Tekken 8'in en iyi karakterlerini Arslan Ash sıraladı

Dört EVO şampiyonluğu bulunan Pakistanlı oyuncu Arslan Ash, dövüş oyunlarının en yetenekli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Seçtiği oyun olan Tekken'de büyük bir güç olan Ash, başarılarını 2023 Tekken Dünya Finalleri'nde kazandığı kupayla taçlandırdı. Arslan Ash’in küçük arcade salonlarından rekabetçi oyun dünyasının en büyük sahnelerine kadar sıra dışı yükselişi, benzersiz bir başarı hikayesi olarak kabul ediliyor.

Bu denli etkileyici bir geçmişle, Tekken oyuncularının dünya genelinde Ash’in her sözüne dikkat kesilmesi şaşırtıcı değil. Bu yüzden Arslan Ash’in Tekken 8 karakter sıralamasını (tier list) dünyayla paylaşması büyük yankı uyandırdı. Bu liste, karakterlerin kullanışlılığına ve etkinliğine göre derecelendirildiği bir sıralama olup Ash’in kişisel tercihleri, topluluk geri bildirimleri, rekabetçi sahnede gözlemleri ve şampiyon olarak sahip olduğu paha biçilemez deneyim ile hazırlandı.

Arslan Ash, seçimlerini dört kategoriye ayırdı: S Tier (tanrısal düzeyde karakterler), A+ Tier (yüksek seviyeli karakterler), B Tier (orta seviye karakterler), F Tier (‘başarısızlar’ – genelde bu karakterlerden kaçının). Şimdi Ash’in dikkat çekici tercihlerine birlikte göz atalım.

01 S Tier

Dragonuv, Tekken 8'deki en güçlü dövüşçü © Bandai Namco

Dragunov – “Nerf'lenmesi şart.” diyor Ash. “Orta mesafe, uzun mesafe, her şeyde fazla güçlü.” Rus dövüşçü, aşırı gücü ve çok yönlülüğü nedeniyle Tekken 8 topluluğunda sıkça eleştiriliyor. Saldırılarının hem hızlı hem de güçlü olmasının yanı sıra neredeyse aşılamaz bir 'parry' hamlesine sahip. Ash, “Şu an oyunun bir numaralı karakteri.” diyor ve ekliyor. “O, Tekken’in Akuma’sı.”

Feng Wei – “Her hamleye karşı bir çözümü var.” diyor Ash. “Arkasını döndüğünde yaptığı hamleler oyundaki en iyilerden biri.” Görünüşte iri yarı bir dövüşçü olsa da Feng şaşırtıcı derecede çevik, gelen saldırılardan kaçınmada ve cezalandırıcı karşı hamleler yapmada çok başarılı. Tam anlamıyla "bozuk" bir karakter olmasa da kadrodaki neredeyse tüm dövüşçülere karşı oldukça etkili.

Nina – Nina o kadar güçlü ki birçok oyuncu onun nerf'lenmesini talep ediyor. Ancak o gün gelene kadar oyunun en iyi karakterlerinden biri olmaya devam edecek. Ash, “Nina’nın 'power crush' hamlesi hala oyunun en iyilerinden ve sürekli baskı kurmada en etkili hamlelerden biri.” diye açıklıyor.

Nina, Tekken 8'de en iyi seçim olmaya devam ediyor © Bandai Namco

Yoshimitsu – Tekken 8 kadrosundaki çeşitlilik açısından Yoshimitsu, en güçlü karakterlerden biri. Kane gibi profesyonel oyuncular, bu sakin samurayla harikalar yarattılar. Hatta Ash, Kane’in performansını gördükten sonra Yoshimitsu üzerinde daha fazla çalışmaya karar verdi. Ash, “Onu bir 'poke' karakteri olarak oynamana gerek olduğunu düşünmüyorum.” diyor. “Yoshimitsu oynamayı biliyorsan, gerçekten çok tehlikeli olabilirsin.”

