2023'ün En İyi Oyunları

Bir Oyun Daha
2014 yılından beri düzenlenen The Game Awards, oyun dünyasının Oscar töreni kabul ediliyor. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) verdiği oylama sonucunda belirlendi.
Baldur’s Gate 3, “yılın en iyi oyunu” dahil olmak üzere altı dalda ödüle layık görüldü. League of Legends efsanesi Faker’ın yılın en iyi espor oyuncusu ve VALORANT’ın yılın en iyi espor oyunu seçildiği The Game Awards 2023, birçok yeni oyunun tanıtımına da sahne oldu. Gece boyunca dağıtılan tüm ödülleri ve kazananları aşağıda görebilirsin.
The Game Awards 2023 Kazananları
- Yılın Oyunu: Baldur's Gate 3
- En Çok Beklenen Oyun: Final Fantasy VII Rebirth
- En İyi Aile Oyunu: Super Mario Bros. Wonder
- En İyi Aksiyon Oyunu: Armored Core VI: Fires of Rubicon
- En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- En İyi Dövüş Oyunu: Street Fighter 6
- En İyi RPG Oyunu: Baldur's Gate 3
- En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: Pikmin 4
- En İyi Spor/Yarış Oyunu: Forza Motorsport
- En İyi Çoklu Oyunculu Oyun: Baldur's Gate 3
- En İyi Bağımsız Oyun: Sea of Stars
- En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun: Cocoon
- En İyi Mobil Oyun: Honkai: Star Rail
- En İyi VR/AR Oyunu: Resident Evil Village VR Modu
- En İyi Hikaye Anlatımı: Alan Wake 2
- En İyi Müzik: Final Fantasy XVI
- En İyi Oyun Yönetimi: Alan Wake 2
- En İyi Sanat Yönetimi: Alan Wake 2
- En İyi Ses Tasarımı: Hi-Fi Rush
- En İyi Performans: Neil Newbon (Baldur's Gate 3)
- Erişilebilirlikte Yenilik: Forza Motorsport
- Etki Yaratan Oyun: Tchia
- En İyi Devam Eden Oyun: Cyberpunk 2077
- En İyi Topluluk Desteği: Baldur's Gate 3
- Oyuncuların Seçimi: Baldur's Gate 3
- Yılın İçerik Üreticisi: Ironmouse
- En İyi Uyarlama: The Last of Us
- En İyi Espor Oyunu: VALORANT
- En İyi Espor Takımı: JD Gaming
- En İyi Espor Oyuncusu: Faker
- En İyi Espor Koçu: Potter
- En İyi Espor Etkinliği: 2023 League of Legends World Championship