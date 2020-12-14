Oyun Dünyasının Oscar'ları Dağıtıldı!

The Game Awards ödülleri oyun ve espor olmak üzere iki ana başlık altında dağıtıldı. Oyunların ödüllendirildiği 24 farklı kategorinin 10’unda ödüle aday gösterilen The Last of Us Part II , aslında yılın en çok tartışılan oyunlarından da biri konumunda. Bu tartışmalar halk oylamasıyla belirlenen ödüle de yansıyınca Oyuncuların Sesi ödülü Ghost of Tsushima’ya gitmişti. Buna rağmen “yılın oyunu” dahil olmak üzere toplam yedi ödül kazanan The Last of Us Part II geceden hak ettiği bir zaferle döndü. Törenin öne çıkan diğer oyunları ikişer ödül kazanan Among Us, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima ve Hades oldu. Altı kategoride dağıtılan espor ödüllerinin dördüne ise League of Legends layık görüldü.