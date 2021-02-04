TFT Set 4.5 Şampiyonlar, Sınıflar ve Kökenler Güncel 11.3

TFT Set 4.5 Yollar: Canavarlar Festivali ile TFT arenasına yeni şampiyonlar giriş yaptı. Bu şampiyonları Red Bull'dan öğrenmek istiyorsan, oyuna girmeden önce seni aşağıdaki yazıya alalım.

Red Bull M.E.O. Sezon 3 'ün Hearthstone ve Teamfight Tactics (TFT) Türkiye finalleri 6 - 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Red Bull M.E.O. dünya finalinde boy gösterek isimlerin belirleneceği mücadeleler Red Bull Türkiye Twitch kanalında canlı yayında olacak!

TFT Yollar: Canavarlar Festivali © Riot Games

TFT Set 4.5 Şampiyonlar

Aatrox, Köken: Çağrıcı, Sınıf: Öncü, Maliyet: 4

Akali, Köken: Ninja, Sınıf: Suikastçı, Maliyet: 3

Annie, Köken: Ganimetçi, Sınıf: Büyücü, Maliyet: 2

Aurelion Sol, Köken: Ejder Ruhlu, Sınıf: Büyücü, Maliyet: 4

Azir, Köken: Cengâver, Sınıf: Muhafız & İmparator, Maliyet: 5

Brand, Köken: Ejder Ruhlu, Sınıf: Büyücü, Maliyet: 1

Braum, Köken: Ejder Ruhlu, Sınıf: Öncü, Maliyet: 2

Chogath, Köken: Şöhretli, Sınıf: Dövüşçü, Maliyet: 4

Darius, Köken: Ganimetçi, Sınıf: Biçici, Maliyet: 3

Diana, Köken: Ruh, Sınıf: Suikastçı, Maliyet: 1

Elise, Köken: Çağrıcı, Sınıf: Muhafız, Maliyet: 1

Fiora, Köken: Aydın, Sınıf: Düellocu, Maliyet: 1

Garen, Köken: Cengâver, Sınıf: Öncü, Maliyet: 1

Irelia, Köken: Aydın & Ulvi, Sınıf: Üstat, Maliyet: 3

Janna, Köken: Aydın, Sınıf: Mistik, Maliyet: 2

Jarvan IV, Köken: Cengâver, Sınıf: Muhafız, Maliyet: 2

Jax, Köken: Ulvi, Sınıf: Düellocu, Maliyet: 2

Kalista, Köken: Çağrıcı, Sınıf: Düellocu, Maliyet: 3

Katarina, Köken: Cengâver & Ganimetçi, Sınıf: Suikastçı, Maliyet: 3

Kayle, Köken: Ulvi, Sınıf: İnfazcı, Maliyet: 4

Kennen, Köken: Ninja, Sınıf: Muhafız, Maliyet: 3

Kindred, Köken: Ruh, Sınıf: İnfazcı, Maliyet: 3

Lee Sin, Köken: Ulvi, Sınıf: Düellocu, Maliyet:5

Lulu, Köken: Kadim Orman, Sınıf: Büyücü, Maliyet: 2

Maokai, Köken: Kadim Orman, Sınıf: Dövüşçü, Maliyet: 1

Morgana, Köken: Aydın, Sınıf: Sömürücü, Maliyet: 4

Nasus, Köken: Ulvi, Sınıf: Sömürücü, Maliyet: 1

Nautilus, Köken: Şöhretli, Sınıf: Öncü, Maliyet: 2

Neeko, Köken: Şöhretli, Sınıf: Mistik, Maliyet: 3

Nidalee, Köken: Cengâver, Sınıf: Keskin Nişancı, Maliyet: 1

Nunu, Köken: Kadim Orman, Sınıf: Dövüşçü, Maliyet: 3

Olaf, Köken: Ejder Ruhlu, Sınıf: Biçici, Maliyet: 4

Ornn, Köken: Kadim Orman, Sınıf: Öncü & Demirci, Maliyet: 5

Pyke, Köken: Çağrıcı, Sınıf: Suikastçı & Biçici, Maliyet: 2

Rakan, Köken: Kadim Orman, Sınıf: Muhafız, Maliyet: 2

Samira, Köken: Korkusuz, Sınıf: Keskin Nişancı & Biçici, Maliyet: 5

Sejuani, Köken: Ganimetçi, Sınıf: Öncü, Maliyet: 4

Sett, Köken: Patron, Sınıf: Dövüşçü, Maliyet: 5

Shen, Köken: Ninja, Sınıf: Üstat & Mistik, Maliyet: 4

Shyvana, Köken: Ejder Ruhlu, Sınıf: Dövüşçü, Maliyet: 3

Sivir, Köken: Çağrıcı, Sınıf: Keskin Nişancı, Maliyet: 3

Swain, Köken: Ejder Ruhlu, Sınıf: Sömürücü, Maliyet: 5

Tahm Kench, Köken: Ganimetçi, Sınıf: Dövüşçü, Maliyet: 1

Talon, Köken: Aydın, Sınıf: Suikastçı, Maliyet: 4

Teemo, Köken: Ruh, Sınıf: Keskin Nişancı, Maliyet: 2

