The Crew Motorfest Hakkında Bilmen Gerekenler

Sürüş hissiyatı bir yarış oyunu için en önemli konudur, hele ki araç çeşitliliği konusunda geniş yelpazeye sahip yarış oyunları için. Klasik Amerikan otomobillerinden elektrikli süper otomobillere uzanan seçkide her birinin farklı hissettirmesi gerekir. Farklı oyuncuların beceri ve beğenilerine bu şekilde hitap edebilirsiniz.

Ubisoft Ivory Tower tarafından geliştirilen The Crew Motorfest’in bunu başardığını söyleyebiliriz çünkü oyunu oynadık. Oyunda test ettiğimiz otomobiller arasında Max Verstappen ’in F1 otomobili bile vardı. Detaylar yazının devamında...

01 Açık dünyada yarış

Motorfest’i önceki The Crew oyunlarından ayıran en önemli şey sadece tek bir eyalette geçiyor olması. Hawaii’nin açık dünyası hem doğal çeşitlilik hem de birçok mücadele barındırıyor. Bu bile kendi başına oyunculara etkileyici bir deneyim sunsa da yapımcılar sadece otomobillere odaklanmak yerine otomobil kültürünü her yönüyle işlemeye karar vermişler.

Stüdyonun neden "The Crew 3" değil de "The Crew Motorfest" ismine yöneldiğini yaratıcı direktör Stephane Beley şöyle açıklıyor: “Bizim için geliştirme sürecinin başında aynı DNA’ya bağlı kalmak ve bunu geliştirmek bir tutku oldu. Her tür otomobil kültürünün etrafında şekillenen ve çok büyük bir şey yapmak istedik.”

Oyunun temeli, otomobil kültürünün farklı dönemlerini temsil eden yarış listeleri üzerine kurulu. Offroad yarışları, klasik otomobil yarışları, Japon esintili sokak yarışları ve hatta yüksek performanslı profesyonel yarışlar ki bu son kategoriye Verstappen’in kullandığı Oracle Red Bull Racing’in RB18 de dahil.

Oyunun geçtiği açık dünya oyuncuların diledikleri gibi keşif yapabilmelerine uygun olsa da yarış listeleri, otomobil kültürünün farklı noktalarına odaklanmayı ve ödüller kazanmayı mümkün kılıyor. Motorfest devasa bir gezici festival gibi, farklı hikayeleri birbirine bağlıyor ve asla ardı ardına sıralanmış görevleri bir bir tamamlamak gerektiği hissi vermiyor.

Oyunun ilk dakikalarında Forza Horizon ile benzerlikler fazlasıyla hissedilse de oyunun sunduğu kendine has detaylarla beraber kısa sürede farklı bir deneyim ortaya çıkıyor.

Hawaii'deki sokak yarışlarından bir kare © Ubisoft

02 Yarış listelerini keşfet

Verstappen’in 2022 sezonunda dünya şampiyonluğu için sürdüğü otomobili alabilmek için oyundaki motor sporları yarış listesine girmek gerekiyor. Bu listedeki yarışlar, bir F1 otomobilini farklı pistlerde, yüksekliklerde ve virajlarda zorlu testlere tabi tutuyor.

The Crew Motorfest’in dünyası tamamıyla el yapımı. Yapımcı ekip Hawaii’nin benzersiz topografyasını dikkatle işlemiş ve farklı yarış listeleri altında keşif yapmayı mümkün kılmış. Bizi en çok etkileyen kısım ise yarış tarzının listeden listeye ve otomobil kültürüne göre farklılık yaratması.

Örneğin motor sporları kategorisinde nitro kullanma imkanı yok, lastikleri korumak adına taktiksel hareket etmek gerekiyor. Bu ufak bir detay olarak görülebilir ve tabii ki yarış simülasyonlarındaki kadar etkili değil ancak yarışlara -öndekinin hava koridorundan yararlanma ya da doğru zamanda fren yapma dışında- farklı bir değişken katıyor.

Üç turluk bir yarışta lastik değiştirmek için pit stop yapmak anlamsız gelebilir ancak aynı lastiklerle sürüş mesafesi uzadıkça yol tutuş kaybolmaya başlar ve bu da sürüş performansını etkileyebilir. Erken pit stop yapmak ise yarışın sonunda baş ağrıtabilir. Yarışın orta noktasında pit’e girince bu kez de pozisyon kaybedebilir ve rakipleri kovalamak durumunda kalabilirsin. Özetle bu yarış listesine özel tasarlanmış bir risk - ödül sistemi mevcut.

Motorfest’te farklı beceri seviyelerine ve oyuncu türlerine göre seçilebilir farklı zorluk seçenekleri mevcut.

Beley bu konuda şunları söylüyor: "Her yarış listesi oyunculara farklı bir deneyim sunuyor. Oyunda çıkış günü itibariyle 15 farklı yarış listesi bulunacak. Bizim için bu, oyunculara çeşitlilik sunmak adına gerçek bir devrimdi.”

The Crew Motorfest'teki yüzlerce otomobilden sadece biri © Ubisoft

03 The Crew ile Tokyo Drift bir arada

Oyunu oynadığımız sürenin büyük kısmını F1 otomobillerinin direksiyonu başında geçirdik ve diğer birkaç yarış listesine göz attık. Otomobil kültürü açısından bakıldığında en çok öne çıkan ise Japon sokak yarışlarından ilham alan liste oldu.

