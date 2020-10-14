Daha İyi Bir Dünya İçin 12 Yeni Teknoloji Fikri

Başarılı girişimler ise kendilerinden sonra geleceklere ilham veriyor. Red Bull Basement'ın da kampüste ve dünyada pozitif çözümler üretme vizyonuyla yola çıktığı girişimcilik alanında başarıya ulaşmak çok da uzak değil.

Senin de öğrencilerin hayatını ve hatta dünyayı değiştirecek bir fikrin var mı? Sen de fikrini Red Bull Basement'ın internet sitesi üzerinden bizimle paylaşabilirsin.

Daha iyi bir dünya için girişimcilik önemli bir görev üstleniyor. Dünyaya açılan girişimlerle gururlanırken ve dünyayı daha güzel bir yere dönüştürmek için hayal gücümüzü zorluyoruz. Teknoloji ise bu bitmek bilmeyen gelişim rüzgarının en önemli unsuru olarak göze çarpıyor. İşte daha iyi bir dünya için 12 yeni teknoloji fikri!

1. Hidrojen zamanı geldi

Hidrojen evrendeki en yaygın kimyasal element. Bu elementi enerji üretimi için kullanmak ise oldukça mantıklı. Fransız yazar Jules Verne de bu vizyonu 1874 gibi erken bir tarihte, Gizemli Ada romanının baş karakteri Cyrus Smith'e söylettiği şu sözlerle ifade etti: “Evet, dostlarım, suyun geleceğin kömürü olduğuna inanıyorum.”

Öyleyse, bu teknoloji neden daha yaygın olarak mevcut değil? Doğrusu şu hidrojenin işlenmesi çok pahalı ve üretilen gazın taşınması da çok zor. Ayrıca, üretim sürecinin şimdiye kadar ağırlıklı olarak petrol ve gaz kaynaklı elektriğe dayandığı göz önüne alındığında, hidrojen aslında çevre dostunun tam tersi.

Dünyanın en büyük yeşil hidrojen pilot tesisi Linz'de bulunuyor © Voestalpine

H2FUTURE araştırma projesi burada devreye giriyor. Dünyanın en büyük yeşil hidrojen pilot tesisi 2019 yılında Avusturya, Linz'deki Voestalpine tesisinde faaliyete geçti. "Yeşil" terimi, gerekli elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı anlamına geliyor.

Voestalpine CEO'su Herbert Eibensteiner, uzun vadeli bir vizyonlarınınolduğunu söylüyor ve ekliyor: "Yeşil hidrojen kullanımını artırmayı ve böylece 2050'ye kadar CO2 salınımını yüzde 80'den fazla bir oranda azaltmayı planlıyoruz."

2. Beynimizi geliştirmek

Bir spor salonunda egzersiz yapmanın en tatmin edici yönü, ne kadar düzenli ve ne kadar çok çalışırsanız, gösterdiğiniz ilerlemeyi gözünüzle o kadar net bir şekilde görebilirsiniz. Beynimizdeki gri maddeyi kullanırken ise bu sonuçlar daha az belirgindir. Şimdiye kadar, beyin performansındaki gelişmeleri belgelemek için neurofeedback eğitimi gerekiyordu ve bu tür seanslar oldukça pahalıydı. İsveçli girişimci Mendi, teknolojiyi özel kullanım için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Neurofeedback, beyin aktivitesini analiz eder ve gerçek zamanlı olarak görüntüler. Denek, beyin dalgası modellerini bir ekranda gözlemler ve böylece sırayla beyni eğitir. Mendi, bir uygulama ve plastik bir kafa bandı ile tamamen aynı şeyi yapıyor.

Beyin performansındaki gelişmeleri takip etmek için: Mendi © Mendi

Neredeyse şüpheli bir şekilde oyuncak gibi görünen şeyin ardında aslında son derece güçlü bilimsel dayanaklar yatıyor. Mendi, Stockholm Üniversitesi'nden bilim adamları ile işbirliği yapıyor ve AB fonlarından 50.000 €'luk bir destek aldı. Girişimin kurucularına göre, uzun vadede konsantrasyonu artırmak için haftada üç kez 10 dakikalık seans yeterli olacak.

3. Daha iyi bir uyku için

Bilim adamları dünya nüfusunun yalnızca yüzde birinin altı saatten daha az bir sürelik uykuyla tam potansiyelini gerçekleştirebileceğini kanıtlamış olsa da dört saatten fazla uykuya ihtiyaç duymadığını gururla iddia eden bir yönetici türü hala mevcut.

Hollanda merkezli sinirbilimci Els van der Helm, "Bu genetik bir durum" diyor. "Hiç kimse vücudunu daha az uykuya ihtiyaç duyacak şekilde eğitemez." Bu özel batıl inancın hala yaygın olduğu göz önüne alarak, o ve meslektaşı Jöran Albers, kullanıcıların daha iyi ve daha geniş uyku düzenlerine ulaşmalarına yardımcı olan Shleep uygulamasını geliştirdi.

