Yeni Başlayanlar İçin Mars'a Yolculuk

Ufukta yeni bir uzay görevi şekillenirken bazı maceracı ruhlar, hazırlıklarını dünya üzerinde gerçekleştiriyorlar. Bu "analog astronot" eğitimi adını verdikleri hazırlıklar kapsamında her şeyi sanki Mars'taymış gibi yapıyorlar. Analog terimi de buradan geliyor.

Bu eğitime yön veren belli başlı unsurlar var. Gerçeğe uygun test görevleri, geleneğin dışına taşan deneyler ve elbette olağandışı bir felsefe: "Yapabildiğiniz kadar hata yapın."

Basınç odasında her şey plana göre gidiyor. Uzay tulumları mühürlü. Oksijen tankları dolu. Sonra ise büyük an geliyor... Hava kilidi açılıyor ve astronotlar ilk kez Mars yüzeyine adım atıyorlar. Ekip lideri tabi ki önden gidiyor. Uzay istasyonuna dönüyor ve sonra beklenmedik bir şey gerçekleşiyor. Kulaklığında hatalı bir bağlantı var. Tiz bir bip sesi beyninin derinliklerine nüfuz ediyor. Bir hoparlör çalışmıyor. Sağır edici bir ıslık sesi bir türlü kapatılamıyor. Durdurulmazsa kulak zarını paramparça edebilir. Astronot, acil durum kilidini etkinleştiriyor ve kaskını çıkarıp kuma fırlatır. Nihayet sessizlik. Kulaklarında hâlâ bir çınlama var ama kulak zarı hasar görmüş gibi görünmüyor. Ancak şimdi meslektaşlarının yaralı yüzlerini fark ediyor. Bu Mars görevi sadece bir test olsamaydı ve şu an Utah'daki bir çöl yerine gerçekten Mars'ta olsaydı, şimdi ölmüş olacaktı. O zaman tekrar yapalım!

Analog astronotlar iş başında © Paul Santek

44 yaşındaki Gernot Grömer, halihazırda pek çok kez kahramanca öldü. Yukarı Avusturya'nın St. Florian kasabasından gelen astrofizikçi, Avusturya Uzay Forumu ÖWF'nin direktörü. Araştırma enstitüsü, kendi gezegenimizin sınırlarının çok daha ötesine bakan odaklanan ve 25 ülkeden gelen yaklaşık 200 bilim adamının oluşturduğu bir düşünce kuruluşu.

"Artık Mars'ta ölmenin 1000 farklı yolunu biliyoruz" Gernot Grömer En heyecan verici girişimleri ise Mars'a yapılan simülasyon görevleri. Bu araştırma kampları, Mars'taki gerçek koşulları, Dünya'da olabildiğince yakın bir şekilde yeniden yaratmaya çalışıyor. Yani bu durum, taşlı bir çölün ortasındaki kamplarda, ıssız bir istasyonda, mürettebatın haftalarca yanak yanağa birlikte yaşamak zorunda kaldıkları anlamına geliyor. Sadece uzay kıyafetlerini kuşanıp, kaya örnekleri toplamak veya ölçüm yapmak için dışarı çıkabiliyorlar. Bu test çalışmasının amacı, bulguların ışığında gelecekte Mars'a yapılacak keşif seferlerini daha güvenli, daha verimli ve daha başarılı hale getirmek. Grömer ve ekibi, her test gezisinden bilime en yüksek katkıyı sağlayabilmek için alışılmadık yöntemler kullanıyor. Hatalara sadece izin vermiyorlar daha da ileri gidip onları arıyorlar. Grömer bu durumu, "Ters giden her şey bizi ileriye götürür" diye açıklıyor. Thomas Edison da, 140 yıl kadar önce aynı prensip üzerinde çalıştı. "Başarısız olmadım. Sadece 10.000 tane işe yaramayacak yol buldum, diye özetlediği argümanı, bugün Grömer gibilere ışık tutuyor.

Uzay giysisi mars koşulları için test ediliyor © Florian Voggeneder

Astronot olmayı öğrenmek

Analog astronot eğitimi için başvuran herkesin 25 ile 45 yaşları arasında olması gerekiyor. Dahası 165 ile 190 cm arasında ve en az 55 kg ağırlığında olmak da şartlar arasında. Mars simülasyonunun eğitimi beş ay sürüyor. 2019'da 14 stajyer başvurusu alındı. Bunlardan altısı 2021 simülasyonuna katılacak. Diğerleri ise başka bir yere konuşlandırılacak.

"Orada bizi hangi sürprizlerin beklediğini bilmiyoruz" Gernot Grömer

Grömer, "Orada bizi hangi sürprizlerin beklediğini bilmiyoruz" diyor. Bu nedenle, ÖWF bilim adamları sadece bilgisayar simülasyonlarına veya laboratuvara yapılan gezilere güvenmiyor. Utah ve Umman çöllerine, Tirol'deki buzullara ve Dachstein'daki dev buz mağaralarına gidiyorlar. Altı analog astronottan oluşan ekip, orada yeniden yaratılan uzay istasyonlarında bir seferde dört haftaya kadar yaşıyor ve araştırma yapıyor.

