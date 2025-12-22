En İyi Tekvando Hareketleri ve İsimleri

Tekvando; hız, denge, esneklik ve disiplinin bir araya geldiği, özellikle tekme teknikleriyle öne çıkan bir dövüş sporudur. Hem savunma hem de hücum odaklı olan bu branşta doğru tekniği öğrenmek, sakatlık riskini azaltırken performansı da ciddi şekilde artırır. Bu yazıda tekvandoda en çok bilinen ve etkili hareketleri, bu hareketleri yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları ve temel tekme bilgilerini ele alıyoruz.