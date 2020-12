Oyun Dünyasının Oscar'ları Dağıtıldı!

Törendeki diğer önemli duyuruları Dragon Age ve Mass Effect serilerinin yeni oyunları, The Elder Scrolls Online'ın Gates of Oblivion genişleme paketi, eski Left 4 Dead yapımcılarından benzer türdeki Back 4 Blood, A Way Out'un yapımcılarından It Takes Two, Gone Home'un yapımcılarından Open Roads, Valiant Hearts'ın yapımcılarından Road 96,

Vin Diesel’ın başrolünde olduğu

Ark II, Black Desert'ın yapımcılarından Crimson Desert, Fortnite için Master Chief karakteri ve Among Us için The Airship haritası olarak sıralayabilirim. Son olarak gecede boy gösteren ünlüler arasında Christopher Nolan, Eddie Vedder, Keanu Reeves, Tom Holland, Nolan North, Gal Gadot, John David Washington ve Brie Larson gibi isimlerin yer aldığını not düşeyim.