Tristana, Köken: Ejder Ruhlu, Sınıf: Keskin Nişancı, Maliyet: 1

Tryndamere, Köken: Cengâver, Sınıf: Düellocu & Biçici, Maliyet: 4

Twisted Fate, Köken: Çağrıcı, Sınıf: Büyücü, Maliyet: 1

Veigar, Köken: Kadim Orman, Sınıf: Büyücü, Maliyet: 3

Vi, Köken: Cengâver, Sınıf: Dövüşçü, Maliyet: 2

Vladimir, Köken: Çağrıcı, Sınıf: Sömürücü, Maliyet: 2

Wukong, Köken: Ulvi, Sınıf: Öncü, Maliyet: 1

Xayah, Köken: Kadim Orman, Sınıf: Muhafız & İnfazcı, Maliyet: 4

Yasuo, Köken: Sürgün, Sınıf: Düellocu, Maliyet: 1

Yone, Köken: Sürgün, Sınıf: Üstat, Maliyet: 5

Yuumi, Köken: Ruh, Sınıf: Mistik, Maliyet: 3

Zed, Köken: Ninja, Sınıf: Biçici, Maliyet: 2

Zilean, Köken: Çağrıcı, Sınıf: Mistik, Maliyet: 5

TFT Set 4.5 Kökenler

Aydın

Aydınlar daha fazla mana üretir.

(2) %50

(4) %100

(6) %150

Cengâver

Cengâverler ilave can ve yetenek gücüne sahiptir. Kazandıkları her çatışma, bu ilaveyi en fazla 5 defa olacak şekilde %10 arttırır.

(3) 250 Can ve 25 Yetenek Gücü

(6) 550 Can ve 55 Yetenek Gücü

(9) 850 Can ve 85 Yetenek Gücü

Çağrıcı

Takımının canı %50'ye düştüğünde çağrılan Galia, rakiplerin en kalabalık olduğu alana iner ve hedefleri havaya savurur.

Ejder Ruhlu

Çatışmada ilk hasar alan ejder ruhlu takım arkadaşları, Ejderin Lütfu etkisini kazanır. Lütfa sahip birimler ilave nitelikler kazanır ve her 5 saldırıda bir ejder ruhu patlaması oluşturarak hedefin azami canının %50'sine eşdeğer miktarda büyü hasarı verir. Bu birim katledildiğinde etki en yakınındaki, lütfu olmayan bir ejder ruhlu takım arkadaşına geçer.

(3) %30 Yetenek Gücü ve Saldırı Hızı sağlayan 1 lütuf

(6) %75 Yetenek Gücü ve Saldırı Hızı sağlayan 3 lütuf

(9) %150 Yetenek Gücü ve Saldırı Hızı sağlayan 6 lütuf

Ganimetçi

(3) Oyuncuya karşı bir çatışmada galip gelmek ilave küre kazandırır. Son küre ne kadar önce alındıysa kazanılan ödüller de o kadar büyük olur. (6) Galibiyetler nadir ganimetler içeren ilave bir küre kazandırır.

Kadim Orman

Tüm kadim orman şampiyonları, her iki saniyede bir büyüyerek ilave nitelik kazanır. Bu etki en fazla beş defa birikir.

(3) 15 Zırh ve Büyü Direnci + 5 Saldırı Gücü ve Yetenek Gücü

(6) 25 Zırh ve Büyü Direnci + 10 Saldırı Gücü ve Yetenek Gücü

(9) 40 Zırh ve Büyü Direnci + 25 Saldırı Gücü ve Yetenek Gücü

Korkusuz

Karakteristik: Korkusuzlar iki normal saldırıda bir yeni bir hedef seçer. Hedef menzil dışındaysa ona doğru atılırlar. Yeni hedefe yönelik her bir saldırı stil notunu arttırır. Yetenek kullanıldığında not sıfırlanır.

Ninja

Ninjalar ilave saldırı gücü ve yetenek gücü kazanır. Bu etki yalnızca 1 veya 4 farklı ninjaya sahipken devreye girer.

(1) +50 Saldırı Gücü ve Yetenek Gücü

(4) +120 Saldırı Gücü ve Yetenek Gücü

Patron

Canı ilk defa %40'a düştüğünde patron, çatışmadan ayrılır ve mekik çekmeye başlar. Her mekik %15 Can yeniler ve ona %20 Saldırı Hızı kazandırır. Patron canını tamamen doldurduğunda çatışmaya Gaza Gelmiş bir şekilde dönerek normal saldırı ve yeteneklerinin gerçek hasar vermesini sağlar. Tüm takım arkadaşları katledilirse çatışmaya anında geri döner.

Ruh

Bir ruh yeteneğini ilk kez kullandığında tüm takım arkadaşları, yeteneğin mana bedeline bağlı olarak saldırı hızı kazanır.

