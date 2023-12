The Finals Hakkında Bilmen Gerekenler

The Finals sistem gereksinimleri neler?

The Finals’taki sınıflar, silahlar, ekipmanlar neler?

The Finals nasıl oynanıyor?

The Finals nasıl bir oyun?

, 2018 yılında görevinden ayrıldı ve Embark Studios’u kurdu. Yanına eski DICE çalışanlarından bazı isimleri kattıktan sonra ise The Finals üzerinde çalışmaya başladı.

The Finals’ı anlatmaya yapımcı stüdyodan başlamak en doğrusu olur. Efsanevi Battlefield serisini geliştiren İsveçli stüdyo DICE’ı duymayan yoktur. Yaklaşık 20 yıl boyunca DICE’ın başında bulunan

The Finals’ı anlatmaya yapımcı stüdyodan başlamak en doğrusu olur. Efsanevi Battlefield serisini geliştiren İsveçli stüdyo DICE’ı duymayan yoktur. Yaklaşık 20 yıl boyunca DICE’ın başında bulunan Patrick Söderlund , 2018 yılında görevinden ayrıldı ve Embark Studios’u kurdu. Yanına eski DICE çalışanlarından bazı isimleri kattıktan sonra ise The Finals üzerinde çalışmaya başladı.

The Finals’ı anlatmaya yapımcı stüdyodan başlamak en doğrusu olur. Efsanevi Battlefield serisini geliştiren İsveçli stüdyo DICE’ı duymayan yoktur. Yaklaşık 20 yıl boyunca DICE’ın başında bulunan Patrick Söderlund , 2018 yılında görevinden ayrıldı ve Embark Studios’u kurdu. Yanına eski DICE çalışanlarından bazı isimleri kattıktan sonra ise The Finals üzerinde çalışmaya başladı.

The Finals, akıcı ve aksiyon dolu bir oynanışa sahip

The Finals, oyuncuların üçer kişilik takımlar halinde karşı karşıya geldiği bir oyun.

The Finals, oyuncuların üçer kişilik takımlar halinde karşı karşıya geldiği bir oyun. Oyundaki temel amaç , maç sonuna kadar belirli miktardaki parayı toplayan ilk takım olmak. Bu süreçte farklı silahlar ve ekipmanlar kullanarak rakipleri alt etmek mümkün. Daha da önemlisi, oyunun yıkılabilir çevre mekaniklerini stratejik şekilde kullanmak oyunu çok daha eğlenceli hale getiriyor.

The Finals, oyuncuların üçer kişilik takımlar halinde karşı karşıya geldiği bir oyun. Oyundaki temel amaç , maç sonuna kadar belirli miktardaki parayı toplayan ilk takım olmak. Bu süreçte farklı silahlar ve ekipmanlar kullanarak rakipleri alt etmek mümkün. Daha da önemlisi, oyunun yıkılabilir çevre mekaniklerini stratejik şekilde kullanmak oyunu çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Hot Lap vs Max Verstappen

The Finals’ta zafere giden yol paradan geçiyor ve kasalar dışında rakipleri alt etmek de para kazandırıyor. Zaten oyunda silahlar ile vurulan rakiplerden de kan çıkmıyor, onun yerine yine

The Finals’ta zafere giden yol paradan geçiyor ve kasalar dışında rakipleri alt etmek de para kazandırıyor. Zaten oyunda silahlar ile vurulan rakiplerden de kan çıkmıyor, onun yerine yine paralar havada uçuşuyor . Bir rakip alt edilince adeta bir balon gibi patlıyor ve yere paralar dökülüyor. Quick Cash modunda bunun pek anlamı yok ancak asıl rekabet de Bank It’te gerçekleşiyor.

The Finals’ta zafere giden yol paradan geçiyor ve kasalar dışında rakipleri alt etmek de para kazandırıyor. Zaten oyunda silahlar ile vurulan rakiplerden de kan çıkmıyor, onun yerine yine paralar havada uçuşuyor . Bir rakip alt edilince adeta bir balon gibi patlıyor ve yere paralar dökülüyor. Quick Cash modunda bunun pek anlamı yok ancak asıl rekabet de Bank It’te gerçekleşiyor.

Bank It

Quick Cash ’te üç takım karşı karşıya geliyor ve 10.000$’lık iki kasayı yükleme noktasından geçiren takım maçı kazanıyor. Bank It ’te ise dört takım karşı karşıya geliyor ve paralar yükleme noktalarına direkt yüklenebiliyor. Üstelik para taşıyan rakipler alt edilerek taşıdıkları parayı çalmak da mümkün. Buradaki hedef 40.000$’a ulaşmak ya da süre bitince en çok paraya sahip olmak.

Quick Cash ’te üç takım karşı karşıya geliyor ve 10.000$’lık iki kasayı yükleme noktasından geçiren takım maçı kazanıyor. Bank It ’te ise dört takım karşı karşıya geliyor ve paralar yükleme noktalarına direkt yüklenebiliyor. Üstelik para taşıyan rakipler alt edilerek taşıdıkları parayı çalmak da mümkün. Buradaki hedef 40.000$’a ulaşmak ya da süre bitince en çok paraya sahip olmak.

) sahip olsa da haritaların farklı varyasyonlarının bulunması. Haritaların standart halleri dışında şantiyelerle dolu Under Construction ve hareketli platformların yer aldığı Moving Platforms dahil olmak üzere altı varyasyona sahip olması aksiyona çeşitlilik katıyor.

The Finals’ın ilginç yanlarından biri de şimdilik sadece dört haritaya (

The Finals’ın ilginç yanlarından biri de şimdilik sadece dört haritaya ( Las Vegas, Monaco, Seoul, Skyway Stadium ) sahip olsa da haritaların farklı varyasyonlarının bulunması. Haritaların standart halleri dışında şantiyelerle dolu Under Construction ve hareketli platformların yer aldığı Moving Platforms dahil olmak üzere altı varyasyona sahip olması aksiyona çeşitlilik katıyor.

The Finals’ın ilginç yanlarından biri de şimdilik sadece dört haritaya ( Las Vegas, Monaco, Seoul, Skyway Stadium ) sahip olsa da haritaların farklı varyasyonlarının bulunması. Haritaların standart halleri dışında şantiyelerle dolu Under Construction ve hareketli platformların yer aldığı Moving Platforms dahil olmak üzere altı varyasyona sahip olması aksiyona çeşitlilik katıyor.