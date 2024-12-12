The Game Awards 2024
© The Game Awards
OYUN

2024'ün En İyi Oyunları

The Game Awards 2024'ün kazananları 12 Aralık'ı 13 Aralık'a bağlayan gece yapılan törende belli oldu.
Yazar: Şefik Akkoç
5 dakikalık okumaPublished on
Oyun dünyasının Oscar töreni olarak kabul edilen ve 2014 yılınden beri düzenlenen The Game Awards'un 2024 kazananları 12 Aralık'ı 13 Aralık'a bağlayan gece belli oldu. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) yaptığı oylama sonucunda belirlendi. Bu yılın kategorilerini ve kazananları aşağıda görebilirsin.
Elden Ring

Elden Ring

© FromSoftware/Bandai Namco Entertainment

Yılın Oyunu
En Çok Beklenen Oyun
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Grand Theft Auto VI [KAZANAN]
  • Metroid Prime 4: Beyond
  • Monster Hunter Wilds
GTA 6

GTA 6

© Rockstar Games

En İyi Aile Oyunu
  • Astro Bot [KAZANAN]
  • Princess Peach: Showtime!
  • Super Mario Party Jamboree
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • The Plucky Squire
En İyi Aksiyon Oyunu
  • Black Myth: Wukong [KAZANAN]
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Helldivers II
  • Stellar Blade
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
  • Astro Bot [KAZANAN]
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Silent Hill 2
  • Star Wars Outlaws
  • The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom
Tekken 8

Tekken 8

© Bandai Namco Studios

En İyi Dövüş Oyunu
  • Dragon Ball: Sparking! Zero
  • Granblue Fantasy Versus: Rising
  • Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
  • MultiVersus
  • Tekken 8 [KAZANAN]
En İyi RPG Oyunu
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
Loïs Openda

Loïs Openda

© Electronic Arts

En İyi Spor/Yarış Oyunu
En İyi Multiplayer Oyun
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Helldivers II [KAZANAN]
  • Super Mario Party Jamboree
  • Tekken 8
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
En İyi Bağımsız Oyun
  • Animal Well
  • Balatro [KAZANAN]
  • Lorelei and the Laser Eyes
  • Neva
  • UFO 50
Manor Lords

Manor Lords

© Slavic Magic/Hooded Horse

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
  • Animal Well
  • Balatro [KAZANAN]
  • Manor Lords
  • Pacific Drive
  • The Plucky Squire
En İyi Mobil Oyun
  • AFK Journey
  • Balatro [KAZANAN]
  • Pokémon Trading Card Game Pocket
  • Wuthering Waves
  • Zenless Zone Zero
En İyi VR/AR Oyunu
  • Arizona Sunshine Remake
  • Asgard's Wrath 2
  • Batman: Arkham Shadow [KAZANAN]
  • Metal: Hellslinger VR
  • Metro Awakening
Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth

© Ryu Ga Gotoku Studio/Sega

En İyi Hikaye Anlatımı
En İyi Müzik
En İyi Oyun Yönetimi
Elden Ring

Elden Ring

© FromSoftware/Bandai Namco Entertainment

En İyi Sanat Yönetimi
En İyi Ses Tasarımı
En İyi Performans
  • Briana White, Aerith Gainsborough (Final Fantasy VII Rebirth)
  • Hannah Telle, Max Caulfield (Silent Hill 2)
  • Humberly González, Kay Vess (Star Wars Outlaws)
  • Luke Roberts, James Sunderland (Silent Hill 2)
  • Melina Juergens, Senua (Senua's Saga: Hellblade II) [KAZANAN]
Final Fantasy VII Rebirth oyuncular tarafından merakla bekleniyordu

Final Fantasy VII Rebirth oyuncular tarafından merakla bekleniyordu

© Sqaure Enix

Erişilebilirlikte Yenilik
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Diablo IV: Vessel of Hatred
  • Dragon Age: Vanguard
  • Prince of Persia: The Lost Crown [KAZANAN]
  • Star Wars Outlaws
Etki Yaratan Oyun
  • Closer the Distance
  • Indika
  • Neva [KAZANAN]
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Tales of Kenzera: Zau
En İyi Devam Eden Oyun
  • Destiny 2: The Final Shape
  • Diablo IV: Vessel of Hatred
  • Final Fantasy XIV: Dawntrail
  • Fortnite
  • Helldivers II [KAZANAN]
Helldivers 2

Helldivers 2

© Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment

En İyi Topluluk Desteği
  • Baldur's Gate 3 [KAZANAN]
  • Final Fantasy XIV: Dawntrail
  • Fortnite
  • Helldivers II
  • No Man's Sky
Oyuncuların Seçimi
En İyi Uyarlama
  • Arcane
  • Fallout [KAZANAN]
  • Knuckles
  • Like a Dragon: Yakuza
  • Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Jinx'in yeni sezondaki yeni görünümü

Jinx'in yeni sezondaki yeni görünümü

© Riot Games

Yılın İçerik Üreticisi
  • CaseOh [KAZANAN]
  • IlloJuan
  • Techno Gamerz
  • Typical Gamer
  • Usada Pekora
Yılın Espor Oyunu
Yılın Espor Takımı
  • Bilibili Gaming
  • Gen.G
  • Natus Vincere
  • T1 [KAZANAN]
  • Team Liquid
T1, İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen 2024 League of Legends Dünya Şampiyonası'nı kazandıktan sonra kupayı kaldırıyor.

Faker, ilk şampiyonluğundan 11 yıl sonra bir kupa daha kazandı

© Riot Games

Yılın Esporcusu
  • Aleksi "Aleksib" Virolainen
  • Jung "Chovy" Ji-hoon
  • Lee "Faker" Sang-hyeok [KAZANAN]
  • Mathieu "ZywOo" Herbaut
  • Neta "33" Shapira
  • Zheng "ZmjjKK" Yongkang
OYUN
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