Shleep'in kurucusu Els van der Helm © Ilsoovandijk

Uyku koçluğu platformu üç aşamada çalışıyor. İlk olarak, ilgili kullanıcının uyku düzeni bir ankete dayalı olarak değerlendiriliyor. Uygulama daha sonra verilen cevaplara göre uyku düzenlerini nasıl iyileştireceklerine dair tavsiyeler sunuyor. Meditasyon ve nefes egzersizleriyle ilgili ipuçlarına ek olarak, kullanıcı üçüncü adım olarak Shleep uyku uzmanlarıyla koçluk seansları için rezervasyon yapabilir.

4. Park sorununa elveda!

Alman şarkıcı Herbert Grönemeyer, 1984 yılında Mambo adlı şarkısında park yeri olmamasından yakınıyordu. Durum o zamandan beri çok daha kötüye gitti. Bir çalışma, park yeri arayan sürücülerin şehir merkezlerindeki trafiğin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu ortaya koydu.

Bu durum aynı zamanda İsrail'in Tel Aviv şehri için de geçerli. Şehir, sorunu çözmek için yakın zamanda halk otobüslerinin Şabat gününde çalışmasına izin verdi. Yerel bir girişim olan City Transformer'ın arkasındaki üç kişilik ekibin için bu adım yeterince radikal değildi. Çalışmalarının sonucu, diğer şehirlerdeki park sorunlarını da hafifletebilecek bir çözüm oldu - katlanır bir elektrikli araba.

City Transformer şehirlerdeki park sorununa çözüm oluyor © City Transformer

City Transformer'ın alt takımı, bir düğmeye basılarak uzatılabiliyor ve geri çekilebiliyor. Park yeri bulma zamanı geldiğinde, kabin değişmeden kalırken tekerlekler ve şasi geri çekilir. Bu konfigürasyonda araç yalnızca 1 m genişliğinde oluyor ve bir motosiklet alanına kolayca sığıyor.

City Transformer'ın sokaklara çıkmasına çok az bir süre kaldı © City Transformer

Üreticiye göre, City Transformer 90 km/s'lik en yüksek hıza ulaşabiliyor ve tam şarjlı bir pille 150 km yol kat edebiliyor. Ön sipariş aşaması halihazırda devam ediyor ve ilk modellerin 2020 yılının sonuna doğru teslim edilmesi planlanıyor.

5. Dalgaları aşmak

Yaklaşık 15 yıl önce, bir maden mühendisi ve amatör sörfçü olan Aaron Trevis, çocuklarıyla birlikte kendini göle taş atarken buldu. Trevis'in hayatını sonsuza dek değiştirecek olan bir andı. Trevis, "Sörf yapabileceğim bir dalga oluşturmak için bir taşın ne kadar büyük olması gerektiğini merak etmeye başladım" diyor. Bugün, Surf Lakes işletmesi, Avustralya'nın doğu kıyısındaki memleketi Yeppoon'da dünyanın en büyük dalga havuzlarından birini (80.000m3 su) işletiyor.

Aaron Trevis'in dalga havuzları © Surf Lakes

Sistem gölün ortasında çelik bir halka kullanıyor. Halka, yaklaşık üç ticari jetin kabaca eşdeğeri olan 1.400 ton ağırlığında. Hava basıncıyla yükselen halka, hassas bir şekilde zamanlanmış ritimde 2,4 m'lik eşmerkezli dalgaları yayıyor.

Trevis'in sistemini özel kılan, gölün dibine yerleştirilen yapay resiflerin dalgaların şekillenmesine izin vererek çeşitli noktalarda farklı hızlar, eğimler ve yükseklikler oluşturması. Sörf gölü beş zorluk seviyesine bölünmüş, yani hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller tarafından kullanılabilir. Bu aynı zamanda benzersiz teknolojinin adını da açıklıyor: 5 Dalga. Bir seferde 200 sörfçünün faydalanabildiği tesisin olumsuz yanı, Yeppoon'daki prototipin henüz halka açık olmaması.

Mükemmel dalgalarda sörf yapmak © Surf Lakes

6. Konuşmak iyi geldi

Arkadaşları ve aileyi haftalarca görememe fikri altı ay önce mantıksız görünüyordu. Ancak evde kaldığımız dönemde birden çoğumuz, refahımız için kişilerarası iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladık. İşte bu nedenle Ania Krol ve Fabian Henze, Nisan 2020'de benzer fikirlere sahip insanlarla bağlantı kurmak için ücretsiz bir çevrimiçi platform olan Ahoyly'yi başlattı.

