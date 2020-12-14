Oyun Dünyasının Oscar'ları Dağıtıldı!
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Oyun dünyasının Oscar ödülleri The Game Awards, 10 Aralık’ta sahiplerini buldu.
itibarıyla yayında
Sektörün önde gelen isimlerinden Geoff Keighley, 2003 ile 2013 yılları arasında Spike Video Game Awards ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Aynı ismin 2014 yılından itibaren altına imza attığı The Game Awards ise oyun dünyasının Oscar töreni olarak yıllardır düzenlenmekte. Farklı kategoriler altında oyunların ve yapımcıların ödüllendirildiği tören bu yıl 10 Aralık’ı 11 Aralık’a bağlayan gece gerçekleşti. Birçok oyunun tanıtıldığı ve sinema dünyasından ünlü isimlerin katılım gösterdiği törene damgasını vuran ise The Last of Us Part II damga vurdu.
The Game Awards ödülleri oyun ve espor olmak üzere iki ana başlık altında dağıtıldı. Oyunların ödüllendirildiği 24 farklı kategorinin 10’unda ödüle aday gösterilen The Last of Us Part II, aslında yılın en çok tartışılan oyunlarından da biri konumunda. Bu tartışmalar halk oylamasıyla belirlenen ödüle de yansıyınca Oyuncuların Sesi ödülü Ghost of Tsushima’ya gitmişti. Buna rağmen “yılın oyunu” dahil olmak üzere toplam yedi ödül kazanan The Last of Us Part II geceden hak ettiği bir zaferle döndü. Törenin öne çıkan diğer oyunları ikişer ödül kazanan Among Us, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima ve Hades oldu. Altı kategoride dağıtılan espor ödüllerinin dördüne ise League of Legends layık görüldü.
Törende sadece oyunlar ödüllendirilmedi, aynı zamanda yeni oyun duyuruları yapıldı ve beklenen oyunların yeni videoları yayınlandı. Gecenin en heyecan verici duyurularından biri The Callisco Protocol oldu. Efsanevi Dead Space serisinin yaratıcısı Glen Schofield'ın yeni stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, birçok açıdan Dead Space'i andıran ve adeta ondan ilham alan bir yapım olarak dikkat çekti. Ne var ki oyunun PUBG dünyasıyla bağlantılı olma ihtimali de mevcut ama bunu olumsuz bir detay olarak değerlendirmemek lazım. Bir diğer sürpriz duyuru Microsoft’tan geldi ve sektörün önemli isimlerini aynı çatı altında toplayan The Initiative’in yeni Perfect Dark oyunu üzerinde çalıştığı açıklandı.
Törendeki diğer önemli duyuruları Dragon Age ve Mass Effect serilerinin yeni oyunları, The Elder Scrolls Online'ın Gates of Oblivion genişleme paketi, eski Left 4 Dead yapımcılarından benzer türdeki Back 4 Blood, A Way Out'un yapımcılarından It Takes Two, Gone Home'un yapımcılarından Open Roads, Valiant Hearts'ın yapımcılarından Road 96, Vin Diesel’ın başrolünde olduğu Ark II, Black Desert'ın yapımcılarından Crimson Desert, Fortnite için Master Chief karakteri ve Among Us için The Airship haritası olarak sıralayabilirim. Son olarak gecede boy gösteren ünlüler arasında Christopher Nolan, Eddie Vedder, Keanu Reeves, Tom Holland, Nolan North, Gal Gadot, John David Washington ve Brie Larson gibi isimlerin yer aldığını not düşeyim.
Oyun Ödülleri
- Yılın Oyunu | The Last of Us Part II
- En İyi Topluluk Desteği | Fall Guys
- En İyi Devamlılık Ödülü | No Man’s Sky
- En İyi Oyun Yönetmenliği | The Last of Us Part II
- En İyi Anlatım | The Last of Us Part II
- En İyi Sanat Yönetmenliği | Ghost of Tsushima
- En İyi Müzik | Final Fantasy VII Remake
- En İyi Ses Tasarımı | The Last of Us Part II
- En İyi Performans | Laura Bailey (Abby, The Last of Us Part II)
- En Etkili Oyun | Tell Me Why
- Erişilebilirlikte Yenilik Ödülü | The Last of Us Part II
- En İyi Bağımsız Oyun | Hades
- En İyi Mobil Oyun | Among Us
- En İyi VR / AR Oyunu | Half-Life: Alyx
- En İyi Aksiyon Oyunu | Hades
- En İyi Aksiyon / Adventure Oyunu | The Last of Us Part II
- En İyi Rol Yapma Oyunu | Final Fantasy VII Remake
- En İyi Dövüş Oyunu | Mortal Kombat 11 Ultimate
- En İyi Aile Oyunu | Animal Crossing: New Horizons
- En İyi Simülasyon / Strateji Oyunu | Microsoft Flight Simulator
- En İyi Spor / Yarış Oyunu | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
- En İyi Multiplayer Oyun | Among Us
- En İyi Çıkış Oyunu | Phasmophobia
- Oyuncuların Sesi Ödülü | Ghost of Tsushima
- Yılın İçerik Üreticisi | Rachell “Valkyrae” Hofstetter
Espor Ödülleri
- En İyi Espor Oyunu | League of Legends
- En İyi Espor Oyuncusu | Heo “ShowMaker” Su (Damwon Gaming, League of Legends)
- En İyi Espor Takımı | G2 Esports (League of Legends)
- En İyi Espor Koçu | Danny “zonic” Sørensen (Astralis, CSGO)
- En İyi Espor Etkinliği | 2020 League of Legends Dünya Şampiyonası
- En İyi Espor Sunucusu | Eefje “Sjokz” Depoortere