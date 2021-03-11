Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yeni Bir Öneri: Plastik Yol

Doğada kolay kolay yok olmayan plastik atıklar başta okyanuslar olmak üzere çevremizde ciddi bir kirlilik yaratıyor. Neyse ki teknoloji sayesinde bu sorunun üstesinden gelmek için farklı çözümler üretiliyor. Günümüz itibariyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki sayısız araç tonlarca plastik torbanın, şişe kapağının ve polistiren bardağın üzerinde yol alıyor.

Plastik yol çözümleri üreten firmalardan biri de MacRebur © MacRebur

Yeni Delhi'den Meerut'a doğru uzanan ve bir kilometresinin bir ton plastikten oluşturulduğu bu yol, Hindistan'daki Thiagarajar Mühendislik Koleji'nde kimya profesörü olan Rajagopalan Vasudevan tarafından geliştirildi. Bu karayolunun %10’luk bir kısmı yeniden dönüştürülen plastik atıklarla yapıldı.

Hindistan 2000'li yılların başından beri plastik asfaltlı yol kullanımı konusunda dünyaya liderlik ediyor. Bugün Gana'dan Hollanda'ya kadar birçok ülke aynı yöntemi denemeye başladı. Yollarda plastik atıkları kullanmak karbon emisyonlarından tasarruf etmeye, plastiği okyanuslardan ve doğadaki diğer bölgelerden uzak tutmaya ve aynı zamanda yolların ortalama ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

Hem çevreye duyarlı, hem de dayanıklı

"Plastik katranlı yol hem ağır yüklere, hem de yoğun trafiğe dayanabilir” diyor Vasudevan. "Yağmurdan veya üzerinde biriken sudan da etkilenmiyor.” Üstelik bu plastik asfalt teknolojisi çok basit bir işleme dayanıyor. İlk olarak parçalanmış plastik atıklar yaklaşık 170°C'ye getirilmiş taş ve kum yüzey üzerine serpiliyor. Erimiş plastikler bu yüzeyi ince bir tabaka hâlinde kaplıyor. Ardından bu katmanın üzerine ısıtılmış zift ekleniyor ve bu da plastik katmanı katılaştırmaya yardımcı olarak karışımı tamamlanıyor.

2040 yılına kadar doğada küresel çapta 1,3 milyar ton plastik atık olması bekleniyor. Hâlihazırda Hindistan tek başına yılda 3,3 milyon tondan fazla plastik üretiyor. Zaten bu durum Vasudevan'ın plastik atıklardan asfalt yapma fikrinin arkasındaki motivasyonlardan birini oluşturuyor.

Her tür plastik yola dönüşebilir!

Karışıma birçok farklı plastik türü eklenebiliyor; market torbaları, tek kullanımlık kaplar, geri dönüşümü zor olan çok katmanlı filmler ve polipropilen köpük malzemelerin tümü... Bugün bu atıkların çoğu Hindistan yollarında ulaşımın sağlanmasına yardımcı oluyor.

Yollara plastiğin eklenmesi, geleneksel tekniklerle yapılan yollara göre daha dayanıklı bir yüzey oluşturuyor. Yolların ömrü uzuyor ve zamanla oluşan çukur sayısı en aza iniyor çünkü plastik içerik yüzeyin esnekliğini arttırıyor. İlk plastik asfalt yolların yapımından bu yana 10 yıl geçti ve bugün bile hiçbirinde çukur oluşumu gözlenmedi.

Plastik yollar Hindistan’da zorunluluk oluyor

Vasudevan bu teknolojinin patentini 2015 yılında ücretsiz olarak devlete verdikten sonra Hindistan hükümeti, 500 binden fazla nüfusa sahip büyük şehirlerin çevresindeki yolların yapımında plastik atıkların kullanılmasını zorunlu hâle getirdi. Sıradan bir yolun tek şeridi kilometre başına 10 ton zift gerektiriyor ve Hindistan'ın yılda binlerce kilometre yol döşerken plastik atıkları kullanma potansiyeli büyük bir hızla artmış durumda. An itibariyle ülkede 2.500 kilometre uzunluğunda plastik yol bulunuyor.

Hollandalı KWS firması da plastik yollar üzerine projeler üretiyor © KWS

Yakın zamanda dünya çapında da benzer projeler ortaya çıktı. Kimya firması Dow, ABD'de ve Asya Pasifik'te polietilen açısından zengin, geri dönüştürülmüş plastik kullanan çeşitli projeler yürütüyor. Plastik yol yapımcısı MacRebur tarafından 2019 yılında İskoçya’da bir plastik yol inşa edildi. İngiltere de kısa süre önce plastik yollarla ilgili araştırmalar yapılması ve teknolojiler geliştirilmesi için 1.6 milyon sterlin ödenek ayırdı.

Hindistan, dünyanın en büyük karayolu ağlarından birine ev sahipliği yapıyor ve buna yılda yaklaşık 10 bin kilometre uzunluğunda yeni karayolu ekleniyor. Dolayısıyla böyle bir ülkede plastik atık kullanım potansiyeli önemli. Bu teknoloji dünyanın geri kalanı için nispeten yeni olsa da Rajagopalan Vasudevan plastik yolların sadece çevresel nedenlerle değil, aynı zamanda daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı yollar inşa etme potansiyeli nedeniyle popülerlik kazanmaya devam edeceğinden son derece emin.

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