2024'ün En İyi Oyunları

Oyun dünyasının Oscar töreni olarak kabul edilen ve 2014 yılınden beri düzenlenen The Game Awards'un 2024 kazananları 12 Aralık'ı 13 Aralık'a bağlayan gece belli oldu. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) yaptığı oylama sonucunda belirlendi. Bu yılın kategorilerini ve kazananları aşağıda görebilirsin.