Alisa – Alisa, hareket hızı sayesinde birçok rakibinin önünde yer alıyor. Dönen testere kolları, karşı koyması zor olan etkileyici bir menzil sağlıyor. Ash, “Oyundaki en iyi hareket hızına sahip.” diyor. Alisa'nın hareket seti de sezgisel ve oynaması oldukça kolay.

Jin Kazama – S Tier onuruna layık görülen ilk karakter, Tekken 8 kapak yıldızı Jin Kazama. Jin, zayıflıklarının olmaması ve yeni Awakened güç duruşunda şeytani güçlerini kullanarak düşmanlarını cezalandırma yeteneği nedeniyle en üst sıralarda yer alıyor. Ash, “Yeni duruşta Jin’e her avantaj verilmiş.” diye açıklıyor.

Victor – Victor, oyundaki en iyi ayakta karşı vuruş hamlelerinden biri sayesinde en üst sıraya çıkıyor. Yakın mesafede ölümcül olan 'homing' hareketi, sıra dışı kombolar için de olanak sağlıyor. Ash, “Running 2 'bozuk' bir hareket.” diye ekliyor.

02 A+ Tier

Claudio'nun "heat" yetenekleri onu en iyi performanslı karakter yapıyor © Bandai Namco

Claudio – Claudio, Ash’in sıralamasında Heat yetenekleri sayesinde üst sıralarda yer alıyor ancak düşük saldırılar konusunda zayıf kalıyor. Ash, “Oyundaki en 'bozuk' hareketlerden biri down back 1+2.” diyor. “Bu hareket -2 ve yüksek saldırılardan sıyrılıyor, 16 frame civarında. Çok güçlü bir hareket ve her yüksek hamleyi kırabiliyor.”

Marshall Law – Bruce Lee’den ilham alan dövüşçü, Heat sırasında güçlü 10 frame'lik kombosu sayesinde üst sıralarda yer alıyor. Heat olmadan da güvenilir bir karakter ve kolay gerçekleştirilebilen tutma hareketlerine sahip. Ash, “Down-forward 2 iyi bir hareket ve down 3 baskı kurmak için harika.” diyor. “Law sağlam bir karakter, bence King’den daha iyi.”

King – Kaplan kafalı dövüşçü, harika menzili ve ardışık tutma hareketleri zincirleme yeteneğiyle A+ seviyesine ulaşıyor. Tek zayıflığı ise düşük saldırılarının oldukça zayıf olması, bu da onu daha hızlı dövüşçüler karşısında dezavantajlı hale getiriyor.

Ling Xiaoyu – Ling, diğer A+ seviye karakterler kadar güçlü olmasa da mükemmel hareketliliği sayesinde oyunun en iyi dövüşçülerine karşı kendini savunabiliyor. Bu karakterin yetenek tavanı oldukça yüksek, bu yüzden ustalaşmak için önemli bir süre harcaman gerekiyor.

Bryan Fury – Ash, “Bryan her zaman zorlu bir karakter ve taunt hareketi şimdi vurması çok zor.” diyor. “Tüm 'heat engager' hareketleri güvenli.” Snake Eyes hareketi, ismi kadar vahşi, düşmanlarına acımasız bir darbe indirmene olanak tanıyor.

Bryan kızgınken vahşi bir dövüşçüye dönüşüyor © Bandai Namco

Shaheen – Shaheen, yüksek seviyeli oyunlarda birçok işe yarar özelliği olan bir 'rushdown' karakteri. Duvar kombinasyonları son derece güçlü ve temel hareket setiyle rakipleri üzerinde baskı kurabiliyor. Ash, “Shaheen çok fazla yetenek gerektiriyor.” diyor. “Temel hareketleri çok güçlü ama kırılmış bir karakter değil.”

Paul Phoenix – Sarı saçlı savaşçı, kullanımı zor olsa da zaman ayıran oyuncular için oldukça güçlü hareketlere sahip. Ash, “Death Fist çok iyi bir hareket ve diğer birçok hareketi de çok sert vuruyor.” diyor.

