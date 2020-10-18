Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nı Canlı İzlemek İçin Doğru Yerdesin!
© Denys Sergienko/Red Bull Content Pool
Türkiye E-Spor Federasyonu’nun resmi espor kupası olan Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nda canlı yayınlar Red Bull Türkiye'nin Twitch kanalında!
itibarıyla yayında
Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından ikinci defa düzenlenen Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! Binlerce oyuncunun başvurduğu organizasyonda sırada finaller var. Altısı takım, üçü bireysel dokuz oyunda mücadeleler, Red Bull Türkiye Twitch kanalında canlı izleyebilirsin!
Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nda ilk final heyecanı da bugün Zula oyuncuları arasında yaşanıyor. 18:30'da başlayacak canlı yayını hemen aşağıda izleyebilirsin.
Bitexen TESFED Türkiye Kupası hakkında detaylı bilgiye ve organizasyonun takvimine buradan ulaşabilirsin.