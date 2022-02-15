Challengers'ta İşleri Kolaylaştıracak The Sims 4 Hileleri

’ın bu haftaki bölümüne Pelin “Pqueen” Baynazoğlu konuk olacak. Onu zorlu mücadelelerin beklediği oyun ise yaşam simülasyonu The Sims 4. Neyse ki oyunda işleri kolaylaştırmak için kullanılabilecek sayısız hile mevcut. Eğer sen de bir The Sims 4 oyuncusuysan ve bazı konularda zorlanıyorsan aşağıdaki hileleri kullanarak işleri yoluna koyabilirsin.

Hileleri girebilmek için ilk olarak konsolu açman gerekiyor. Konsol Windows sürümünde Ctrl + Shift + C, Mac OS sürümünde Command + Shift + C, PlayStation sürümünde L1 + L2 + R1 + R2 ve Xbox sürümünde LB + LT + RB + RT tuşlarına aynı anda basarak açılıyor. Konsolu açtıktan sonra hileleri kullanabilmek için testingcheats true komutunu girmek gerekiyor.

Hileleri girebilmek için ilk olarak konsolu açman gerekiyor. Konsol Windows sürümünde Ctrl + Shift + C, Mac OS sürümünde Command + Shift + C, PlayStation sürümünde L1 + L2 + R1 + R2 ve Xbox sürümünde LB + LT + RB + RT tuşlarına aynı anda basarak açılıyor. Konsolu açtıktan sonra hileleri kullanabilmek için testingcheats true komutunu girmek gerekiyor.

Hileleri girebilmek için ilk olarak konsolu açman gerekiyor. Konsol Windows sürümünde Ctrl + Shift + C, Mac OS sürümünde Command + Shift + C, PlayStation sürümünde L1 + L2 + R1 + R2 ve Xbox sürümünde LB + LT + RB + RT tuşlarına aynı anda basarak açılıyor. Konsolu açtıktan sonra hileleri kullanabilmek için testingcheats true komutunu girmek gerekiyor.