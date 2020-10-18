Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nı Canlı İzlemek İçin Doğru Yerdesin!

Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından ikinci defa düzenlenen Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! Binlerce oyuncunun başvurduğu organizasyonda sırada finaller var. Altısı takım, üçü bireysel dokuz oyunda mücadeleler,

canlı izleyebilirsin!