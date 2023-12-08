2023'ün En İyi Oyunları

, oyun dünyasının Oscar töreni kabul ediliyor. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) verdiği oylama sonucunda belirlendi.

2014 yılından beri düzenlenen The Game Awards , oyun dünyasının Oscar töreni kabul ediliyor. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) verdiği oylama sonucunda belirlendi.

2014 yılından beri düzenlenen The Game Awards , oyun dünyasının Oscar töreni kabul ediliyor. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) verdiği oylama sonucunda belirlendi.