The Kites'ın Paris Macerasına Tanık Ol

bu isimlerden sadece birkaçı. Bu dev sahnenin son şanslı grubu ise çocukluktan bu yana birlikte müzik yapan

adını taşıyan ilk albümünü 2019'da yayınlamıştı. Nostaljik ve modern seslerin bir füzyonu gibi görünen bu albüm, her biri özgün ama şahane bir bütünlüğe sahip altı tamamen enstrümental kayıttan oluşuyor. Bu albümden