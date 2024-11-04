T1 ve Faker Bir Kez Daha Şampiyon

League of Legends tarihinin en önemli oyuncularından biri olan ve yıllar içinde efsaneye dönüşen Faker ve takımı T1, LoL Worlds 2024 'te şampiyonluk mücadelesi verdi. Eylül ayı sonunda başlayan süreçte Play-In ve Swiss Stage etapları geçildi. T1 bu bölümde oynadığı maçlarda üç galibiyet bir mağlubiyet alarak çeyrek finalde Top Esports 'un rakibi oldu.

1 saat 21 dakika T1 Rose Together Güney Kore'nin efsanevi espor takımının LoL Dünya Şampiyonası finali mağlubiyetinden, zafere uzanan duygusal yolculuğunu izleyin.

Çin temsilcisi karşısında dominant bir performans sergileyen T1, Keria'nın MVP olduğu eşleşmeyi 3:0 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip bir diğer Güney Kore temsilcisi Gen.G Esports idi. İlk iki maç 1:1 eşitlikle geçildikten sonra T1 eşleşmeye ağırlığını koydu ve maçı 3:1 kazanarak bir kez daha LoL Dünya Şampiyonası finaline yükseldi.

T1 finalde Bilibili Gaming ile şampiyonluk mücadelesi verdi. İlk maçta Bilibili Gaming mutlak bir üstünlük kurdu ve 27:9'luk skorla maçta öne geçti. İkinci maçta skor 27:25 ile Bilibili Gaming lehine olsa da T1 galibiyete uzanıp durumu eşitledi. Üçüncü maçta skor üstlüğü bu kez 35:27 ile T1 lehineydi ancak maçı kazanan Bilibili Gaming 2:1 öne geçti.

Faker, ilk şampiyonluğundan 11 yıl sonra bir kupa daha kazandı © Riot Games

Bu noktadan sonra Faker ve T1'ın geri dönüşü başladı. Dördüncü maçta rakibine 42:31 skorla üstünlük kuran T1 maçı kazanarak durumu 2:2'ye getirdi. Artık şampiyonun kim olacağı son maçta belirlenecekti. Her ne kadar skor olarak Bilibili Gaming 32:13 üstünlük kursa da maçı kazanan T1 bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Faker ise finalin MVP'si seçildi .

2014 ile 2019 yılları arasında “SK Telecom T1” ismiyle bilinen takım, 2019'un Aralık ayında “T1” ismini alarak yoluna devam etti. Faker'ın yanı sıra kadrosunda Gumayusi, Keria, Oner ve Zeus dörtlüsünü barındıran T1, yıllardır aynı kadro ile mücadele ediyor. Güney Kore temsilcisi 2013, 2015, 2016 ve 2023 yıllarının ardından beşinci şampiyonluğuna ulaştı.