En Popüler 9 Sürdürülebilir Girişim

Dünya nüfusunun artması, girişimcileri doğal kaynakların etkin kullanımı, daha az enerji tüketimi ve geri dönüşüm için önemli adımlar atmaya yönlendiriyor. Teknolojinin de yardımıyla kısa süre öncesine kadar hayal bile edemeyeceğimiz girişimler, çevreyi koruma felsefesini ön planda tutarak harekete geçmiş durumda. Bunlardan en önemlilerini ve tahminlerimizden daha kısa bir süre sonra hayatımızda bolca göreceğimiz örnekleri bir araya getirdik.

1. Enerjiyi takas etmek

Enerji takasına hazır mısınız? © ledgerinsights.com

İnternet yıllardır birçok satış işlemi için insanlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Bugüne dek hemen hepimiz internet üzerinden alışveriş yapmış ya da artık işimize yaramayan bir eşyayı bir başkasına satmışızdır. 2016 yılında Avustralya’da kurulan Power Ledger ise bambaşka bir şey satmanıza izin veriyor: Enerji.

Evlerinde güneş paneli bulunan ve panellerin sağladığı enerjiyi saklayabilen kullanıcılar bu enerjiyi ihtiyacı olan diğer kişilere satabiliyor ya da takas edebiliyorlar. Muhteşem değil mi? Güneş dünyamıza fazlasıyla enerji yollarken, bunu biriktirebilen kişiler gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmiş ve ihtiyacı olan kişilere daha ucuza enerji sağlamış oluyor.

2. Yemeğiniz evinize gelirken doğayı koruyun!

Yemeğiniz evinize gelirken doğayı korumanız mümkün © shuup.com

Kanadalı bir girişim olan Facedrive bu konuda bir süredir sağlam adımlar atıyor. 2016 yılında kurulan ve Uber gibi hizmet veren şirket, yemek dağıtımını çevre dostu bir ulaşım sistemiyle çözüyor. Kanada’nın ilk “yeşil servisi” olan Facedrive, bisikletle yemek taşımanın yanında hibrit ve elektrikli araçları da teşvik ediyor. Hava kirliliğini azaltmak için önemli bir adım!

3. Plastik atıklar evlere dönüşüyor!

Plastik atıklar evlere dönüşüyor © positive.news

Geri dönüşüm teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Nijerya’da kurulan Brickify da bunlardan biri. Brickify çevreye zarar veren plastik atıkları suya, ateşe ve ısıya dayanıklı kaliteli tuğlalara dönüştürüyor. Bu tuğlalar hem yol yapımı hem de düşük maliyetli evlerin yapımında kullanılıyor. Şirketin ürettiği tuğlalar lego parçaları gibi iş görüyor ve inşa esnasında birbirlerine kenetleniyor. Bu sistem inşaat aşamasında ek malzeme kullanımını da ortadan kaldırıyor. Benzer teknolojileri yakında çok daha fazla alanda görebiliriz.

4. Karbon ayak izinizi ölçün

Karbon ayak izinizi ölçün © techacute.com

Yaptığımız her alışverişle ve tükettiğimiz her ürünle birlikte atmosfere daha fazla karbondioksit salınımına neden oluyor ve bir miktar “karbon ayak izi” bırakıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede bu durum önemli bir rol oynuyor. Yapabileceğimiz şeylerden biri de karbon ayak izimizi takip etmek ve ekolojik etkimizi mümkün olduğunca aza indirmek.

Günümüzde şirketler çevreye duyarlı insanlar için karbon ayak izlerini takip edebilecekleri uygulamalar sunuyorlar. Fransa merkezli Greenly gibi şirketler yaptığınız her alışveriş sonrası sizi bilgilendiriyor ve daha az karbon ayak izi bırakmanız için size rehberlik ediyor.