03 A Tier

Ash turnuva maçları için Kuma'yı seçiyor © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Kuma – Tekken 8’de dövüşen ayı, Heat modundaki aşırı gücü nedeniyle mükemmel bir seçim. Ancak Heat dışında oldukça savunmasız bir karakter, kolayca baskı altına alınabilir ve 'chip' hasarına karşı hassastır. Ash, “Turnuvalarda inanılmaz güçlü, nasıl anlatacağımı bilemiyorum.” diyor. “Heat modunda bambaşka bir şeye dönüşüyor.”

Lili – Chikurin, profesyonel sahnede Lili ile harika sonuçlar elde etti ancak Ash’e göre üst sıralara yerleşemiyor. Ash, “Lili, Ling Xiayu gibi uğraşarak öğrenmen gereken bir 'uğursuz' karakter.” diyor. “Down 3 iyi bir dürtme hareketi ancak 1 ve 2 oldukça riskli.”

Kazuya Mishima – Kazuya, oğlu Jin’den birkaç basamak aşağıda yer alıyor. Ash, doğru ellerde çok güçlü olabileceğini ancak oynamasının riskli olduğunu açıklıyor. Keisuke’nin Atif’e karşı yaptığı maçı, karakterin iyi oynanmasına rağmen profesyonel oyuncunun kaybettiği bir örnek olarak gösteriyor. “Kazuya çok fazla adanmışlık gerektiriyor, bu yüzden dünya genelinde çok fazla Kazuya oyuncusu göremezsin.” diyor. Yeni başlayanlar için uygun olmasa da ustalaşırsan harika bir seçim olabilir.

Reina – Yeni karakter Reina, güçlü kombinasyonlara sahip ancak oynaması riskli bir karakter. Savunma açısından zayıf olduğu noktaları saldırı gücüyle telafi ediyor.

Leo – Leo, duruma bağlı olarak seçilen bir karakter ve yalnızca belirli dövüşçülere karşı etkili oluyor. Ash, onun çok yönlülüğünü kabul ederek duvar oyunundaki gücünü vurguluyor. Bu, dar alanlarda önemli hasar vermesini sağlıyor.

Leo köşeye sıkıştırıldığında sağlam bir dövüşçü © Bandai Namco

Leroy Smith – Ash, Leroy Smith’e karşı çok fazla oynamadığını kabul ediyor ancak karakterin bazı harika yönlerinin farkında. Kadronun daha yeni üyelerinden biri olarak Leroy, karmaşık bir yetenek sistemine sahip. Özellikle Hermit Stance'e hızlı geçiş yapabilme yeteneği oldukça faydalı.

Jack-8 – Ash, “Bazı oyuncular Jack’in üst seviye olduğunu söylüyor ama bence orta sırada.” diyor. Robotik dövüşçünün ana zayıflığı saldırı gücü. Yeni eklenen Gamma Stance güçlü olsa da diğer ağır darbe vuran karakterlerle karşılaştırıldığında yetersiz kalıyor. Jack’in düşük vuruşları da eksik görünüyor, bu da karakterin önceki versiyonlarına kıyasla zayıflatılmış hissettirmesine neden oluyor.

04 B Tier

Azucena, Tekken 8'de sağlam bir B Tier dövüşçü © Bandai Namco

Azucena – Azucena, önceki oyunlara göre epey nerf almış bir karakter olmasına rağmen hareket setini öğrenmeye zaman ayıranlar için hala sağlam bir seçenek. “Komboları geliştirilmiş ama bu, onu farklı oynamanı gerektiriyor.” diyor Ash.

Zafina – Zafina, oynarken eğlenceli olsa da oyunun daha güçlü dövüşçülerine rakip olabilecek seviyede değil. “Kendim de oynadım.” diyor Ash. “O kadar zayıf değil.”