Bu listedeki yarışlarda, yasadışı sokak yarışları sahnesine adım atıyor ve sokak yarışı otomobillerini sürerken nitro basabiliyorsunuz. Bunun kullanımı da yine bir tür risk - ödül dengesi tutturmak üzerine kurulu çünkü bir bekleme (cooldown) süresi var ki aynı bekleme süresi diğer yarışçılarda da mvecut. Haliyle yapay zeka ile aynı şartlarda yarışılıyor.

Bu otomobiller adeta yere yapışmış gibi ilerlediklerinden sürüş hissiyatı hızlı F1 otomobillerinden oldukça farklı. Daha ağırlar, nitroya sahipler ve yanlama (drift) kabiliyetleri sayesinde avantaj sağlayabiliyorsunuz. Listenin bir diğer önemli yanı da hikayenin gidişatını dair fikir veriyor olması.

Yarışlar geceleri yapılıyor ve bu da The Crew Motorfest’in sanat yönetimine dair harika örnekler ortaya koyuyor. Neon ışıklarının yer aldığı pistlerde koşulan yarışlar adeta bu dünyanın bir parçası gibi hissettiriyor ancak oyunun genel atmosferinden de kopulmasına neden olmuyor.

Oyunun verdiği ana duygu şu ki tüm bu yarışları yaparken gerçekten bir ilerleme ve öğrenme hissiyatı alıyorsunuz. Yapımcıların otomobil kültürü yaklaşımı fazlasıyla işe yaramış ve bunun oyuna genel katkısı da oldukça önemli.

Açık dünyada keşfedilecek çok fazla şey var © Ubisoft

04 Hawaii’yi keşfet

Oyunun başında farklı tüm otomobilleri, bölgeleri, zemin türlerini ve dahasını test etme şansı bulacaksınız. Yarış listeleri oyunu oynama yöntemlerinden sadece biri ancak bu açık dünya formatında bir oyun ve bu tip oyunların yıllar içinde oyunculara öğrettiği tek bir şey varsa o da oyuncuları meşgul edecek sayısız içeriğe sahip olması.

“Bolca ayrıntıya ve aktivite yoğunluğuna sahip olduğundan emin olmak için ada üstünde çok fazla çalıştık.” diyen Beley şöyle devam ediyor: “Keşfetme ve rekabet etme şansınız olacak, farklı hikaye görevleri oynayacak ve adanın dört bir yanında size özel listeler bulacaksınız.”

“Ayrıca herkese göre birçok aktive olacak. Keşif konusunda şunu bir kez daha belirteyim; sadece keşif yaparak birçok şey bulacaksınız. Belki birkaç fotoğraf çekmeniz gerekecek. Belki daha fazla yarışa katılacak ve farklı tipte birçok lider tablosunda yer alacaksınız. Yapacak çok fazla şey var.”

“İçinde bulunduğunuz dünyanın tadını çıkarmanın birçok yolu var. Her 30 saniyede bir aktiviteler var. Pek çok mücadele ve yarış listesi var. Ve her seferinde arkadaşlarınızla ya da arkadaşlarınıza karşı oynadığınız yarış listelerine uyarlanacaklar.”

Adrenalin bombası offroad yarışlar © Ubisoft

05 The Crew 2’deki otomobik koleksiyonunu taşı

Motorfest’in en önemli özelliklerinden biri de The Crew 2’de otomobil koleksiyonu yapmak için saatlerini veren oyuncuların bu koleksiyonu yeni oyuna aktarabilmeleri.

Beley bu özelliğin varlığını doğrularken önceki oyunda topladığımız tüm otomobillerin Motorfest’e aktarılacağını ve Hawaii’deki serüvene favori otomobilimizle başlayabileceğimizi söylüyor. Daha da önemlisi, bu otomobiller Motorfest’in getirdiği yeni fizik ve sürüş modellemesine göre çalışacak şekilde güncellenmiş. Bu da favori otomobillerimizde farklı sürüş tecrübesi yaşayacağımız anlamına geliyor.

“Bu çok önemli bir özellik.” diye Beley sözlerine şöyle devam ediyor: “Aynı anda iki farklı oyunun kayıt dosyalarının uyumlu şekilde çalışması gerekiyor. 600’den fazla otomobil ve bunların tüm özellikleri, özelleştirmeleri dahil. Tüm farklı parçalar bir oyundan diğerine uyumlu olmalı. Teknoloji, sanat ve tasarım departmanları için zorlu bir görevdi.”

“Önceki oyunda yer alan her otomobilin sürüş mekaniklerini geliştirdik. 500’den fazla otomobil güncellendi.”

The Crew Motorfest, 14 Eylül’de PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Amazon Luna platformları için çıkış yapacak.

06 The Crew Motorfest sistem gereksinimleri

The Crew Motorfest'in tam sürümü için sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Ancak oyunun kapalı beta testine katılmak isteyenler için dört farklı sistem gereksinimi listesi açıklanmıştı. Fikir oluşturması açısından bu listeleri paylaşalım.

Minimum / 70p30fps

Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 460 ekran kartı

8 GB bellek

Windows 10 64-bit işletim sistemi

Önerilen / 1080p60fps

Intel Core i5-10600K ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci

NVIDIA GeForce RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6700 XT ekran kartı

16 GB bellek

Windows 10 64-bit işletim sistemi

2K60fps

Intel Core i7-9700K ya da AMD Ryzen 5 5600X işlemci

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı

16 GB bellek

Windows 10 64-bit işletim sistemi

4K60fps

Intel Core i9-12900K ya da AMD Ryzen 5 7900X işlemci

NVIDIA GeForce RTX 3090 ya da AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı

32 GB bellek

Windows 10 64-bit işletim sistemi