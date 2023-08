The Crew Motorfest Hakkında Bilmen Gerekenler

The Crew Motorfest sistem gereksinimleri

The Crew 2’deki otomobik koleksiyonunu taşı

The Crew ile Tokyo Drift bir arada

Sürüş hissiyatı bir yarış oyunu için en önemli konudur, hele ki araç çeşitliliği konusunda geniş yelpazeye sahip yarış oyunları için. Klasik Amerikan otomobillerinden elektrikli süper otomobillere uzanan seçkide her birinin farklı hissettirmesi gerekir. Farklı oyuncuların beceri ve beğenilerine bu şekilde hitap edebilirsiniz.

Ubisoft Ivory Tower tarafından geliştirilen The Crew Motorfest’in bunu başardığını söyleyebiliriz çünkü oyunu oynadık. Oyunda test ettiğimiz otomobiller arasında

Motorfest’i önceki The Crew oyunlarından ayıran en önemli şey sadece tek bir eyalette geçiyor olması. Hawaii’nin açık dünyası hem doğal çeşitlilik hem de birçok mücadele barındırıyor. Bu bile kendi başına oyunculara etkileyici bir deneyim sunsa da yapımcılar sadece otomobillere odaklanmak yerine otomobil kültürünü her yönüyle işlemeye karar vermişler.

