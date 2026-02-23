A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosunu açıkladı. Eleme sürecinin kritik virajlarından biri olarak görülen bu eşleşmede Türkiye, ilk maçını 27 Şubat 2026 tarihinde deplasmanda oynayacak, rövanş karşılaşması ise 2 Mart 2026’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Açıklanan aday kadroda Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberović’in de yer alması dikkat çekti. Son dönemde kulüp performansıyla istikrarlı bir grafik çizen genç oyuncunun Sırbistan maçları öncesi milli takım havuzunda bulunması teknik heyetin ona duyduğu güveni gösteriyor.

01 Sırbistan Maçları Öncesi Aday Kadro Açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun açıkladığı aday kadroda, Tarık Biberović özelinde dikkat çeken nokta, oyuncunun son dönemde Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague’de kazandığı özgüven ve çok yönlü rolü oldu. Sırbistan gibi sert savunma yapan, yarı saha düzeni güçlü bir rakibe karşı Tarık’ın dış şut tehdidi, topsuz hareketliliği ve savunmadaki enerjisi önemli bir koz olarak görülüyor. Ataman’ın rotasyonunda kanat pozisyonunda spacing sağlayan, gerektiğinde ribaunda giren bir profil sunması Türkiye’nin hücum akışını rahatlatabilir. Genç yaşına rağmen büyük maç temposuna alışmış olması da Tarık Biberovic’i bu iki karşılaşma öncesinde kadronun kritik parçalarından biri haline getiriyor.

02 Tarık Biberović Milli Takım Aday Kadrosunda

2001 doğumlu Tarık Biberović, kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev alabilen çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Zenica doğumlu basketbolcu, uzun süredir Fenerbahçe Beko forması giyiyor ve hem Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroLeague’de önemli maç tecrübeleri kazandı.

Biberović’in aday kadroya dahil edilmesi, özellikle dış şut tehdidi ve kanat savunmasındaki enerjisi açısından teknik ekibin elini güçlendirebilir. Hücumda spacing yaratabilmesi ve topsuz oyundaki hareketliliği, Sırbistan gibi disiplinli savunma yapan bir rakibe karşı önemli bir alternatif oluşturuyor.

Milli takım formasıyla daha önce eleme sürecinde süre alan Biberović, bu kez daha kritik bir eşleşmede potansiyel rol oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle rotasyon içinde tempo değişimlerinde kullanılması beklenebilir.

Sırbistan Maçları Öncesi Teknik ve Taktik Beklentiler

Sırbistan karşısında Türkiye’nin yaşayacağı en kritik testlerden biri, fiziksel uzunlara karşı ribaund mücadelesi verirken kanat savunmasında disiplinini korumak olacak. Tarık Biberović bu tabloda yalnızca bir şut opsiyonu değil, savunma yardımlaşmasında doğru yerde duran, ribaund katkısı verebilen bir kanat olarak öne çıkıyor. Özellikle Fenerbahçe Beko ile EuroLeague temposunda kazandığı pozisyon bilgisi, Sırbistan’ın set hücumlarında boşluk bulmasını zorlaştırabilecek bir unsur haline geliyor.

Ergin Ataman’ın planında tempo kontrolü kadar kanat oyuncularının spacing sağlaması da önemli. Tarık Biberović’in köşe üçlükleri, topsuz katları ve savunmada enerji getiren yapısı Türkiye’nin hücum çeşitliliğini genişletebilir. Sert savunma yapan Sırbistan karşısında doğru eşleşmelerde şut tehdidi yaratması, potaya giden koridorları açabilir. Aynı zamanda rakip kanatları yıpratan savunma katkısı rotasyonun dengesini korumada kritik rol oynayabilir.

İstanbul’daki rövanşta taraftar desteğiyle daha agresif bir başlangıç planı konuşulurken, Tarık Biberović’in özgüvenli şut tercihleri bu atmosferde fark yaratabilir. Deplasmandaki ilk maçta ise savunma disiplini ve hata sayısını düşürmek öne çıkacak; Tarık’ın kontrollü oyun yapısı burada değer kazanıyor. Genç yaşına rağmen büyük maç ritmine alışmış olması, onun milli takım içinde rolünü büyütebilecek bir fırsat sunuyor. Sahaya koyacağı performans, hem Türkiye’nin Sırbistan karşısındaki direncini hem de Tarık Biberović’in milli takım rotasyonundaki yerini belirleyecek.