Mars projesinin Inssbruck'taki merkezi © Claudia Stix

ÖWF bilim adamları canları sıkıldığı için problem çıkarmıyorlar. Yapılan her hata, her gecikme ve her teknik başarısızlık bilimi biraz daha akıllı hale getiriyor. Grömer, "Şu anda yaptığımız her hata gelecekte bir astronotun hayatını kurtaracak çünkü o hatayı yapmak zorunda kalmayacaklar" diyor. Bu nedenle, Mars simulasyon görevlerinde hatalara sadece izin verilmiyor, astronotlar hata için teşvik ediliyorlar. "Her hatanın sonuçlarını bilmek isteriz. Ancak o zaman onlar için hazır olabiliriz. "

Mars'a yapılacak ilk insanlı uçuş, pek çok yeni bilgi edinmemiz için bir fırsat olacak. Çünkü Mars'a ilk ayak basan insanlar, kendilerinden önceki insansız sondalar gibi sadece veri toplamayacaklar. Verileri orada yorumlayacaklar ve bu bilgilere dayanarak kararlar verecekler. Analog astronotlar da 2021'de İsrail'deki Negev Çölü'nde tam olarak bunu yapmak için eğitim alacaklar.

Gernot Grömer © Florian Voggeneder

38 yaşındaki Alman mikrobiyolog Anika Mehlis, 2021 Mars simülasyonunun bir parçası olarak insan ve makine üzerinde deneyler yapacak. Proje ile ilgili bazı sorularımızı ona yönelttik.

2021 Mars simülasyonu için, İsrail'de çölde izole bir şekilde dört hafta geçireceksin. Bu sürede neler yapacaksın?

Nefes alacak pek vaktimiz olmayacak. Bir dizi deney yapacağız, ayrıca her gün yapmanız gereken şeyler var: Yemek pişirme, onarımlar gibi...

Bir mikrobiyolog olarak ne gibi görevleriniz var?

Mars'ta DNA veya hücre parçalarını arayacağız. Aynı zamanda, Mars'ın yüzeyini kirletmediğimizden de emin olmalıyız. Bir bulaşıcı hastalık uzmanı olarak, bu cephede değerli bilgiler sunabilirim.

Anika Mehlis radyo antenini tamir ediyor © VOG.Photo

Kardiyo antrenmanları ve pirinç taneleri saymak. -Bunlar, Innsbruck'tan 37 yaşındaki fizikçi Robert Wild'ın 2021 Mars simülasyonu için yaptığı astronot eğitiminin bir parçası olarak öğrendiği şeyler. Şimdi daha fazlasını öğreneceğiz.

Her potansiyel astronotun sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Öyle öne çıkan tek bir niteliğe ihtiyacınız yok. Çok sayıda farklı niteliğin bir kombinasyonuna ihtiyacınız var. Ancak temel olanlar, bir takımda çalışma yeteneği ve teknik bir altyapıya sahip olmak.

Kuvvetli yönleriniz nelerdir?

ABD'de fizik eğitimi aldım. Araştırma alanlarım: Madde dalgası kırılımı ve ultra soğuk atom kuantum mekaniği. Saha görevlerine de yatkınım.

Stajyer bir astronotun ne tür şeyleri öğrenmesi gerekir?

Örneğin, astronomi ve jeoloji üzerine teorik seminerler bulunuyor. Herkesin için özel bir kuvvet ve fitness programı var. Birçok pratik egzersiz yapılıyor.

Ne tür pratik alıştırmalar?

Birincisi, eldiven egzersizleri. Hantal eldivenler kullanarak hassas işler yapıyoruz. Ayrıca uzay giysisini giymek de büyük bir zorluktu. Tüm güvenlik kontrolleri dahil edildiğinde, iki kişinin giyinmesi üç saat sürüyor.

Robert Wild kendinden emin © VOG.Photo

Giyilebilir bir uzay aracı

Serenity, uzay giysisi simulatörü © OEWF - Bernhard Kaliauer Designstudio

35kg'lik uzay giysisi simülatörü Serenity ile beş saate kadar sürecek olan dışarıdaki görevleri gerçekleştirmek mümkün. Giysi, kullanıcının temel vücut sıcaklığını, oksijen kaynağını, kalp atışını ve beyin dalgası aktivitesini bağımsız olarak ölçüyor ve otomatik olarak ses ve video kayıtları yapıyor. Ayrıca 0 ila 60 santigrat derece sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış.

Mars habitatı

Kepler İstasyonu © Florian Voggeneder

İsrail'deki Negev Çölü'nde yer alan Kepler İstasyonu, analog astronotların Ekim 2021'de konuşlanacağı yer.