(2) Mana bedelinin %20'si

(4) Mana bedelinin %40'ı

Sürgün

Çatışmanın başında yanında takım arkadaşı olmayan sürgünler: (1) Azami canlarının %50'sine eşder miktardar kalkan (2) ve %80 Can Çalma kazanır.

Şöhretli

(3) Şöhretlilerin yetenekleri ilave etkiler kazanır.

Ulvi

Altı defa saldırı gerçekleştiren veya canı %50'nin altına düşen ulvi birimler yükselerek çatışmanın geri kalanı boyunca %25 daha az hasar alır ve ilave gerçek hasar verir.

(2) %20

(4) %40

(6) %65

(8) %100

TFT Set 4.5 Sınıflar

Biçici

Biçiciler, canları azaldıkça artacak şekilde can çalma kazanır ve hedefin eksik canına bağlı olarak artacak şekilde ilave hasar verir.

(3) %20 ila %45 Can Çalma ve İlave Hasar

(6) %30 ila %75 Can Çalma ve İlave Hasar

Büyücü

Büyücüler yeteneklerini iki defa kullanır ve değiştirilmiş yetenek gücüne sahiptir.

(3) Toplam yetenek güçlerinin %80'i

(5) Toplam yetenek güçlerinin %105'i

(7) Toplam yetenek güçlerinin %135'i

Demirci

Demirciler bir çatışmaya katıldıktan sonra bir yadigâr eşya oluşturmaya başlar. Yıldız seviyeleri ne kadar yüksekse o kadar hızlı çalışırlar. Bir yadigâr tamamlandıktan sonra takım arkadaşına verilir. Bir takım arkadaşı yalnızca bir yadigâra sahip olabilir

Dövüşçü

Dövüşçüler azami can artışına sahiptir.

(2) 400

(4) 700

(6) 1100

(8) 1600

Dövüşçüler artık canın yanı sıra İlave Saldırı Gücü de kazanır.

(2) 20

(4) 40

(6) 80

(8) 150

Düellocu

Karakteristik: Düellocular daha hızlı hareket eder. Düellocuların saldırıları en fazla 8 yük olacak şekilde saldırı hızı sağlar.

(2) Yük başına +%15 Saldırı Hızı

(4) Yük başına +%25 Saldırı Hızı

(6) Yük başına +%40 Saldırı Hızı

(8) Yük başına +%60 Saldırı Hızı

İmparator

İmparatorlar ayrıca hareket ettirilebilen iki ilave birim ortaya çıkarır. Kalkanlılar hareket edemez, saldıramaz ve imparatorları katlediğinde ortadan kaybolur.

İnfazcı

İnfazcıların saldırıları ve yetenekleri (2) %33, (3) %66, (4) %99 canın altındaki rakiplere her zaman kritik vuruş yapar.

Keskin Nişancı

Keskin Nişancıların saldırı ve yetenekleri yakındaki rakiplere seker ama daha az hasar verir.

(2) 1 kez seker ve %65 daha az hasar verir

(4) 2 kez seker ve %50 daha az hasar verir

(9) 3 kez seker ve %35 daha az hasar verir

Mistik

Tüm takım arkadaşları büyü direnci artışına sahiptir.

(2) 40 Büyü Direnci

(4) 120 Büyü Direnci

(6) 300 Büyü Direnci

Muhafız

Muhafızlar çatışmanın başında kendilerine ve yakınlarındaki tüm takım arkadaşlarına 8 saniyeliğine kalkan sağlar. Bu kalkan, muhafızların üstünde %50 daha etkilidir.

(2) 125 Kalkan

(4) 200 Kalkan

(6) 250 Kalkan

Öncü

Öncüler ilave zır kazanır.

(2) 100

(4) 250

(6) 500

(8) 1000

Öncüler artık (2) 20, (4) 40, (6) 70, (8) 100 Büyü Direnci de kazanır.

Sömürücü

Tüm takım arkadaşları yetenek ve saldırılarla verdiği hasarın bir kısmını iyileşme olarak kazanır.

(2) Takım arkadaşları için %10 ve sömürücüler için %40 İyileşme

(4) Takım arkadaşları için %25 ve sömürücüler için %100 İyileşme

Suikastçı

Karakteristik: Suikastçılar çatışma başlamadan önce rakibin arka saflarına zıplar. Suikastçıların yetenekleri kritik vuruş yapabilir ve ilave kritik vuruş hasarı ve ihtimali kazanır.

(2) %10 Kritik Vuruş İhtimali ve %25 Kritik Vuruş Hasarı

(4) %30 Kritik Vuruş İhtimali ve %60 Kritik Vuruş Hasarı

(6) %60 Kritik Vuruş İhtimali ve %120 Kritik Vuruş Hasarı

Üstat

Üstatlar çatışmanın başında savaşın akışını yavaşlatarak tüm rakiplerin saldırı hızını birkaç saniyeliğine azaltır.