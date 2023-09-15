The Crew Motorfest ile Hawaii Sokaklarını Turlama Zamanı

Yarış listelerinin oyuncuya sunduğu tecrübe yelpazesi oldukça geniş. Pist yarışları için yarış otomobilleri, sokakları toza dumana katan süper otomobiller, yanlamanın (drift) ve neon ışıklarının ön planda olduğu Japon otomobilleri, kükreyen motorları ile Amerikan otomobilleri ve daha nicesi. Çok büyük kısmı otomobil olmak üzere

600’ün üzerinde aracın yer aldığı

oyundaki araçları hem performans hem de görsel olarak modifiye edebilmek ise ayrı bir keyif.