Hwoarang – “B veriyorum çünkü Heat’te çok iyi.” diyor Ash. “Ama onun low hareketleri riskli ve down back 4’ten sonra hiçbir şey yapamazsın.” Bu dövüşçü güçlü zincirleme hareketlere sahip olsa da pek çok saldırısı onu savunmasız bırakıyor, yani yüksek risk - yüksek ödül türü bir karakter.

Jun Kazama – Ash, Jun’u B Tier'a koyuyor çünkü baskı yapma yeteneği zayıf. Ash, Jun’un hareketlerinin çoğunun 'sidestep' ile kaçılabildiğini ve ileri saldırılarının bile 'chip' hasarı bırakacağını belirtiyor. “Jun'un sidestep’te hiçbir şeyi yok ve büyük low’ları yok.” diyor. “Genel olarak Jun zayıf bir karakter.”

Devil Jin – 2000'lerin başı standartlarına göre inanılmaz cool görünüyor olsa da Ash'e göre Devil Jin rekabetçi oyun için o kadar faydalı değil. “Herkes ona tepki verebilir, kör insanlar bile.” diyor Ash, Luciferian dövüşçüsüne acımadan.

Belalı görünüşüne rağmen Devil Jin üst düzey bir dövüşçü değil © Bandai Namco

Asuka Kazama – Asuka, mükemmel hareket kabiliyeti sayesinde hızlıca vurabilen ve saldırılardan hızla kaçabilen sağlam bir karakter. “Back 4’ü çok iyi ve 15 frame’lik counter hit launcher’ı.” diyor Ash. “B’de üst sıralara koyarım.”

Raven – Ash, Pinya'yı profesyonel bir oyuncu olarak referans gösteriyor. Pinya, Raven ile yüksek seviye becerisi sergileyerek rakiplerini feci şekilde mağlup etti. “Wall komboları ve heat engager'ları iyi.” diyor Ash. “Low’ları yok ama bazı karakterlere karşı iyi.”

Lars – Lars, low’larla sorun yaşıyor ve Ash, bunun onu turnuvalarda daha az etkili hale getirdiğini belirtiyor. Ash, Tekken Master’ın turnuvalarda Lars’ı etkili bir şekilde kullandığını söylüyor ama sadece o pro oyuncu bunu yapabiliyor. “Oyun tarzı çok garip, sanki Tekken oynamıyormuş gibi.” diyor Ash. “Sanki Mortal Kombat gibi başka bir oyun oynuyor.”

Lars profesyoneller için etkili ama yeniler için güvenli bir seçenek değil © Bandai Namco

Lee Chaolan – Ash, gümüş saçlı iblisin yetersiz olduğunu düşünüyor: “Bu karakteri biliyorsan, asla onun kazanmasına izin vermezsin.” Bazı sinsi kombinasyonları olsa da onları gerçekleştirmek için inanılmaz derecede yetenekli olman gerekiyor ve sadece en kararlı oyuncular için biraz fazla riskli.

Eddy – Capoeira dövüş tarzı oldukça göz alıcı olsa da Eddy yüksek seviye oyunda pek faydalı değil. Baskı yapabilme yeteneği yok ve kolayca cezalandırılabiliyor. “Koşmuyorsan, o zaman duck 3’ün fazla baskısı yok.” diyor Ash.

05 F Tier

Panda, Tekken 8'de göründüğü kadar korkutucu © Bandai Namco

Panda – Ash’in bu tüylü dövüşçüye olan görüşü pek de olumlu değil. “Kuma Heat'te iyi ama Panda işe yaramaz. İnsanlar neden onu oynuyor, anlamıyorum. Oyundan silinmeli.” diyor. Vay canına... (YouTube yorumcusu @BullC6'ya çeviri için teşekkürler.)

İşte Ash’in karakter sıralaması. Bazı karakterlerle ilgili güçlü yorumlar yapmış olsa da bazı dövüşçülerle fazla deneyimi olmadığını belirtiyor. Yani eğer gerçek bir Tekken oyuncusuysan, tüm kadroyu keşfetmek ve hangi dövüşçünün oyun tarzına uygun olduğunu görmek faydalı olabilir.