Challengers'ta İşleri Kolaylaştıracak The Sims 4 Hileleri

Bir Oyun Daha
Red Bull’un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Challengers’ın bu haftaki bölümüne Pelin “Pqueen” Baynazoğlu konuk olacak. Onu zorlu mücadelelerin beklediği oyun ise yaşam simülasyonu The Sims 4. Neyse ki oyunda işleri kolaylaştırmak için kullanılabilecek sayısız hile mevcut. Eğer sen de bir The Sims 4 oyuncusuysan ve bazı konularda zorlanıyorsan aşağıdaki hileleri kullanarak işleri yoluna koyabilirsin.
01
The Sims 4’te konsol açma
Hileleri girebilmek için ilk olarak konsolu açman gerekiyor. Konsol Windows sürümünde Ctrl + Shift + C, Mac OS sürümünde Command + Shift + C, PlayStation sürümünde L1 + L2 + R1 + R2 ve Xbox sürümünde LB + LT + RB + RT tuşlarına aynı anda basarak açılıyor. Konsolu açtıktan sonra hileleri kullanabilmek için testingcheats true komutunu girmek gerekiyor.
02
The Sims 4 para hilesi
Oyunun en çok aranan ve en çok kullanılan hilesi tabii ki para hilesi. Meslek sahibi olmak ve para biriktirmek için uzun süre uğraşmak istemeyenler para hilelerini kullanarak anında Simoleon zengini olabilirler. The Sims 4’te geçerli para hileleri ve bu hilelerin getirileri şöyle.
- kaching | 1.000 Simoleon verir.
- rosebud | 1.000 Simoleon verir.
- motherlode | 50.000 Simoleon verir.
- money X | X yerine yazılacak miktarda Simoleon verir.
- autopay_bills true | Faturaların otomatik ödenmesini açar.
- autopay_bills false | Faturaların otomatik ödenmesini kapatır.
- freerealestate on | Mahalle ya da dünya ekranında tüm alanları ücretsiz hale getirir.
03
The Sims 4 Shift + Click hileleri
- Cheat Need > Make Happy | Sim’lerin motivasyonunu ve mutluluğunu maksimuma getirir.
- Cheat Need > Enable Need Decay | Sim’lerin ihtiyaç değişimlerini açar.
- Cheat Need > Disable Need Decay | Sim’lerin ihtiyaç değişimlerini kapatır.
- Reset Object | Sim’lerin ve eşyaların durumlarını sıfırlar.
- Add to Family | Aile üyesi olmayan bir Sim’i aileye katar.
- Modify in CAS | Sim yaratma ekranında isim ve kalıtsal özellikler dışında değişiklik yapmaya izin verir.
- Make Clean | Nesneleri temizler.
- Make Dirty | Nesneleri kirletir.
- Teleport Sim | Sim’i Shift tuşuna basılı tutarken tıklanan yere ışınlar.
04
The Sims 4 satın alma ve inşa modu hileleri
- modebb.moveobjects | Eşyaları yerleştirme kurallarını yok sayarak yerleştirmeye izin verir.
- bb.showhiddenobjects | Gizli objeleri satın alınabilir kılar.
- bb.enablefreebuild | Kilitli alanlar dahil her yere inşa izni verir.
- bb.ignoregameplayunlocksentitlement | Kariyer nedeniyle kilitli objeleri satın alınabilir kılar.
05
The Sims 4 yaşam modu hileleri
- resetsim adı soyadı | Sim’i takılı kaldığı yerden çıkarır.
- sims.give_satisfaction_points X | Sim’e X yerine yazılan kadar tatmin puanı verir.
- fillmotive motive_Bladder | Sim’in tuvalet ihtiyacını giderir.
- fillmotive motive_Energy | Sim’in enerji ihtiyacını giderir.
- fillmotive motive_Fun | Sim’in eğlence ihtiyacını giderir.
- fillmotive motive_Hunger | Sim’in açlık ihtiyacını giderir.
- fillmotive motive_Hygiene | Sim’in temizlik ihtiyacını giderir.
- fillmotive motive_Social | Sim’im sosyalleşme ihtiyacını giderir.
- sims.fill_all_commodities | Evdeki tüm Sim’lerin ihtiyacını giderir.
- aspirations.complete_current_milestone | Sim’in mevcut hayat amacı (aspiration) görevlerini tamamlar ve ödüllerin alınmasını sağlar.
- stats.set_skill_level Major_Bartending 10 | Barmenlik seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Charisma 10 | Karizma seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Comedy 10 | Komedyenlik seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Fishing 10 | Balıkçılık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Gardening 10 | Bahçıvanlık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 | Gurme aşçılık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Guitar 10 | Gitar çalma seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Handiness 10 | Beceriklilik seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 | Aşçılık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Mischief 10 | Haylazlık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Painting 10 | Ressamlık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Photography 10 | Fotoğrafçılık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Piano 10 | Piyano çalma seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Programming 10 | Programcılık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 | Roket bilimi seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 | Oyunculuk seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Violin 10 | Keman çalma seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Major_Writing 10 | Yazarlık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 | Çocuğun yaratıcılık seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 | Çocuğun motor becerileri seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 | Çocuğun zihinsel becerileri seviyesini 10 yapar.
- stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 | Çocuğun sosyal becerileri seviyesini 10 yapar.
06
The Sims 4 arkadaşlık ve ilişki hileleri
- relationship.introduce_sim_to_all_others | Sim’in tüm komşularla arkadaş olmasını sağlar.
- relationships.create_friends_for_sim | Arkadaş olan bir Sim yaratır.
- modifyrelationship adı soyadı adı soyadı 100 LTR_Friendship_Main | Kendi Sim’in (adı soyadı) ile başka bir Sim (adı soyadı) arasındaki arkadaşlık değerini 100 yapar.
- modifyrelationship adı soyadı adı soyadı 100 LTR_Romance_Main | Kendi Sim’in (adı soyadı) ile başka bir Sim (adı soyadı) arasındaki romantizm değerini 100 yapar.
07
The Sims 4 ölümsüzlük hileleri
- death.toggle true | Sim’i ölümsüz kılar.
- death.toggle false | Sim’i ölümlü kılar.
- sims.add_buff Ghostly | Sim’i dört oyun saati içinde hayalete dönüştürür.
08
The Sims 4 arayüz hileleri
- headlineeffects off | Sim’lerin üstündeki kristali, konuşma ve düşünme balonunu gizler.
- headlineeffects on | Sim’lerin üstündeki kristali, konuşma ve düşünme balonunu açar.
- hovereffects off | Mouse ile üzerine gelinen Sim’deki vurguyu gizler.
- hovereffects on | Mouse ile üzerine gelinen Sim’deki vurguyu açar.
- fullscreenToogle | Tam ekran ve pencere modu arasında geçiş sağlar.
- fps on | FPS değerini açar.
- fps off | FPS değerini gizler.