Kayıt prosedürü iki dakikadan fazla sürmüyor. Yapmanız gereken tek şey ilgi alanlarınızı (bir algoritmanın muhatapları önerdiği temelde) ve tercih ettiğiniz iletişim kanalını (Skype, Zoom, vb.) belirtmek. İlgini çeken kişiye konuşma isteği gönder ve sohbete başla.

Ahoyly'nin kurucusu Ania Krol © Getty Images

Kullanıcıların dağılımına bakıldığında erkekler ve kadınlar az çok dengede. Ortalama yaş ise 20 ile 55 arasında. Şimdiye kadar en çok konuşulan konu başlığı ise seyahat.

7. Şehir ağaçları

Bu yılın başında üç ahşap dev, Almanya'nın Berlin sokaklarında dolaşmaya başladı. Şehir Ağaçları adı verilen 4 metre yüksekliğindeki kuleler, temelde ormanlardaki esin kaynaklarıyla aynı amaca hizmet ediyor. Havayı filtreliyorlar, ancak ekstra güçle.

CityTree, her saat 7.000 kişi için solunabilir havayı filtreliyor. Mobil filtreleme ünitelerinin her biri, beş metrelik bir yarıçap içindeki hava kirliliğini yüzde 82'ye kadar azaltıyor. Ek olarak, kuleler çevresel verileri toplayan izleme sensörleri içeriyor.

CityTrees, Berlin turunda © Green City Solutions

Kendisine enerji ve su sağlamak için güneş pilleri ve yağmur suyu toplama sistemleriyle donatılan yeşil dev, Berlin merkezli Green City Solutions ekibinin yedi yıllık sıkı çalışmasının sonucu. Londra, Paris ve Hong Kong gibi şehirlerdeki pilot projelerin ardından, CityTrees yakında Berlin'deki iki okul bahçesinde tam zamanlı olarak yerini alacak.

8. Yürürken elektrik üretmek

Hintli öğrenciler Lajin Bhaskar Lal ve Nandhika Venkateswaran projelerini gerçekleştirebilirlerse, ekolojik ayak izi, yakında yeni ve ek bir anlam daha kazanacak. Fikirleri ise şu: Diğer öğrencilerin adımlarını kullanarak elektrik üretmek. Bu harika konsept, geçen yıl Hindistan'daki Red Bull Basement Üniversitesi'nde ikiliye birincilik kazandırdı.

Nandhika Venkateswaran ve Lajin Bhaskar © Lajin Bhaskar

Fikir o kadar iyi karşılandı ki, daha sonra Bhaskar Lal, Bangalore'daki bir eğitim kampında EnergyBrid projesi üzerinde çalışmaya devam etmeleri için Google tarafından davet edildi.

Temel ilke aslında oldukça basit görünüyor. İki öğrenci, yürüyerek üretilen enerjiden nasıl yararlanılacağı sorusuna cevap arıyordu. Planları, her bir adımdan açığa çıkan enerjiyi elektriğe dönüştüren ve depolayan özel karolar (45 cm'ye 35 cm boyutlarında) kullanmaktı. Yoğun olarak kullanılan yürüyüş yollarında, her karoya sadece 30 dakikada 75.000 adım düşüyor ve bu şekilde üretilen enerji 20 dakikaya kadar bir odayı parlak bir şekilde aydınlatabilir.

9. Sihirli ayna

Egzersiz uygulamaları çağında hala spor salonlarına ihtiyacımız var mı? Spor aletlerinde antrenman yapmaktan hoşlananlar ve sporu sosyal bir deneyim olarak algılayanlar bu ihtiyacın devam ettiğini iddia edecekler. Mrs Sporty isimli spor salonu zincirinin kurucusu 41 yaşındaki Valerie Bures-Bönström, evde spor yaparken başkalarıyla iletişim kurmanın yeni bir yolunu bulmuş.

Akıllı ayna Vaha, kendi oturma odanızda uzaktan grup seansları yapmanıza olanak sunuyor. Hatta egzersiz matınızın hemen yanına kişisel bir antrenör ışınlayabiliyorsunuz. Bures-Bönström, "Tüm katılımcılar aynı odadaymış gibi hissettiriyor ve o seviyede motive oluyorsunuz" diyor.

Vaha çok büyük bir cep telefonunu andırıyor © Christoph Mannhardt

Yüksek teknoloji ürünü olan ve hareketleri hassas bir şekilde algılayıp analiz edebilen bir kamerası olan Vaha'ya 2,268 € gibi bir fiyatla sahip olunabiliyor. İlk adım, kullanıcının vücut değerlerinin belirlenmesi. Buna göre kişisel verilere ve çeşitli test uygulamalarına dayalı olarak cihaz, bireysel gereksinimlere göre uyarlanmış bir egzersiz rejimi oluşturuyor.

