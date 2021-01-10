Sürdürülebilir Bir Günlük Hayat İçin 11 Akıllı Teknoloji

Dünyanın öz kaynaklarını bu kadar hızlı tüketmeye devam edersek çok yakında bizi zor günlerin beklediği aşikar. Daha sürdürülebilir bir geleceği amaçlayan bazı teknolojilerin hayatımıza girmesi şart. O teknolojilerden 11 tanesini bir araya getirdik.

3D ev yazıcıları

3D ev yazıcıları © springwise.com

Shanghai Win Sun Decoration Design Engineering Company adlı Çinli şirket, geri dönüştürülmüş inşaat artıklarını taze çimento ile karıştırıp ev basan bir yazıcı geliştirdi. Olimpik yüzme havuzu büyüklüğündeki yazıcı bir gün içinde iki katlı on ev basabiliyor ve evlerin maliyeti 5000 dolar civarında. Tamamı 3D basılmış evlerin günlük hayata girmesine belki biraz daha var ama 3D basılmış hazır parçaları birleştirmenin kısa gelecekte inşaat sektörünü daha sürdürülebilir hale getirmesine kesin gözüyle bakabiliriz.

Daha verimli elektrikli araçlar

Daha verimli elektrikli araçlar geliyor © motorauthority.com

Evet zaten hayatımızdalar ama ortada birkaç sorun var. Sıradan bir araç, gücünün %60’ını önüne çıkan havayı itmek için kullanıyor. Sürtünme katsayısını düşürmek, elektrikli araçları daha verimli hale gelmesinde kritik rol oynayacak. Dünyanın sürtünme katsayısı en düşük elektrikli aracı Lightyear One, aynı zamanda üzerindeki güneş panelleri ile saatte 12,5 kilometre yol olmaya yetecek kadar elektriği de kendisi üretiyor.

Sürdürülebilir arama motorları

Google’da yaptığınız iki arama, kettle’da bir kez su kaynatmaya denk enerji harcıyor. Google 2030’a kadar %100 karbon atıksız enerji dönüşümünü tamamlamak istiyor. O zamana kadar Ecosia kullanabilirsiniz. Ecosia, reklamlardan elde ettiği tüm gelir ile fidan dikiyor. Şimdiye kadar 78 milyon ağaç diken Ecosia, gelirinin tamamını fidan dikimine ayırdığını ispatlayan finansal belgelerini de düzenli olarak yayınlıyor.

Okyanusları doldurmayan su şişeleri

Okyanusları doldurmayan su şişeleri © boxedwaterisbetter.com

Plastik su şişeleri, hem kaynak tüketimi hem de atık yönetimi anlamında bir kabus. Bu sorunu ortadan kaldırmak için geliştirilen üç çözüm yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Biri karton su kutuları. Türkiye’de henüz sadece 20 litrelik versiyonu bulunsa da dünyada Boxed Water gibi günlük kullanıma uygun gramajları mevcut. İkinci çözüm, biyo-çözünür şişeler. Veganbottle, şeker kamışından yapılmış şişesi ile bu teknolojiye örnek. Üçüncü çözüm ise alüminyum teneke sular. Çünkü alüminyum sonsuza kadar tekrar tekrar dönüştürülebilir özelliğe sahip.

Akıllı termostatlar

Akıllı termostatlar © cnet.com

Doğalgaz da kullansanız, elektrik de kullansanız, evinizi ısıtmanızı sağlayan enerji fosil kaynaklı yakıtlardan elde ediliyor. Bu durumda ne kadar az kullansak o kadar iyi. Akıllı termostatlar, tercihlerimizi öğreniyor ve bu tercihleri analiz ederek ısınmak için harcanan enerjiyi %23’e varan miktarda azaltıyor.

