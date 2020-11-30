Teknoloji Dünyayı Nasıl Hızlandırıyor?

Teknolojinin tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı olağanüstü zamanlarda yaşıyoruz. Teknoloji sayesinde hızlanan dünyada, insanlar yine teknoloji sayesinde birçok kolaylığa ulaşabiliyor. Peki gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor? Teknoloji insanlara bir zamanlar tahmin bile edemeyeceği hangi yenilikler sunmaya hazırlanıyor?

1. Hızlı Trenler

Hızlı trenler © blog.gaijinpot.com

Kristof Kolomb 1492’de Amerika’yı keşfettiğinde okyanusun öteki ucuna ulaşması bir aydan fazla sürmüştü. Uçaklar, insanların ulaşımını büyük ölçüde kolaylaştırsa da tasarlanan yüksek hızlı trenler gelecekte uçakları dahi gölgede bırakabilir.

Bugün, Japonya hızlı tren sistemini bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Tokyo'yu Osaka'ya bağlayan Chūō Shinkansen hattı, Japonya'nın en hızlı tren hattı olacak. Tam rotasını bir saatten biraz fazla bir sürede tamamlayacak olan trenin saatte 500 km hıza ulaşması öngörülüyor. Proje bittiğinde dünyanın en hızlı treni unvanına sahip olacak. Gelecekte ise pek çok ülkede tren yolculuğunun standardı hâline gelebilir.

2. High-Tech Müzeler

High Tech müzeler © thomaswester.com

Sanal bir dünya yaratmamıza ve onunla etkileşimde bulunmamıza olanak tanıyan teknoloji değişimleri insanlara şaşırtıcı deneyimler vadediyor. Bu sayede gerçek dünyaya bağlantı kurmanın yeni yollarını görüyoruz. Sanal gerçeklik oyunları, etkileşimli yüzey teknolojileri ve 4D ya da 5D salonlar, son teknolojinin olanaklarını müzelerde bile heyecan verici deneyimlere dönüştürebiliyor. Böylece sanat eserleriyle etkileşime girmek ve “bakmak” ya da “dinlemek”ten daha fazlasını deneyimlemek mümkün.

3. Hyperloop Projesi

Yakında uzak mesafelere ulaşmak dert olmaktan çıkabilir © produktion.de

İnovatif projeleriyle bizi şaşırtmaya devam eden Elon Musk, birkaç yıl önce sese yakın hızlara ulaşacak olan ulaştırma sistemi "Hyperloop" projesini duyurmuştu. Her ne kadar o dönemde “fantastik” denebilecek bir proje olsa da yakın zamanda bir tübün içine girerek ve yastık işlevi görecek bir hava tabakası üzerinde, ses hızında ilerleyecek kapsüllerle seyahat ettiğimizde uzak mesafeler dert olmaktan çıkabilir.

4. Hologramlar

Hologramlar © innovationorigins.com

Hologramlar, kısa bir süre öncesine kadar bilim kurgu filmlerinin malzemesiydi. Ancak günümüzde hologram teknolojisinin pratik faydaları film endüstrisini gölgede bıraktı ve günlük hayatımızda giderek daha fazla yer ediniyor.

Girişimciler bu teknolojiyi geliştirmeye devam ettikçe, askeri alanlardan, tıp bilimine kadar hologramlar toplumun daha da büyük bir parçası olacak. Askerlerin üç boyutlu araziyi görüntülemesine, coğrafi yüzeylere derinlemesine bakmasına ve görevler için eğitim yapmasına olanak tanıyacak. Hologramlar tıpta da devrim yaratma yolunda. Öğrencilerin ve cerrahların eğitiminde hasta verilerini görselleştirmek için mükemmel bir araç haline dönüşüyor.

5. Akıllı Ev Aletleri

İnternete bağlı beyaz eşyalara hazır olun © home.bt.com

İnternete bağlı beyaz eşyalar giderek yaygınlaşıyor. Evden uzakta olsanız bile kahve makineniz için zamanlayıcı kurmaktan, bulaşık ya da çamaşır makinanızı çalıştırmaya ya da evinizin ışıklarını açıp kapamaya kadar birçok fonksiyon hayat kurtarıyor. Giderek yaygınlaşan akıllı süpürgeler bile tek başına bir zaman kurtarıcı. Akıllı ev aletleri enerji tasarrufu konusunda da avantajlar sunarken, bizi temel ev işlerinden kurtarıyor.

6. SpaceX

SpaceX © intersiber.com

Ticari uzay yolculuğu tahminimizden çok daha yakında. Elon Musk’ın projesi SpaceX belki ilk etapta herkes için uygun fiyatlı olmayabilir ancak insanların bir bölümü ölmeden önce hayatının tatiline çıkarak, uzaya dokunma şansı elde edebilir.

Bu arada hız demişken, günümüzde F1'de pit stop süresini 1.82 saniyeye kadar indiren teknolojinin ardında kimler var merak ediyor musun? İşte bu film tam da onların hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!" Hemen aşağıdan Türkçe altyazı ile izleyebilirsin.