olarak hep başarılı olabilecek yapılanmalara ve şampiyonluklara odaklı ilerliyoruz ve iş birliklerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Red Bull markasının ve ekibinin bizim şampiyonluklarımıza güzel bir yol arkadaşı olacağınıza eminiz.”

Papara SuperMassive Blaze takımı oyuncuları her büyük espor takımı gibi antrenman ve turnuva hazırlıkları için takıma ait gaming house’ta bir araya geliyorlar . Oyunculara ait özel odaların yanı sıra yemek alanı, spor salonu ve daha birçok farklı imkan sunularak ev konforunda yaşama şansı sunuluyor.