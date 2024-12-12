Bir Oyun Daha
© The Game Awards
OYUN
2024'ün En İyi Oyunları
The Game Awards 2024'ün kazananları 12 Aralık'ı 13 Aralık'a bağlayan gece yapılan törende belli oldu.
Oyun dünyasının Oscar töreni olarak kabul edilen ve 2014 yılınden beri düzenlenen The Game Awards'un 2024 kazananları 12 Aralık'ı 13 Aralık'a bağlayan gece belli oldu. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) yaptığı oylama sonucunda belirlendi. Bu yılın kategorilerini ve kazananları aşağıda görebilirsin.
Yılın Oyunu
- Astro Bot [KAZANAN]
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Metaphor: ReFantazio
En Çok Beklenen Oyun
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Grand Theft Auto VI [KAZANAN]
- Metroid Prime 4: Beyond
- Monster Hunter Wilds
En İyi Aile Oyunu
- Astro Bot [KAZANAN]
- Princess Peach: Showtime!
- Super Mario Party Jamboree
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- The Plucky Squire
En İyi Aksiyon Oyunu
- Black Myth: Wukong [KAZANAN]
- Call of Duty: Black Ops 6
- Stellar Blade
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- Astro Bot [KAZANAN]
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom
En İyi Dövüş Oyunu
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
- MultiVersus
- Tekken 8 [KAZANAN]
En İyi RPG Oyunu
- Dragon's Dogma 2
- Metaphor: ReFantazio [KAZANAN]
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
- Frostpunk 2 [KAZANAN]
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Manor Lords
- Unicorn Overlord
En İyi Spor/Yarış Oyunu
- EA Sports FC 25 [KAZANAN]
- WWE 2K24
En İyi Multiplayer Oyun
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers II [KAZANAN]
- Super Mario Party Jamboree
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En İyi Bağımsız Oyun
- Animal Well
- Balatro [KAZANAN]
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
- Animal Well
- Balatro [KAZANAN]
- Manor Lords
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
En İyi Mobil Oyun
- AFK Journey
- Balatro [KAZANAN]
- Pokémon Trading Card Game Pocket
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero
En İyi VR/AR Oyunu
- Arizona Sunshine Remake
- Asgard's Wrath 2
- Batman: Arkham Shadow [KAZANAN]
- Metal: Hellslinger VR
- Metro Awakening
En İyi Hikaye Anlatımı
- Metaphor: ReFantazio [KAZANAN]
- Senua'a Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
En İyi Müzik
- Astro Bot
- Final Fantasy VII Rebirth [KAZANAN]
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
En İyi Oyun Yönetimi
- Astro Bot [KAZANAN]
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Sanat Yönetimi
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Metaphor: ReFantazio [KAZANAN]
- Neva
En İyi Ses Tasarımı
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Senua's Saga: Hellblade II [KAZANAN]
- Silent Hill 2
En İyi Performans
- Briana White, Aerith Gainsborough (Final Fantasy VII Rebirth)
- Hannah Telle, Max Caulfield (Silent Hill 2)
- Humberly González, Kay Vess (Star Wars Outlaws)
- Luke Roberts, James Sunderland (Silent Hill 2)
- Melina Juergens, Senua (Senua's Saga: Hellblade II) [KAZANAN]
Erişilebilirlikte Yenilik
- Call of Duty: Black Ops 6
- Diablo IV: Vessel of Hatred
- Dragon Age: Vanguard
- Prince of Persia: The Lost Crown [KAZANAN]
- Star Wars Outlaws
Etki Yaratan Oyun
- Closer the Distance
- Indika
- Neva [KAZANAN]
- Life is Strange: Double Exposure
- Senua's Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: Zau
En İyi Devam Eden Oyun
- Destiny 2: The Final Shape
- Diablo IV: Vessel of Hatred
- Final Fantasy XIV: Dawntrail
- Fortnite
- Helldivers II [KAZANAN]
En İyi Topluluk Desteği
- Baldur's Gate 3 [KAZANAN]
- Final Fantasy XIV: Dawntrail
- Fortnite
- No Man's Sky
Oyuncuların Seçimi
- Black Myth: Wukong [KAZANAN]
- Genshin Impact
- Wuthering Waves
- Zenless Zero Zero
En İyi Uyarlama
- Fallout [KAZANAN]
- Knuckles
- Like a Dragon: Yakuza
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Yılın İçerik Üreticisi
- CaseOh [KAZANAN]
- IlloJuan
- Techno Gamerz
- Typical Gamer
- Usada Pekora
Yılın Espor Oyunu
- Dota 2
- League of Legends [KAZANAN]
Yılın Espor Takımı
- Bilibili Gaming
- Gen.G
- Natus Vincere
- T1 [KAZANAN]
- Team Liquid
Yılın Esporcusu
- Aleksi "Aleksib" Virolainen
- Jung "Chovy" Ji-hoon
- Lee "Faker" Sang-hyeok [KAZANAN]
- Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Neta "33" Shapira
- Zheng "ZmjjKK" Yongkang