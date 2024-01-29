Tekken 8 Hakkında Bilmen Gerekenler

Her yeni Tekken oyununun çıkışı dövüş oyunları türü için sadece bir dönüm noktası değil. 90'lı yılların başından bu yana her nesil konsolda sınırları zorlayan, neredeyse rakipsiz bir etki yapan ve uzun ömürlülük getiren serinin yankıları oyun dünyasında çok net hissediliyor.

Bandai Namco'nun son oyunu Tekken 8, bir önceki oyundan yaklaşık 10 yıl sonra, mükemmel yeni dövüşçüler, göz kamaştırıcı sahneler, müthiş mekanikler ve modlar ile dolu olarak geldi.

Red Bull'un Tekken 8'in yapımcısı ve yönetmeni ile bir araya geldiği Londra'daki etkinliğin ardından, yeni oyuna dair dikkat çeken en önemli 10 başlığı bir araya getirdik.

01 Bugüne kadar yapılmış en iyi grafikli dövüş oyunu olabilir

Tekken 8'in yüksek kalite grafikleri © Bandai Namco Studios

Unreal Engine 5 üzerinde geliştirilen ilk dövüş oyunu olan Tekken 8, oyunculara bu oyunun yalnızca dokuzuncu nesil konsollar için geliştirildiğini kısa sürede fark ettiriyor. 4K çözünürlükte ve pürüzsüz her bir sahnenin, karakterin ince ayrıntılarla süslenmesi gözleri yormuyor. Birkaç yıldır bu oyun motoru ile çalışan tasarımcı Michael Murray ve yönetmeni Kohei Ikeda, ilk bakış sürümlerinde serinin hayranların en çok nelerden etkilendiği sorulduğunda cevabın "grafikler" olduğu konusunda hemfikir.

Her şey çok güzel görünüyor ama aynı zamanda çok da işliyor. Tekken yapısal olarak defansif olarak üstünlük sağlamanın zor olduğu, sonu gelmeyen komboların hedefi olmaktan kaçınmak için çok fazla bilgi gerektiren bir oyun olsa da Tekken 8 oyunculara en zor anlarda biraz daha akışkanlık ve manevra kabiliyeti sunarken, serinin şimdiye kadarki en patlayıcı savaşlarını ortaya koyuyor gibi görünüyor.

02 Heat, arenayı daha fazla ısıtan yeni bir mekanik

Daha önce Tekken'de Rage vardı, sağlığınız azaldığında size savaşma şansı vermek için açılan bir kombo desteği, şimdi de Heat var. Buradaki en büyük fark Heat'in herhangi bir zamanda kullanılabilmesi, özel güçlerin kilidini açmanın ve komboları uzatmanın en iyi ne zaman olabileceğini hesaplarken başka bir taktiksel katman eklemesi. Rakibiniz zafere giderken son anlara mı saklarsınız, yoksa patlayıcı bir başlangıçla göz korkutmak mı istersiniz?

Oyunun yönetmeni Kohei Ikeda bize Heat'in oyunun bu kadar ön planda olmasının nedenlerinden biri olduğunu söyledi: "Heat'i agresif bir sistem olarak kullanmak istedik. Dövüş oyunlarında, iki oyuncu eşitse bazen saldırıya geçmek zordur ancak şimdi şunu söyleyebilirsiniz: 'Bu benim karşı atağa geçme şansım.' Bu gerçekten de rakibinize saldırarak eğlenmenizi sağlamak için tasarlandı." Arslan Ash gibilerin en büyük etkinliklerde Heat'i nasıl kullandığını görmek ilginç olacak.

03 Tek başına oynama keyfi sunan hikaye modu

Jin Kazama ile Kazuya Mishima arasındaki baba - oğul kavgası henüz bitmedi © Bandai Namco Studios

Hikaye modunun zirvede olduğu günler geride kaldı ama merak ettiyseniz o da geri döndü. Çevrimiçi oyun elbette her şeyi değiştirdi ancak geliştiricilerin sizi dakikalar içinde kendine bağlayacak çılgın bir hikaye moduna zaman ve para akıtmalarını engellemedi. Jin Kazama ve Kazuya Mishima'nın baba-oğul çekişmesi dünyanın kaderini dengede tutmaya devam ederken, Tekken 7'de kaldıkları yerden devam ediyoruz.

Elbette, baba ile sorunları çözmek bu noktada biraz bitik hissettirebilir ancak -Unreal Engine 5'in gücüyle- uzun zamandır kendini lore'a kaptırmış hayranları ödüllendiriyor ve gerçekten eğlendiriyor. Bir an AAA gişe rekorları kırıyor, bir sonraki an ara sahneler akıcı bir şekilde gerçek savaş mücadelelerine karışırken tuşlara basmaya geri dönüyorsunuz.

