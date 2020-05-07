The Kites'ın Paris Macerasına Tanık Ol
The Kites, rotasını batıya çevirip Red Bull Müzik Stüdyoları, Paris’e konuk oldu. Grubun Paris günlerini anlatan Paris'te Funk Zamanı: The Kites belgeseli ve orada kaydedilen şarkı şimdi karşında!
Red Bull Warm Up ilk günden bu yana sayısız özgün ve yenilikçi yeteneği ağırladı. Nova Norda, The Away Days ve Nilipek. bu isimlerden sadece birkaçı. Bu dev sahnenin son şanslı grubu ise çocukluktan bu yana birlikte müzik yapan Tan Deliorman ve Ozan Erverdi'nin farklı tarzları birleştiren projesi The Kites.
The Kites, Sunset Vibes adını taşıyan ilk albümünü 2019'da yayınlamıştı. Nostaljik ve modern seslerin bir füzyonu gibi görünen bu albüm, her biri özgün ama şahane bir bütünlüğe sahip altı tamamen enstrümental kayıttan oluşuyor. Bu albümden Watchu Chasin’e Red Bull Warm Up kapsamında bir de The Kites’ın renkli dünyasını yansıtan bir klip hazırlamıştık.
Aynı apartmanda doğup küçüklükten beri birlikte müzik yapan ve bundan hayli keyif alan iki arkadaşın şimdiki durağı ise, onların hayallerini bir adım daha öteye taşıyan cinsten. Yaptıkları müziğin temelinde yatan rock, funk ve jazz sound’larını sergilemek üzere rotalarını biraz daha batıya çevirip Red Bull Müzik Stüdyoları, Paris’e konuk oldular.
Grubun Paris günlerini anlatan Paris'te Funk Zamanı: The Kites belgeseli hemen girişte izleyebilirsin.
Bu işin nasıl olacağını hiçbir zaman bilmiyorduk. Hep kendi istediğimiz şeyi yaptık. İçimizden geldiği gibi, kimsenin etkisi altında kalmadan yaptığımız zaman, Red Bull’un buna destek olduğunu görmek bizi çok mutlu etti.
The Kites ile yaptığımız söyleşiyi buradan okuyabilirsin.
İlk konserlerini Fenerbahçe Parkı’nda iki üç bin kişiye verdikten sonra sıra Red Bull Müzik Stüdyoları, Paris’te kayıt almaya geldiğinde ikili yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Bir enstrümental müzik yaptığımız için, bunu dünyanın her yerinde çalabilmemiz ve insanlarla paylaşmamız lazım. Red Bull Warm Up, buna çok güzel aracı oldu.”
The Kites’ın Paris’teki kayıt günlerini hemen yukarıda izleyebilirsin. Red Bull Müzik Stüdyoları, Paris’te kaydedilen şarkısı New Generation Jungle'ı Spotify'dan dinleyebilirsin.