Elektrikli scooter paylaşım ekonomisi

Elektrikli Scooter ile yeşil bir yolculuk © Karl Sonnenberg

Elektrikli mikro mobilite hayatımıza henüz tam anlamıyla giremedi çünkü pil üretimi hala aracın kendisini üretmekten daha pahalı. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde pil üretiminin ucuzlaması sonucu elektrikli araçlar da ucuzlayacak. Paylaşılabilir elektrikli scooter’lar (Şimdiki scooter'lar değil, gelişmiş şehir motosikletleri) şehirlerde en çok görülen ulaşım araçlarından biri olacak.

Hava temizleme kuleleri

Hava temizleme kuleleri © dailygreensperation.com

Almanya, Güney Kore, İngiltere, Fransa, Çin, Hollanda, Meksika ve Polonya’da kullanılmaya başlanan büyükçe bir şehir mobilyası çapındaki kuleler, saatte 30.000 m3 havayı filtreleyip temizliyor. Bu kuleler, çevrelerindeki 5 metre çapındaki bir alanın havasını %82 daha temiz hale getiriyor. CityTree adı verilen kuleler, temizlik işlemini içinde yaşayan ve 12 m2 yeşil alana denk gelen özel bir yosun ile gerçekleştiriyor. Yağmur suyunu biriktiren ve güneş panelleri bulunan kuleler hiçbir dış müdahale olmadan kendi kendini çalıştıracak enerjiyi üretiyor.

Yeşillendirilmiş binalar

Yeşillendirilmiş binalar © blog-immobilier

The Green Building Initiative, daha sürdürülebilir inşaat uygulamaları kullanılmasını ve mimari tasarımların daha yeşil entegre düşünülmesini sağlamayı amaçlayan, kar amacı bulunmayan bir örgüt. Dikey inşaat projelerinin mimarisine bitkiler yerleştirmenin, karbon ayak izlerini düşüreceğini savunuyorlar. Şimdilik üzerinde ağaçlar bulunan gökdelenler mimari ütopyalar ama gelecek 10-15 yıl içinde bu tasarımın yeni standart haline geleceği düşünülüyor.

Süpermarket içinde yetişen ürünler

Süpermarket içinde yetişen ürünler © Twitter/olgagratlan

Hollandalı süpermarket zinciri Albert Heijn, 2017’den beri mağaza içi bostanları uygulamasını deniyor. Mağaza içinde yetiştirilen nane, maydanoz, biberiye gibi bitkiler, müşteriler tarafından istenilen miktarda kesilerek satın alınıyor. Bu da hem ambalaj hem de taşıma sırasında harcanan kaynaklardan tasarruf sağlıyor.

Solar camlar

Güneş enerjisi üreten camlar, seri üretime geçmeye çok yakın. Güneş ışığındaki ultraviyole ve infrared dalgalardan enerji üretme prensibi ile çalışan bu camlar, görünür ışıkta herhangi bir azalmaya sebep olmuyor. Şimdilik sadece konutlar üzerinde çalışılıyor ancak bu camların incelmesi sonucu araçlarda da kullanılması ile kendini şarj eden elektrikli araçlar söz konusu olabilecek.

Hayalet elektrik kullanımını engelleyen cihazlar

Amerika’da yılda 10 milyar dolarlık enerji, düğmesinden kapatılmayan cihazlar tarafından ziyan ediliyor. Biliyorsunuz oyun konsolundan mikrodalga fırına, fişini çekmediğiniz tüm elektronik cihazlar bir miktar elektrik tüketmeye devam ediyor. Cihazların aktif kullanılmadığını anlayan sensörlere ve elektriği kesme özelliğine sahip uzatıcı kablolar ve duvar prizleri şu an satışta. Önümüzdeki yıllarda cihazların kendilerinin de aynı özelliğe sahip olacağı tahmin ediliyor.

İyi ve kötü duygularınızın enerjiye dönüştürülebileceği bir teknoloji hayal edin. Romanya'da bir antropoloji öğrencisi, 2049 yılında enerji yaratma teknolojisinin nasıl var olabileceğine dair hayaller kurdu. Ortaya da kısa metrajlı zihin açıcı bir film çıktı: Sparks. Türkçe alt yazılı olarak hemen aşağıda izleyebilirsin.