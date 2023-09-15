Bir Oyun Daha
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The Crew Motorfest ile Hawaii Sokaklarını Turlama Zamanı
Ubisoft’un açık dünya yarış oyunu serisi The Crew’un yeni üyesi The Crew Motorfest hakkında bilmen gerekenleri bu yazıda bulacaksın.
Yarış oyunları denince akla daha çok pist yarışlarının yapıldığı oyunlar gelir. Formula 1 tutkunları için F1 23, Dünya Ralli Şampiyonası tutkunları için WRC Generations, konsolcular için Gran Turismo 7 ve Forza Motorsport 7, daha gerçekçi bir yarış tecrübesi arayanlar için iRacing, Assetto Corsa Competizione ve daha nicesi… Pist sınırlarını ihlal etmek isteyenler içinse en ideali açık dünyaya sahip yapımlar ve şimdi elimizde The Crew Motorfest var.
The Crew Motorfest nasıl bir oyun?
Daha önce The Crew serisine hiç uğramamış olanlar için özetlemek gerekirse The Crew Motorfest açık dünyada geçen bir yarış oyunu. Önceki oyunlarda ABD’nin dört bir yanı gezilebilirken, yeni oyundaki adresimiz ülkenin Hawaii eyaleti. Ancak bu sizi yanıltmasın, harita yeterince büyük ve birbirinden farklı ortamlara sahip. Honolulu şehrinin sokakları, kırsal bölgeler, yağmur ormanları ve hatta küllerle kaplı volkanik bölge oyuncuları bekliyor.
The Crew Motorfest’in beş bölgeye (Central, Leeward Coast, North Shore, South, Windward Coast) ayrılan açık dünyasında özgürce gezmek ve aktivitelere katılmak mümkün ancak ana akışı ilerletmek için yarış listelerini takip etmek gerekiyor. Her biri farklı araç sınıfları ve farklı yarış tecrübeleri sunan listeleri tamamlayarak ödüller kazanmak mümkün. Üstelik bu ödüller arasında Max Verstappen’in 2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı RB18 de yer alıyor.
Yarış listelerinin oyuncuya sunduğu tecrübe yelpazesi oldukça geniş. Pist yarışları için yarış otomobilleri, sokakları toza dumana katan süper otomobiller, yanlamanın (drift) ve neon ışıklarının ön planda olduğu Japon otomobilleri, kükreyen motorları ile Amerikan otomobilleri ve daha nicesi. Çok büyük kısmı otomobil olmak üzere 600’ün üzerinde aracın yer aldığı oyundaki araçları hem performans hem de görsel olarak modifiye edebilmek ise ayrı bir keyif.
Yarışlara katılmak dışında Hawaii sokaklarını gezerken sürekli olarak tecrübe puanı (XP) kazanılıyor. Süratli gitmek, diğer araçların yakınından geçmek, yanlamak ve aslında yapılan neredeyse her şey XP kazandırırken, bu XP’ler ile seviye atlanıyor. Seviye atlamanın ödülü geliştirmeler için parça ve satın almalar için para. Para ise hem mevcut araçlar hem de oyunun başında seçilen karakter üzerinde kozmetik değişiklikler yapmak için kullanılıyor.
Oyunda 15 yarış listesi dahilinde birçok yarış ve yan aktivite var. Bunların keşfini size bırakırken belki de en çok merak edilen konu olan sürüş mekaniklerinden bahsetmek istiyorum. Daha önceki ilk bakış yazısında bahsettiğimiz üzere farklı türde araçlar farklı sürüş hissiyatları sunacak şekilde tasarlanmış ve bu konuda gayet iyi bir iş ortaya konmuş. Bu sayede oyun hem yarışlar sırasında hem de Hawaii’yi turlarken gerçekten keyif veriyor.
Son olarak diğer oyuncularla rekabete girmek isteyenler için oyunun online tarafından bahsedeyim. Oyun bu noktada farklı türde yarışlar sunuyor oyunculara. Farklı sınıflardan araçların bitiş çizgisini en önde geçmeye çalıştığı klasik yarışlar dışında, yol üstünde araç değiştirilen ya da herkesin birbirini parçalamaya çalıştığı Demolition Royale gibi seçenekler de mevcut. Online yarışlara ve aktivitelere Live Competition başlığı altından erişilebiliyor.
The Crew Motorfest sistem gereksinimleri neler?
Oyunun açık bir dünyaya sahip olması ve bu dünyayı çok hızlı bir şekilde gezebiliyor olmak performans konusunda soru işaretleri oluşturabilir. Neyse ki yapımcılar optimizasyon konusunda gayet iyi bir iş ortaya koymuşlar. Oyunun 60 fps kilidine sahip olduğu göz önüne alındığında bu değere rahatça ulaşanların ayarları yükselterek görsel kaliteyi artırmaları mümkün. The Crew Motorfest’in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibi.
The Crew Motorfest minimum sistem gereksinimleri
- Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 5 1400 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 480 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 40 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi
The Crew Motorfest önerilen sistem gereksinimleri
- Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 7 2700X işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5700XT ekran kartı
- 8 GB bellek
- 40 GB disk alanı