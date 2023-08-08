COMING TO GRIPS: FORMULA 1'DE LASTİK STRATEJİSİ

ALAN PERMANE: Bir strateji belirleme işi yarıştan haftalar önce, Pirelli'den lastikleri aldığımızda başlar. Sıralama için en yumuşak olanı kullanmamız gerektiğini ve ardından yarışta bazı kombinasyonlarda üç hamurdan ikisini kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Pist yapısını lastik aşınması açısından inceliyoruz, geçmiş verilere ve simülasyonlara bakıyoruz. Verileri ayrıca bu yılki lastiklerle zaten ziyaret ettiğimiz bir pistle karşılaştırıyoruz. Mesela Bakü için Suudi Arabistan'a baktık çünkü iki pist, yapıları bakımından benziyor.

MI: Ek olarak, takımlar lastikler arasındaki tur süresini de göz önünde bulundururlar; bu da ortadan biraz daha yumuşak olanla tur süresi açısından nasıl karşılaştırıldığı, pit şeridinde kaybettikleri süre ve rakip sürücüyü geçmenin ne kadar zor olduğuyla ilgilidir. Sollamak zorsa, öndeyseniz konumunuzu kaybetmek istemezsiniz.