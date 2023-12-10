The Finals Hakkında Bilmen Gerekenler

Oyunda birçok farklı silah ve bir o kadar ekipman mevcut. Silahlar ve bazı ekipmanlar direkt olarak rakiplere hasar verirken, bazı ekipmanlar ise taktiksel çeşitlilik sunuyor. Tüm bunlar

yıkılabilir çevre

ile birleşince zaman zaman fazlasıyla kaotik anlar yaşanabiliyor. Öte yandan oyunda şimdilik iki farklı oyun modunun yanı sıra dereceli maç ve turnuva sistemi de yer alıyor.