Mars hakkında sık sorulan sorular

Örnek toplamak pek çok görevden sadece biri © Florian Voggeneder

2040 ile 2050 arasında, muhtemelen siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı bir yer.

Mars'a gitmek ne kadar sürer? Hesaplamalar, tek yönde yaklaşık 200 günlük bir yolculuk öngörüyor.

Mars hakkında bu kadar ilginç bulduğumuz şey nedir? Bir atmosferi vardır ve tüm gezegenlerin Dünya'ya en çok benzeyenleridir.

Mars'ta sıvı suyun keşfi neden bu kadar büyük bir duyguydu? Çünkü suyu yaşamın ön koşulu olarak görüyoruz. Sıvı suyun olduğu yerde basit yaşam formlarının ortaya çıkabileceğini varsayıyoruz.

Mars'a ilk insanlı uçuş ne zaman gerçekleşecek? Siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak 2040 ve 2050 yılları arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Mars'a gitmek ne kadar sürer? Hesaplamalar, tek yönde yaklaşık 200 günlük bir yolculuk öngörüyor.

Mars hakkında bu kadar ilginç bulduğumuz şey nedir? Bir atmosferinin olması ve tüm gezegenler arasında Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olması.

Mars'ta sıvı suyun keşfi neden bu kadar önemli? Çünkü suyu yaşamın ön koşulu olarak görüyoruz. Suyun sıvı halde olduğu yerde basit yaşam formlarının ortaya çıkabileceğini varsayıyoruz.

Mars ne tarafta?

Mars, adını Roma savaş tanrısından alıyor ve Dünya'dan 54,5 ila 401,3 milyon km uzaklıkta yer alıyor. Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olarak görülüyor ve ekseni etrafında 24 saat ve 37 dakikada bir dönüyor. Gezegene kırmızı rengini veren şey ise demir oksit tozu.

Gernot Grömer de simulatörde yerini alıyor © Florian Voggeneder

Dünya vs Mars

Mars'ın Güneş'e olan uzaklığı Dünya'ya oranla yaklaşık bir buçuk kat daha fazla. Çapı, Dünya'nın yarısından fazla, ancak kütlesi yalnızca dokuzda biri. Mars'ın, tıpkı Dünya'nın olduğu gibi kutup buzulları var, ancak bizden daha fazla ayı (uydusu) var.

Mars'taki toz fırtınalarının hızı 600 km/s'e kadar ulaşabiliyor, ancak düşük hava basıncı nedeniyle ciddi bir hasara neden olmuyorlar. Yerçekimi ivmesi, Dünya'dakinin yalnızca üçte biri. Bu, Ay'daki gibi dev sıçramalar için yeterli değil. Ortalama sıcaklık -55 santigrat derece. Ancak mevsime ve coğrafi konuma bağlı olarak 20 santigrat dereceye kadar yükselebiliyor veya -110 santigrat dereceye kadar düşebiliyor.

Robotların gezegeni

Mars sondası Curiosity © Claudia Stix

Mars, tabiri caizse robotların yaşadığı tek gezegen. Oraya 1970'lerden beri sondalar iniyor. Ancak henüz hiçbiri geri dönmedi.

1971: Öncüler. İlk sonda 1965'te Mars'ı yaklaştı ve 22 fotoğraf çekti. Mars'a ayak basan ilk dünya nesnesi olan Sovyet sondası Mars 3'ün iniş modülü 1971'de indi. İlk başarılı yumuşak inişler, 1976'da ABD sondaları Viking 1 ve Viking 2 tarafından yapıldı ve toplamda 50.000'den fazla fotoğraf sağlandı.

2012: Meraklı Rover . Merak, Mars sondalarının en ünlüsüdür. Mars Bilim Laboratuvarı'nın otonom gezgini, 2012'de NASA adına Mars'a indi ve bugüne kadar orada araştırma yapıyor.

2022: Avrupa katkısı. En son görev. 2022'de, Avrupa'nın Rosalind Franklin ExoMars gezgini, Mars'ta yaşam belirtileri aramaya başlayacak, ancak henüz finansman sağlamadı.

Gernot Grömer, "İlk Mars astronotu çoktan doğdu ve Mars'a ilk insanlı görev 20 veya 30 yıl içinde gerçekleşecek" diyor. 2019 itibariyle, teknik olarak böyle bir misyonu üstlenecek durumda olmamamız, ona göre, karşı bir argüman değil. "Tamam, o halde garajda beklemede olan bir ağır kaldırma roketimiz yok," diye itiraf ediyor. "Ve kesinlikle onlar olmadan Mars'ta hayatta kalamayacağımız için 3D yazıcıların geliştirilmesine devam etmemiz gerekiyor."

Ama Grömer bunların çözülebilir sorunlar olduğunu söylüyor. “Sorun, toplumda uzay yolculuğu konusunda ilerlemeye yönelik irade eksikliği. Hepimiz çaba sarf edersek, bulmacanın eksik parçalarını kolayca bulabiliriz. "