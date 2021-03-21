Teamfight Tactics Testi
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Şampiyonların kapıştığı Teamfight Tactics’e ne kadar hakimsin?
itibarıyla yayında
Bir dönem büyük sükse yapan “auto battler” türü League of Legends dünyasına uyarlanınca Teamfight Tactics (TFT) çıkmıştı ortaya. Özellikle LoL’e hakim oyuncuların kolaylıkla adapte olduğu oyunda şampiyonlar, kökenler, sınıflar ve eşyalar dahil çok fazla detay yer alıyor. Bu konulardaki bilgi düzeyini aşağıdaki testle ölçebilirsin!
Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalleri 17 - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor! İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finallerde PUBG Mobile, Teamfight Tactics (TFT) ve Hearthstone oyunlarında dünyanın en iyi oyuncuları karşı karşıya geliyorlar. Final heyecanını yaşamak için Sanal İstanbul sayfasını takipte kal!