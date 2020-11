Yeni Başlayanlar İçin Mars'a Yolculuk

Basınç odasında her şey plana göre gidiyor. Uzay tulumları mühürlü. Oksijen tankları dolu. Sonra ise büyük an geliyor... Hava kilidi açılıyor ve astronotlar ilk kez Mars yüzeyine adım atıyorlar. Ekip lideri tabi ki önden gidiyor. Uzay istasyonuna dönüyor ve sonra beklenmedik bir şey gerçekleşiyor. Kulaklığında hatalı bir bağlantı var. Tiz bir bip sesi beyninin derinliklerine nüfuz ediyor. Bir hoparlör çalışmıyor. Sağır edici bir ıslık sesi bir türlü kapatılamıyor. Durdurulmazsa kulak zarını paramparça edebilir. Astronot, acil durum kilidini etkinleştiriyor ve kaskını çıkarıp kuma fırlatır. Nihayet sessizlik. Kulaklarında hâlâ bir çınlama var ama kulak zarı hasar görmüş gibi görünmüyor. Ancak şimdi meslektaşlarının yaralı yüzlerini fark ediyor. Bu Mars görevi sadece bir test olsamaydı ve şu an Utah'daki bir çöl yerine gerçekten Mars'ta olsaydı, şimdi ölmüş olacaktı. O zaman tekrar yapalım!

Grömer ve ekibi, her test gezisinden bilime en yüksek katkıyı sağlayabilmek için alışılmadık yöntemler kullanıyor. Hatalara sadece izin vermiyorlar daha da ileri gidip onları arıyorlar. Grömer bu durumu, "Ters giden her şey bizi ileriye götürür" diye açıklıyor. Thomas Edison da, 140 yıl kadar önce aynı prensip üzerinde çalıştı. "Başarısız olmadım. Sadece 10.000 tane işe yaramayacak yol buldum, diye özetlediği argümanı, bugün Grömer gibilere ışık tutuyor.

Astronot olmayı öğrenmek