Bir dönem büyük sükse yapan “auto battler” türü League of Legends dünyasına uyarlanınca Teamfight Tactics (TFT) çıkmıştı ortaya. Özellikle LoL’e hakim oyuncuların kolaylıkla adapte olduğu oyunda şampiyonlar, kökenler, sınıflar ve eşyalar dahil çok fazla detay yer alıyor. Bu konulardaki bilgi düzeyini aşağıdaki testle ölçebilirsin!