5. Güneşle çalışan bir araba

Güneşle çalışan bir araba © theverge.com

Hava kirliliğinin zararlı etkileri bugün son derece iyi biliniyor ve Avrupa’daki bazı şehirler emisyonsuz bir gelecek için harekete geçmiş durumda. Hollanda’da kurulan Lightyear, hem işlevsel hem de sürdürülebilir kişisel mobilite seçenekleri sunuyor. Şirketin ilk ürünü olan Lightyear One, tavanında ve kaputunda özel panellerle donatılmış ve güneş enerjisiyle çalışan bir otomobil. Şık tasarımı ve 725 km'ye varan menziliyle, 2021'in başlarında sokaklarda görmeye başlayabiliriz. Belirtmeden geçmeyelim; Lightyear One, TIME dergisinin “2019’un En İyi 100 İcadı” listesinde de yer alıyor.

6. Güvenebileceğiniz ikinci el ürünler

İkinci el teknoloji pazarı gün geçtikçe büyüyor © discovergermany.com

İkinci el teknoloji pazarının işlemesi için, insanların satın aldığı ürünlere güven duyması gerekiyor. Avusturya’da kurulan Refurbed de bu boşluğu kapatmaya karar vermiş olan yeni bir girişim. Şirket sadece ikinci el telefonları yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayarları ve tabletleri de geri dönüştürüyor. Böylece ikinci el arayışındaki kullanıcılar hüsrana uğramıyor. Üstelik, yenilemek ve tekrar satmak için insanlardan ikinci el bir cihaz satın aldıklarında doğaya bir ağaç dikmeyi de ihmal etmiyorlar.

7. Spor yaparken enerji üretin!

Spor yaparken enerji üretin © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Spor yaparken enerji harcarız. Ama harcadığımız enerjiyi geri dönüştürebilseydik ne olurdu? Londra merkezli Energym, spor salonlarının enerji maliyetlerini azaltmalarına ve sıfır karbon izi elde etmek için kendi kendine sürdürülebilir hâle gelmelerine yardımcı olmayı misyon edinmiş bir girişim. İnsanların ürettiği enerjinin yeniden kullanılmasını sağlayan patentli bataryalar ve şarj teknolojisi ile donatılmış spor ekipmanlarıyla spor yapan insanlardan enerji üretiyor. Energym ile 30 kişilik bir spor grubu, standart bir eve 24 saat enerji sağlayabiliyor. Şirket, yenilikçi teknolojisini spor salonu müdavimlerinin kişisel fitness seviyelerini izleyen ve doğru egzersiz verileri sağlayan Gymcoin adlı bir akıllı telefon uygulamasıyla entegre çalışıyor.

8. Elektrikli Scooter ile yeşil bir yolculuk

Elektrikli Scooter ile yeşil bir yolculuk © Karl Sonnenberg

Fosil yakıt kullanımının önüne geçmek konusunda teknoloji büyük faydalar sağlıyor. Duckt gibi doğa dostu girişimler, şehirlerde ulaşımı bambaşka bir boyuta taşıdı. Piyasadaki hemen hemen tüm e-scooter modellerine uyan bir bağlantı adaptörüne sahip bir şarj istasyonu hizmeti olan Duckt, şehir içi ulaşımında elektrikli scooter kullanımını teşvik eden harika bir girişim.

9. Okyanustaki plastiklerden şık çantalar

Okyanustaki plastiklerden şık çantalar © consciouslifestyleofmine.com

Sadece Pasifik Okyanusu’nda Teksas eyaleti büyüklüğünde bir plastik çöp yığını olduğu tahmin ediliyor. Bu plastik atıkları sadece toplamakla kalmayıp, onlardan şık çantalar üreten Got Bag, sürdürülebilirlik konusunda muhteşem bir adım atmayı başarmış. Plastik atıkları sürdürülebilir seyahat malzemelerine dönüştürme fikriyle yola çıkan girişim, tamamen geri dönüştürülmüş okyanus plastiğinden üretilen ilk sırt çantalarını 2016 yılında piyasaya sundu.