10. Bu hava aracı hayat kurtarıyor

Bazen yaşamı değiştiren bir an yaşarsınız. Tom Plümmer'in örneğinde, böyle bir olay Gana'da bir yıl gönüllü olarak çalıştığı dönemde gerçekleşti. Komşu ailenin bebeği doğduktan sadece birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Plümmer, "Daha hızlı bir tıbbi yardım çocuğun hayatını kurtarabilirdi" diyor.

Birkaç yıl sonra Plümmer, yeni bir tür drone üzerinde çalışan mühendis Jonathan Hesselbarth ile tanıştı. İnsansız hava aracının en yenilikçi özelliği, geleneksel bir model gibi yükselmesi ancak daha sonra uçak moduna geçebilmesi. Bu durumu drone'un daha hızlı, daha sessiz ve en önemlisi daha dengeli ilerlemesine olanak tanıyor.

Plümmer, bu drone türüyle ile tıbbi nakliye uygulamasının iyileştirilebileceğini düşündü ve Hesselbarth'ın da bu fikrin heyecanına kapılması için fitili ateşledi. 2017'de, Wingcopter projesine girişmek için Ansgar Kadura ile çalışmaya başladılar.

Wingcopter sadece bataryası hariç sadece 6 kg ağırlığında © Wingcopter

O zamandan beri çok şey gerçekleşti. Bugün, 240 km/s hıza sahip olan Wingcopter, dünyadaki en hızlı drone ve halihazırda Güney Pasifik ada eyaleti Vanuatu'da ve Afrika'daki Malawi'de başarıyla aşı teslim ediyor. Plümmer, "Bir kuryenin bir günde yürüyerek veya tekneyle kat ettiği mesafeler drone ile dakikalar içinde katediliyor" diyor.

11. Dünyanın bütün marketleri! Otomatikleşin!

30 yaşındaki Philipp Hoening ve kurucu ortağı Max Ittermann'ın Smark adını verdikleri girişimleri market alışverişi dünyasında devrim yaratmanın eşiğinde.

Tescilli yazılımları, tüm süpermarketlerin büyük boy otomatlar gibi etkin bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Müşteri, akıllı telefon veya dokunmatik ekran aracılığıyla siparişini veriyor ve otomatik bir kavrayıcı kol aracılığıyla gelen ürünü tezgahtan alıyor. Hoening, "Bu sistem, müşterilerin normal çalışma saatleri dışında alışveriş yapmasına olanak tanıyor" diyor.

Ek olarak algoritma, örneğin süresi dolmak üzere olan yoğurdun fiyatını bağımsız olarak düşürerek akıllı yönetimi de kolaylaştırıyor. Perakende devleri şimdiden teknolojiyi test ediyor.

Smark'ın kurucuları Philipp Hoening ve Max Ittermann © Ronny Schonebaum

Daha da önemlisi, bu otomatik süpermarketlerin işletilmesinin geleneksel emsallerine göre daha uygun maliyetli olduğu gerçeği. Bu sistem, daha küçük kırsal mağazalarda, tedarik yapılarını güvence altına almak için mükemmel bir fırsat sunarak, pek çok geleneksel süpermarketin yetersizlik ve düşük karlılık nedeniyle kırsal yerlerden çekilmesi eğilimini tersine çevirebilir.

12. Bir astronot gibi spor yap

Yerçekimi eksikliği uzun vadeli fiziksel sorunlara neden oluyor. Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen bir araştırma, uzayda en fazla üç hafta kaldıktan sonra astronotların kaslarının üçte bir oranında küçüldüğünü ortaya koyuyor. Stres eksikliği nedeniyle kemikleri de zayıflıyor.

NASA, ABD'li fitness gurusu Paul Francis'ten astronotları Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) formda tutmak için bir eğitim ekipmanı geliştirmesini istedi. Şimdi SpiraFlex olarak bilinen teknoloji, metal bir diskte eş merkezli olarak birleşen spiral yaylardan oluşuyor. Diske takılı tutamaklar aracılığıyla basınç uygulandığında yaylar genişliyor ve büzülüyor.

OYO Nova Gym, 50 farklı egzerizi bir alette topluyor © OYO Fitness

SpiraFlex cihazları, ilk kez 2000 yılında ISS uzay istasyonuna nakledildi ve 50'den fazla astronotu formda tutarak 10 yıl boyunca kullanıldı. Francis, icadının yeryüzündeki potansiyelini 2012'de fark etti ve OYO'yu kurdu.

Mayıs ayında, şirketin en son Kickstarter kampanyası Nova Gym, kitlesel fonlama platformunda bir fitness ürününün şimdiye kadar elde ettiği en yüksek meblağ olan üç milyon dolar topladı. Kemer şeklindeki cihaz 1,1 kg'dan daha ağır değil ve sıradan bir sırt çantasına kolayca yerleştirilebiliyor.