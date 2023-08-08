COMING TO GRIPS: FORMULA 1'DE LASTİK STRATEJİSİ

Üç lastik tipimiz var: Yumuşak, orta ve sert. Ama bunlar altı hamurun yer aldığı bir havuzdan birleştirilmişler. F1'de neden bu kadar çok hamur var?
Altı tane olması, her yarış için uygun üç hamur seçme konusunda bize daha fazla esneklik sağlıyor. Bu üçünü pist düzenine, asfaltın özelliklerine ve beklenen hava koşullarına göre seçiyoruz. Bir strateji karışımı oluşturma hedefimiz var ve normalde bir ve iki aşamalı stratejilerin bir karışımını arıyoruz.
Bir takım, bir hafta sonu için lastik stratejisini üzerine kafa yorarken neleri dikkate alır?
Bir strateji belirleme işi yarıştan haftalar önce, Pirelli'den lastikleri aldığımızda başlar. Sıralama için en yumuşak olanı kullanmamız gerektiğini ve ardından yarışta bazı kombinasyonlarda üç hamurdan ikisini kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Pist yapısını lastik aşınması açısından inceliyoruz, geçmiş verilere ve simülasyonlara bakıyoruz. Verileri ayrıca bu yılki lastiklerle zaten ziyaret ettiğimiz bir pistle karşılaştırıyoruz. Mesela Bakü için Suudi Arabistan'a baktık çünkü iki pist, yapıları bakımından benziyor.
Ek olarak, takımlar lastikler arasındaki tur süresini de göz önünde bulundururlar; bu da ortadan biraz daha yumuşak olanla tur süresi açısından nasıl karşılaştırıldığı, pit şeridinde kaybettikleri süre ve rakip sürücüyü geçmenin ne kadar zor olduğuyla ilgilidir. Sollamak zorsa, öndeyseniz konumunuzu kaybetmek istemezsiniz.
En az riskli yaklaşım, pit şeridinde zaman kaybetmediğiniz veya kendinizi hata olasılıklarına açmadığınız tek pit-stop’lu olan gibi duruyor...
En hızlı yolu arıyoruz. Bir noktada pit stop yapmalıyız ve bu, tekrar yola çıktığınızda insanları geçmek anlamına geliyor. Bu yüzden bunu yapmanın ne kadar kolay veya ne kadar zor olduğunu hesaba katmalıyız. Sollamanın özellikle zor olduğu bir yarış varsa ve iki pit stopun çok az daha hızlı olduğu bir yarış varsa, genellikle çoğu takımın tek pit stop yapacağını görürsünüz.
Lastik stratejisi, grid’teki yerinize gire değişebilir mi?
Kesinlikle. Geçen yılki Brezilya Grand Prix'si buna iyi bir örnekti. Ana yarış için iki arabamız da arkadan start aldı. Fernando Alonso'yu üç pit-stop’lu bir stratejiye soktuk, bu kağıt üzerinde diğer birçok kişinin yaptığı gibi iki pit-stop’tan biraz daha yavaştı. Ancak, çok erken bir mola verdiğinizde [Alonso lastikleri ilk kez 14. turda değiştirdi], diğer herkesten farklılaşırsınız. Yani trafikte değildi ya da pistteki insanları sollamaya çalışmıyordu. Diğerleri pitteyken o geçiş yapıyordu. Sonra, son duruşundan sonra çok daha yeni bir lastik setindeydi ve saldırabilirdi. Geçen yıl Miami'de çoğu takıma ters bir strateji uyguladık. Esteban Ocon gridin gerisindeydi (3. antrenman seansında kaza yaptığı için sıralama turlarında yer almadı), bu yüzden çoğu orta lastikle başladığında sert lastikle başladı. Bu normalde yapacağınız bir şey değil. Ancak arkadan başlamak, bunun bir seçenek olduğu anlamına gelir. Grid konumu, her hafta sonu strateji bulmacasının son parçalarından biridir.
Geçen yıl burada, Miami'de C2, C3 ve C4 hamurlarını sertten yumuşağa doğru aday göstermiştik ve bu sefer de aynı dağılıma sahibiz. Neden aynı bileşikleri seçtiniz?
Miami'de ilk kez yarışıyor olmamıza rağmen geçen yılki seçim oldukça iyiydi. Asfalt süper pürüzsüz değildi, bu yüzden biraz tutuş sağladı, ancak bazı hızlı virajlarla birlikte lastikler biraz enerjiyle yükleniyor. Miami'ye gittiğimiz dönem oldukça sıcak. Yani lastik ısınması sorun olmamalı, bu nedenle orta bir seçim en uygun olanıdır.
Pistin yüzeyi bu yıl için yenilendi. Bu konuda elinizde herhangi bir veri var mı?
Bu hafta sonundan önce işi yapan insanlarla temas halindeydik. Yani seçtikleri asfalt türünü zaten biliyoruz ve yaptığımız seçimlerin doğru olup olmadığını anlamak için simülasyonlara başvuruyoruz.
Yarış öncesinde herhangi bir bilgimiz yoktu. Ama bu herkes için aynı. Herkes aynı lastik yelpazesine sahip olacak ve o yüzeydeki lastikler hakkındaki bilgimizi geliştirmek ve bundan yola çıkarak bir strateji oluşturmak için Cuma ve hatta muhtemelen Cumartesi sabahını bekleyeceğiz. Tüm bunlar, bize hesaba katmamız için bir değişken daha veriyor. Çözülmesi gereken bir başka problem bizim sevdiğimiz bir şey. Umarım herkesten daha iyi bir çözüm buluruz.