04 Yeni karakterler

Reina © Bandai Namco Studios Victor © Bandai Namco Studios Azucena © Bandai Namco Studios

Şimdilik Tekken üç orijinal yeni karakterle köklerine geri dönüyor ve liste küçük bir şehri aydınlatmaya yetecek kadar gerilime sahip gizemli bir Japon öğrenci olan Reina ile başlıyor. Tasarımcı Michael Murray, Reina'yı bugüne kadar seriye dahil edilen en heyecan verici karakterlerden biri olarak nitelendiriyor ve neden anında popüler olabileceğine gerekçe olarak da hareket çeşitliliğini ("çok fazla aracı var") ve belalı doğasını gösteriyor.

Yönetmen Kohei Ikeda ise oyundaki bir diğer güçlü yeni kadın karakter olan Azucena'nın büyük hayranı. Perulu karakter serideki diğer tüm dövüşçülerle boy ölçüşebilecek bir teknik beceriye sahip ve dövüşçülerden kolaylıkla kaçmanıza yardımcı olacak bir duruşa girerek "gerçekten rakibinizden çok daha iyiymişsiniz gibi hissediyorsunuz".

Yeni isimlerin üçüncüsü Victor, aktör Vincent Cassel tarafından seslendirilen, keskin giyimli, keskin nişancı bir Fransız istihbarat şefi. Raven Birimi'ni eğitti ve hikaye modundaki aksiyonun başlarında yer alıyor. Hem kişiliğinde hem de oyun tarzında gösterişli ve tutkulu. Kılıç oyunlarında uzman ancak Tekken 7'deki Noctis'ten çok da farklı olmayan bir şekilde hareket ediyor. Sezonlar ilerledikçe takip edilmesi gereken biri.

05 Yeni arenalar ile dövüş yolculuğu çık

Yeni dövüş arenası Ortiz Farm © Bandai Namco Studios

Tekken 8'de rakibinizi paramparça edebileceğiniz baş döndürücü sayıda unutulmaz yeni arena var. Victor'un Paris'teki Seine Nehri üzerinde yüzen mega yatından, Viyana'daki bir dövüş okuluna kadar ve çoğu yeni karakterlere ait enfes mekanlar. Örneğin, Azucena'nın evi olan Ortiz Çiftliği, Peru'nun Machu Picchu tepelerinde tünemiş ve Azucena'nın kişiliğini yansıtıyor.

Buradaki balkon molası büyük keyif ve yönetmen Kohei Ikeda için gerçek bir tutku projesi olduğunu kanıtladı. "Machu Picchu gibi Dünya Mirası mekânlarını ve tarihi simge yapıları seviyorum ve bunu yapmak istedim. Tekken 6'yı oynadıysanız, benzersiz bir müziği olan ve koyunların yer aldığı benzer bir arena (Hidden Retreat) olduğunu bilirsiniz. Bu kez de alpakalarla benzer bir şey yapmak istedim."

06 Ghost modu, yapay zeka ile oyun tarzınızı taklit ediyor

Yapay zeka eğlence sektörünün neredeyse diğer tüm alanlarına dahil oluyor ancak oyuncuların bunu somut bir şekilde deneyimlemesi zordu, ta ki şimdiye kadar: Tekken 8'in Ghost modu, hareketlerinizi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek için son teknoloji yapay zeka kullanıyor ve yalnızca birkaç maçtan sonra kendinize karşı savaşabileceğiniz bir ortam yaratıyor. Ne kadar çok oynarsanız, hayaletinizin maç sırasında düşündüğünüzü sizden önce tahmin etme olasılığı o kadar artıyor. Daha da iyisi, arkadaşınızın oyun tarzının bir kopyasını o olmadığı zamanlar için saklayın. Çünkü CPU ile dövüşlerin tekrara düştüğü ya da internet bağlantısının koptuğu anlarda sizi eğlendirebilir.

Tekken 6'nın çevrimiçi modu gelene kadar "hayalet veriler" ile savaşmak mümkündü ancak bu, oyun alanında "makine öğrenimi" için çok daha büyük bir sıçrama. Ghost, Tekken 8'in ilk sürümünde 32 dövüşçünün tamamı için kullanılabilecek ve Murray bunun aksiliklerin üstesinden gelmek için sizi daha azimli yapacağını umuyor: "Yapay zekalı bir hayalet karaktere karşı oynarken o bir insan gibi oynuyor ancak bir insana kaybetmek kadar kötü hissettirmiyor."

07 Devil Jin müthiş bir dönüşüm geçirdi

Devil Jin'de bazı değişiklikler mevcut © Bandai Namco Studios

Devil Jin, oyuncuları ikiye bölen bölen Tekken tartışmalarından biridir. Hiçbir zaman ustalaşması en kolay karakter olmadı ve bu kez ekipteki tasarımcılar oyun tarzını büyük ölçüde değiştirerek onu her zamankinden daha erişilebilir hale getirdi.

Birinci tercihi Devil Jin olan tasarımcı Michael Murray, değişikliklerin kendisi için hem bir lütuf hem de bir lanet olduğu konusunda espri yapıyor: "Devil Jin'i daha önce oynadıysanız, bazı kombolar oldukça teknikti. Devil Jin'i öğrenmek için bu kadar zaman harcadım, bu çok zordu ve şimdi bunun kolaylaşmış olması benim için can sıkıcı! Ama bence çok daha fazla insan onu almak ve onun ne kadar havalı bir karakter olduğunu öğrenmek isteyecek."

İlerleyen zamanlarda beklenen güncellemelerle birlikte hangi dövüşçülerin zayıflatılacağı bilinmiyor ancak şimdilik Jin'in alter egosunun dönemi olabilir.

08 My Replay ve Tips oyununuzu geliştirebilir

İlk olarak Tekken 7'nin ikinci sezonunda tanıtılan My Replay ve Tips yeni oyun için büyük ölçüde elden geçirildi. Arcade Quest'teki ve Ghost Battle'daki tüm savaşlar kaydediliyor. Eski maçların üzerinden geçtiğinizde sistem, karşılaşmalarınız için gerçek zamanlı çözümler sunarak zayıf yönleri belirliyor ve bunları uygulayıp uygulamamayı size bırakıyor. Bu, türün gelmiş geçmiş en akıllı eğitim özelliklerinden biri olabilir ve oyunun tasarımcısı Michael Murray de kesinlikle böyle düşünüyor.

Gerçek hayatta bir dövüş sanatları sporcusu olan Murray, kas hafızasını geliştirmenin performans üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğinin farkında ve bu sistemin düşük seviyeli oyuncuları kısa sürede orta veya daha yüksek seviyeli oyunculara dönüştüreceğine inanıyor: "Tekrarın ortasında videoyu durduracak ve şöyle diyecek: 'Hey, bu saldırıyı engelledin ama cezalandırmadın. Bu durumda en iyi ceza şudur."

09 Special Style, dövüş sırasında hareketleri gösteriyor

Special Style yeni oyuncuların imdadına yetişiyor © Bandai Namco Studios

Daha deneyimli oyuncular, öldürücü komboları bir araya getirmenize yardımcı olmak için ekranın köşesinde beliren yeni oyun içi arayüz öğesi Special Style'dan çok etkilenmeyebilirler ancak yeni başlayanlar için büyük etkisi olabilir. Özel hareketlerden hava kombolarına kadar her şeyi listeleyen ve tam olarak o anda hangi düğmelere basmanız gerektiğini söyleyen bu kısayolu etkinleştirmek için oyun sırasında LB/L1 tuşuna basmanız yeterli.

Göz önünde sürekli olarak bir hareket listesi olması herkese göre olmayabilir ancak daha gösterişli hareketler yapmak ve pratik yapmadan daha uzun süreli saldırıları sürdürmek isteyen veya genellikle tek bir karaktere sadık olan oyuncular gerçek maçlarda yeni bir dövüşçüyle uğraşmak istiyorsa bunun büyük yardımı olacaktır.

10 Arcade Mode ile arcade salonlarına yolculuk

Arcade Quest ile nostalji rüzgarı © Bandai Namco Studios

Tüm bu detaylar sizi etkilemediyse oyuncuların sanal bir oyun salonunda gezinmelerini sağlayan Tekken 8'in Arcade Quest'ini deneyene kadar bekleyin. Seriye aşina olmayanlar için son derece faydalı olan bu bölüm, aynı zamanda sıkı Tekken hayranlarının Arcade Quest oynayarak açmaları gereken Ghost gibi en yeni özellikleri öğrenmeleri için de eğlenceli bir yol. Kendi avatarınızı özelleştirin, arcade salonu sakinleriyle sohbet edin, mini turnuvalara katılın ve ganimet için oynayın.

Her şeyden öte, günümüzde hızla yok olan bu fiziksel oyun alanlarına bir saygı duruşu: "Oyuncuların ve toplulukların buluşup birlikte eğlenebilecekleri bir yer yaratmak istedik." diyor Ikeda ve Murray ekliyor: "Oyunu geliştirirken tam da pandemi dönemindeydik, bu yüzden insanlar gerçek etkinliklere veya turnuvalara ve eskiden sevdikleri tüm o şeylere gidemiyordu. Biz de insanlara tıpkı atari salonlarında olduğu gibi oynamaya devam etmeleri için aynı motivasyonu sunmak istedik."

Tekken 8 26 Ocak'ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürüldü.